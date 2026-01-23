फोन उठाते ही हो जाएगा खेल! स्कैमर्स आपकी आवाज से खाली कर रहे बैंक अकाउंट, नए वॉयस स्कैम ने बढ़ाई लोगों की चिंता

आज के समय में स्मार्टफोन सभी लोगों के जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है. स्मार्टफोन से लोगों को काफी सहूलियत हुई है. लोग अब बैंक के साथ कई कामों के लिए स्मार्टफोन्स पर डिपेंडेंट हो गए हैं. इसी का फयदा उठा कर स्कैमर्स लोगों को ठगी का शिकार भी बनाते हैं. स्कैमर्स हर बार एक नए तरीके से लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं. कभी डिलीवरी का फोन, कभी बैंक से कॉल, तो कभी ऑफिस के नाम पर लोगों से स्कैम होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉल पर 'हां' या 'Yes' या hello बोलने से भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है. साइबर ठगी का यह नया तरीका दिखने में बेहद साधारण है, लेकिन इसका असर गंभीर हो सकता है. यह एक प्रकार का वॉयस स्कैम होता है.

क्या है वॉयस स्कैम?

साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार, इन दिनों एक नया तरह का वॉयस स्कैम सामने आ रहा है. इसमें कॉल करने वाले का मकसद लंबी बातचीत करना नहीं होता, बल्कि वह सिर्फ आपकी आवाज का एक छोटा और साफ सैंपल हासिल करना चाहता है. इसमें स्कैमर्स आपसे कॉल पर पूछता है कि 'क्या मेरी बात...सर से हो रहा है' या वो आपके हैलो का इंतजार करता है. ज्यादातर लोगों को यह समझ में नहीं आता है. बस यहीं गलती हो जाती है. कॉल कुछ ही सेकंड में कट जाता है और यूजर इसे मामूली समझकर भूल जाता है, लेकिन इसी दौरान उसकी आवाज रिकॉर्ड हो चुकी होती है. इसके बाद स्कैमर्स वॉयस-क्लोनिंग टूल्स की मदद से कुछ सेकंड की रिकॉर्डिंग से उस व्यक्ति जैसी आवाज तैयार करते हैं. साइबर ठग इसी रिकॉर्ड की गई आवाज का इस्तेमाल बैंक, कस्टमर केयर या अन्य डिजिटल सेवाओं में वॉइस-बेस्ड वेरिफिकेशन के लिए करते हैं.



क्यों खतरनाक हैं वॉयस स्कैम?

भारत में वॉयस स्कैम इसलिए भी खतरनाक हो जाता है कि यहां आज भी कई सेवाएं फोन आधारित वेरिफिकेशन पर काम करती है. KYC प्रक्रिया, टेलीकॉम सपोर्ट, इंश्योरेंस क्लेम और सरकारी हेल्पलाइन तक में आवाज के जरिये पहचान की जाती है. इसी का फायदा उठाकर ठग कॉल आईडी स्पूफिंग करते हैं, जिससे कॉल बिल्कुल असली लगती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की ठगी के पीछे सबसे बड़ी वजह तकनीक नहीं, बल्कि हमारी लापरवाही भरी आदतें हैं. लोगों को अनजान नंबर से आने वाले कॉल पर थोड़ा अधिक सावधान रहने की जरूरत हैं.

इससे कैसे बच सकते हैं?

अनजान कॉल खतरनाक है. लेकिन अब आपको इससे बचने के लिए अपना तरीका बदलना होगा. आपको पहले सामने वाले को सवाल पूछने दें. इसके बाद आप पूछें कि वह कौन है और किस वजह से कॉल कर रहा है. क्योंकि आज के दौर में आपके पहचान का मतलब अब सिर्फ पासवर्ड या ओटीपी नहीं रह गया है. आवाज भी आपकी पहचान बन चुकी है. ऐसे में फोन पर बोला गया एक छोटा सा शब्द भी बड़े नुकसान की वजह बन सकता है. सावधानी ही इस नए वॉयस स्कैम से बचने का सबसे अच्छा तरीका है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- पलक झपकते ही डाउनलोड होगी पूरी मूवी! 6Tbps की रफ्तार वाला इंटरनेट ला रहे जेफ बेजोस