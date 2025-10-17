Advertisement
बिना पासवर्ड के भी WiFi राउटर से कनेक्ट होगा आपका फोन और लैपटॉप, इस छोटी बटन दबाते ही होगा कमाल!

WiFi Router WPS Button: आजकल इंटरनेट की स्पीड हर किसी के लिए बड़ी जरूरत बन गई है. लेकिन कई बार लंबा पासवर्ड टाइप करना झंझट भरा काम हो जाता है. ऐसे में आपके WiFi राउटर में मौजूद एक खास बटन हेल्प कर सकती है. इसे दबाने मात्र से आपका फोन, लैपटॉप या अन्य स्मार्ट डिवाइस बिना पासवर्ड डाले सीधे नेटवर्क से जुड़ जाएगा. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 17, 2025, 10:20 AM IST
WiFi Router WPS Button: आज के इस डिजिटल युग में अगर इंटरनेट स्पीड स्लो हो जाए तो बड़ी परेशानी होने लगती है. ऑफिस की जरूरी मीटिंग से लेकर बच्चों की पढ़ाई सब स्लो इंटरनेट की वजह से प्रभावित होने लगती है. ऐसे में जरूरी है कि इंटरनेट की सही स्पीड मिलती रहे. हाई स्पीड इंटरनेट के लिए लोग घरों पर  WiFi राउटर लगवाते हैं. WiFi राउटर में हमें कई ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो हमारे काम को आसान बना देते हैं. एक तरफ जहां वाई-फाई राउटर सिक्योर इंटरनेट देता है तो वहीं फास्ट कनेक्टिंग की सुविधा भी देता है. WiFi राउटर से इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए फोन और लैपटॉप में एक लंबा पासवर्ड डालना पड़ता है. ऐसे में यूजर्स के पास एक ऐसा भी ऑप्शन है जिससे किसी भी राउटर से बिना पासवर्ड के ही इंटरनेट कनेक्ट किया जा सकता है. आइए जानते हैं कैसे.

अगर आपने अपने WiFi राउटर को ध्यान से कभी देखा होतो आपने उस पर एक छोटा सा बटन देखा होगा जिस पर WPS लिखा होता है. ज्यादातर लोग इस बटन की ओर ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें इसके मतलब और काम का पता नहीं होता. लेकिन अगर आप समझ लें कि यह बटन असल में क्या करता है तो अगली बार इसे दबाने से पहले आप जरूर सोचेंगे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि WPS का पूरा नाम Wi-Fi Protected Setup होता है. यह एक खास फीचर है जिसे 2006 में Wi-Fi Alliance ने लॉन्च किया था. जिससे यूजर्स आसानी से और सुरक्षित तरीके से अपने डिवाइस को वाईफाई राउटर से कनेक्ट कर सकें. यह बटन आम तौर पर राउटर के पीछे या साइड में मिलता है और उस पर WPS लिखा होता है. इसका सबसे जरूरी काम होता है कि आप बिना पासवर्ड टाइप किए भी अपने डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट कर सकें, और वह भी पूरी तरह सुरक्षित तरीके से.

अक्सर जब भी हम अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो  नेटवर्क का पासवर्ड डालना पड़ता है. लेकिन WPS फीचर के जरिए यह प्रोसेस बहुत आसानी हो जाता है. इसके लिए बस अपने डिवाइस की वाईफाई सेटिंग में जाना होगा और वहां WPS या Connect via WPS का ऑप्शन सेलेक्टकरना होगा. फिर राउटर पर मौजूद WPS बटन को कुछ सेकंड के लिए दबाएं. बस कुछ ही देर में आपका डिवाइस बिना पासवर्ड डाले नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा. वाई-फाई का यह फीचर तब और भी मददगार साबित होता है जब आपका WiFi पासवर्ड बहुत लंबा लंबा हो या भूल गए हैं या फिर घर में मेहमान आए हों जिन्हें नेटवर्क शेयर करना हो.

पासवर्ड टाइप करने की जरूरत खत्म

अगर आपके पास कई स्मार्ट गैजेट्स हैं जैसे स्मार्ट स्पीकर, प्रिंटर, कैमरा, बल्ब या IoT डिवाइस तो WPS बटन उन्हें जोड़ने का सबसे आसान तरीका है. इन डिवाइसेज में आमतौर पर कीबोर्ड नहीं होता, जिससे पासवर्ड टाइप करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में WPS बटन को दबाने से वे सीधे WiFi नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं. इससे न सिर्फ आपका समय बचता है बल्कि पूरा सेटअप प्रोसेस भी काफी आसान बन जाता है.

ये भी पढ़ेंः डिजिटल रोमांस पर लगेगा ताला? AI चैटबॉट से शादी पर बैन लगाएगा ये राज्य

अगर आपके घर में कई स्मार्ट डिवाइस हैं जैसे कि स्मार्ट स्पीकर, प्रिंटर, कैमरा, स्मार्ट बल्ब या फिर दूसरे IoT गैजेट्स तो WPS बटन उनका WiFi से कनेक्शन आसान बना देता है. इन डिवाइसों में अक्सर कीबोर्ड नहीं होता इसलिए पासवर्ड डालना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में WPS बटन दबाने मात्र से ये डिवाइस सीधे नेटवर्क से जुड़ जाते हैं. इससे आपका समय बचता है और पूरा सेटअप भी बहुत आसानी से हो जाता है.

ये भी पढ़ेंः हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा! पहली 'देसी चिप' ने अमेरिका तक का किया सफर

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

