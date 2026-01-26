Advertisement
trendingNow13086982
Hindi Newsटेकसेकंड हैंड फोन कहीं पहुंचा ना दे सलाखों के पीछे! मिनटों में निकालें कुंडली, नोट कर लें पूरा प्रोसेस

सेकंड हैंड फोन कहीं पहुंचा ना दे सलाखों के पीछे! मिनटों में निकालें 'कुंडली', नोट कर लें पूरा प्रोसेस

ऑनलाइन मार्केट, फेसबुक, व्हाट्सऐप ग्रुप या लोकल दुकानों पर इन दिनों सेकंड हैंड मोबाइल फोन की खूब बिक्री हो रही है. दाम कम होने की वजह से लोग इसको जल्दी खरीद लेते हैं. लेकिन जो फोन आपको सस्ता सौदा लग रहा है, वही आगे चलकर आपके लिए बड़ी परेशानी की वजह भी बन सकता है. इसलिए पुराना मोबाइल खरीदने से पहले उसकी जांच करना बहुत जरूरी होता है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 26, 2026, 02:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सेकंड हैंड फोन कहीं पहुंचा ना दे सलाखों के पीछे! मिनटों में निकालें 'कुंडली', नोट कर लें पूरा प्रोसेस

आजकल कई ऑनलाइन साइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेकंड हैंड मोबाइल फोन की खूब डील्स दिख रही होगी. कई बार लोग कम दाम होने के कारण इन फोन्स को यहां से बिना ज्यादा जांच-पड़ताल किए खरीद लेते हैं. लेकिन इसके बाद सस्ते ऑफर का चक्कर उनके लिए मुसीबत बन जाता है. इसलिए जब भी आप कोई भी यूज किया हुआ मोबाइल खरीदें, उससे पहले पूरी जांच-पड़ताल करना बेहद जरूरी है. 

चोरी के हो सकते हैं ये फोन
कई मामलों में देखा गया है कि बाजार में बिकने वाले सेकंड हैंड फोन चोरी के होते हैं या किसी गलत काम में इस्तेमाल हो चुके होते हैं. अगर ऐसा फोन आपके पास पाया जाता है, तो जांच में आपको भी जवाब देना पड़ सकता है. हाल ही में दूरसंचार विभाग ने भी लोगों को ऐसे फोन से सावधान रहने की सलाह दी था. इसलिए आप फोन की कम कीमत देखकर फैसला न करें. 

IMEI नंबर से पता चलेगी फोन की सच्चाई
किसी भी फोन की असली पहचान उसके EMI नंबर से हो जाती है. यही नंबर बताता है कि फोन असली है या नहीं और कहीं वह चोरी या ब्लैकलिस्ट तो नहीं है. सेकंड हैंड फोन खरीदने से पहले इस नंबर की जांच करना बहुत जरूरी है. इसकी जांच करने के लिए आप मोबाइल में *#06# डायल करें. अब फोन की स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख जाएगा. अगर आप सेकंड हैंड फोन खरीद रहे हैं, तो पहले उसी फोन में यह कोड डायल करके IMEI जरूर चेक करें. IMI नबंर मिलने बाद इसको आप ceir.sancharsaathi.gov.in/ पर जाकर चेक कर सकते हैं. यहां आपको फोन की पूरी जानकारी मिल जाएगी.   

Add Zee News as a Preferred Source

मैसेज से ऐसे पता करें फोन की सच्चाई
आप फोन के बारे में पूरी जानकारी मैसेज के जरिए भी पा सकते हैं. इसके लिए आप अपने फोन में KYM लिखकर स्पेस दें और इसके बाद 15 अंकों वाला EMI कोड लिखकर 14422 पर सेंड कर दें. यहां से भी आप सेकंड हैंड फोन खरीदने से पहले उसकी पूरी कुंडली निकाल सकते हैं. 

जांच किए बिना न दें पैसे
फोन बेचने वाला चाहे कितना भी भरोसेमंद लगे, फिर भी जांच करना जरूरी है. IMEI नंबर को ऑनलाइन सरकारी पोर्टल पर डालकर उसकी स्थिति देखी जा सकती है. अगर फोन चोरी का है डुप्लिकेट या ब्लैकलिस्टेड दिखे तो तुरंत उससे दूरी बना लें. 

IMEI बदला हुआ भी हो सकता है
कुछ लोग चोरी के फोन का IMEI नंबर बदल देते हैं. इसलिए सिर्फ फोन में दिख रहे नंबर पर भरोसा न करें. फोन के डिब्बे, बिल और डिवाइस में दिख रहे IMEI तीनों को मिलाकर देखें. नंबर अलग-अलग हों तो समझ जाएं कि मामला संदिग्ध है. थोड़ा सस्ता फोन लेने की जल्दी में आप बड़ी कानूनी मुसीबत मोल ले सकते हैं. समझदारी यही है कि जांच करके ही पैसा दें. सही तरीके से खरीदा गया सेकंड हैंड फोन फायदा देगा नहीं तो नुकसान तय है.

यह भी पढ़ें:- Apple कंपनी ने किया बड़ा बदलाव! CEO Tim Cook ने John Ternus को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Refurbished SmartphonePhone Scam AlertSecond Hand Phone Buying Guide

Trending news

क्या पाला बदलने वाले हैं थरूर! CPI-M से चल रही बात पर कांग्रेस नेता ने साधी चुप्पी
Shashi Tharoor
क्या पाला बदलने वाले हैं थरूर! CPI-M से चल रही बात पर कांग्रेस नेता ने साधी चुप्पी
'कामयाब भारत ही बनाएगा दुनिया को सुरक्षित', जानें डील से पहले क्या बोलीं उर्सुला
India-EU
'कामयाब भारत ही बनाएगा दुनिया को सुरक्षित', जानें डील से पहले क्या बोलीं उर्सुला
पहली बार भारतीय सेना ने दिखाया जंग का लाइव सीन, 'बैटल एरे' को देखकर दुश्मन कांपेंगे!
77th Republic Day 2026
पहली बार भारतीय सेना ने दिखाया जंग का लाइव सीन, 'बैटल एरे' को देखकर दुश्मन कांपेंगे!
TMC के विधायक ने कर दी ऐसी बात, टेंशन में आई CM ममता, सियासी हलचल हुई तेज
bengal election
TMC के विधायक ने कर दी ऐसी बात, टेंशन में आई CM ममता, सियासी हलचल हुई तेज
सियाचिन के रक्षक और लद्दाख के सिकंदर! जब ऊंटों और शिकारी बाज ने पथ पर भरी हुंकार...
Republic Day 2026
सियाचिन के रक्षक और लद्दाख के सिकंदर! जब ऊंटों और शिकारी बाज ने पथ पर भरी हुंकार...
UGC की नई गाइडलाइंस पर विवाद; भेदभाव रोकने के नाम पर सरकार ने चली वोटबैंक की चाल
UGC New Guidelines
UGC की नई गाइडलाइंस पर विवाद; भेदभाव रोकने के नाम पर सरकार ने चली वोटबैंक की चाल
A++ श्रेणी के आतंकी के पिता ने गणतंत्र दिवस पर फहराया तिरंगा, वायरल हो रही तस्वीर
Republic Day
A++ श्रेणी के आतंकी के पिता ने गणतंत्र दिवस पर फहराया तिरंगा, वायरल हो रही तस्वीर
ड्रैगन और हाथी को एक साथ करना चाहिए डांस... जिनपिंग ने भारत को दी बधाई
Republic Day
ड्रैगन और हाथी को एक साथ करना चाहिए डांस... जिनपिंग ने भारत को दी बधाई
खत्म होने वाली थी नस्ल, भारतीय सेना ने बना लिया अपना कमांडो! जंस्कारी पोनी की कहानी
77th Republic Day 2026
खत्म होने वाली थी नस्ल, भारतीय सेना ने बना लिया अपना कमांडो! जंस्कारी पोनी की कहानी
'सूर्यास्त्र' ने कर्तव्य पथ पर किया डेब्यू, गणतंत्र दिवस पर दुनिया ने देखी ताकत
77th Republic Day 2026
'सूर्यास्त्र' ने कर्तव्य पथ पर किया डेब्यू, गणतंत्र दिवस पर दुनिया ने देखी ताकत