SBI Yono ऐप हो जाएगा ब्लॉक! एक WhatsApp मैसेज कर देगा अकाउंट खाली

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और WhatsApp पर एक फर्जी मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों SBI YONO यूजर्स में डर पैदा कर दिया है. इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि अगर यूजर अपना आधार अपडेट नहीं करते हैं, तो उनका SBI YONO ऐप तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा. इस डर का फायदा उठाने के लिए, मैसेज के साथ एक खतरनाक APK फाइल डाउनलोड करने को कहा जाता है, जिसका नाम "SBI KYC Aadhaar Update.apk" है. PIB Fact Check ने साफ कर दिया है कि यह मैसेज पूरी तरह से फेक और फ्रॉड है जो यूजर्स के बैंकिंग डेटा और पैसे की चोरी करने के लिए तैयार किया गया है.

वायरल मैसेज में क्या खतरनाक दावा किया है?

इस फेक मैसेज में स्कैमर्स ने SBI के नाम का इस्तेमाल करते हुए लिखा है कि "आपके YONO अकाउंट को आज रात से ब्लॉक कर दिया जाएगा क्योंकि आपका Aadhaar अपडेट नहीं है." इसके नीचे एक खतरनाक APK फाइल भेजी जाती है. स्कैमर्स चाहते हैं कि यूजर घबराकर इस फाइल को इंस्टॉल कर ले जिससे उनके फोन में स्पाईवेयर या मालवेयर इंस्टॉल हो जाए. मालवेयर इंस्टॉल होते ही यूजर का मोबाइल फोन हैक हो जाता है जिससे उनके बैंकिंग डेटा, पासवर्ड, OTP और UPI PIN तक खतरे में आ जाते हैं.

PIB और SBI की ऑफिशियल चेतावनी

PIB Fact Check ने इस पूरे मामले को फर्जी कहा है. PIB ने क्लियर कहा है कि SBI कभी भी WhatsApp, SMS या Email के जरिए किसी भी तरह की APK फाइल भेजकर आधार अपडेट करने को नहीं कहता है. SBI ने अपने ऑफिशियल X (Twitter) अकाउंट पर भी चेतावनी दी है कि यूजर्स ऐसे किसी भी फेक लिंक, APK या मेल पर भरोसा न करें.

Add Zee News as a Preferred Source

फेक मैसेज इतना खतरनाक क्यों है?

इस तरह के फेक मैसेज से साइबर अटैकर्स यूजर्स को सबसे आसान और खतरनाक ट्रिक से फंसाते हैं. ऐसे APK ऐप्स में आमतौर पर स्पाईवेयर या कीलॉगर (Keylogger) होते हैं, जो आपके फोन से बैंकिंग पासवर्ड, UPI PIN, OTP, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, कॉन्टैक्ट्स और यहां तक कि गैलरी से पर्सनल फोटो भी चुरा सकते हैं. एक बार फोन हैक हो जाने पर स्कैमर्स आपके YONO अकाउंट से लेकर आपके यूपीआई ऐप्स जैसे- Paytm, GPay तक सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं और आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं.

SBI YONO और Aadhaar अपडेट का असली तरीका

अगर आपको KYC या Aadhaar अपडेट करना है, तो SBI के पास सुरक्षित प्लेटफॉर्म हैं.

- नजदीकी SBI ब्रांच में जाकर.

- SBI की ऑफिशियल वेबसाइट या YONO ऐप के सिर्फ सुरक्षित सेक्शन से.

- Aadhaar अपडेट करने के लिए UIDAI के ऑफिशियल सेंटर से.

- SBI कभी भी APK इंस्टॉल करने या WhatsApp के जरिए कोई डॉक्यूमेंट भेजने को नहीं कहता है.

फ्रॉड से कैसे बचें और कहां करें रिपोर्ट?

- कोई भी अंजान APK फाइल या ऐप डाउनलोड न करें.

- WhatsApp, SMS या सोशल मीडिया पर आए किसी भी अंजान लिंक पर क्लिक न करें.

- फोन में थर्ड-पार्टी ऐप इंस्टॉलेशन को हमेशा बंद रखें.

- किसी को भी आधार नंबर, बैंक डिटेल या OTP न दें.

SBI ने सलाह दी है कि अगर किसी यूजर को ऐसा फॉड मैसेज मिलता है, तो उसे तुरंत report.phishing@sbi.co.in पर रिपोर्ट करें. YONO तभी ब्लॉक होता है जब आप ऑफिशियल नोटिस के बाद भी KYC पूरी नहीं करते, न कि सिर्फ आधार अपडेट ना करने से.