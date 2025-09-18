Free में मिल रहा iPhone 17.... इस मैसेज से सावधान! हैकर्स ने किया बड़ा कांड, ऐसे लूट रहे मासूमों का पैसा

iPhone 17 scams: Apple ने हाल ही में iPhone 17 का प्री-ऑर्डर शुरू किया है और इसी बीच साइबर सिक्योरिटी फर्म Kaspersky ने चेतावनी दी है कि दुनिया भर में स्कैमर्स सक्रिय हो गए हैं. धोखेबाज़ लोग नकली वेबसाइट्स, फर्जी लॉटरी और “फ्री टेस्टर प्रोग्राम” जैसी चालें चलकर लोगों की निजी और वित्तीय जानकारी चुराने की कोशिश कर रहे हैं.

नकली वेबसाइट्स का जाल

सबसे आम तरीका है फर्जी वेबसाइट्स बनाना जो बिल्कुल Apple की ऑफिशियल साइट जैसी दिखती हैं. इन साइट्स पर दावा किया जाता है कि यहां से iPhone 17 का जल्दी प्री-ऑर्डर किया जा सकता है. यूज़र्स जब फोन “खरीदने” की कोशिश करते हैं, तो उनसे बैंक कार्ड डिटेल्स मांगी जाती हैं, जिन्हें स्कैमर्स तुरंत चुरा लेते हैं.

फर्जी लॉटरी और मुफ्त iPhone का लालच

कुछ स्कैमर्स नकली लॉटरी चलाते हैं, जहां वे दावा करते हैं कि फ्री iPhone जीता जा सकता है. इसमें भाग लेने के लिए लोगों से ईमेल आईडी, फोन नंबर और कभी-कभी डिलीवरी या सर्विस फीस भी मांगी जाती है. साइट पर फेक फीडबैक और नकली “विनर्स” दिखाकर भरोसा दिलाया जाता है, लेकिन हकीकत में सब धोखा होता है.

नकली “टेस्टर प्रोग्राम”

टेक्नोलॉजी के शौकीनों को लुभाने के लिए स्कैमर्स एक और तरीका अपना रहे हैं—फर्जी टेस्टर प्रोग्राम. इसमें दावा किया जाता है कि उन्हें iPhone 17 टेस्ट करने का मौका मिलेगा. इसके लिए उनसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस और डिलीवरी फीस ली जाती है, लेकिन असल में न फोन आता है और न ही कोई टेस्टिंग. बल्कि उनका डेटा स्पैम और फिशिंग अटैक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

Kaspersky की चेतावनी

Kaspersky की वेब कंटेंट एनालिस्ट Tatyana Shcherbakova का कहना है कि साइबर क्रिमिनल्स बड़े प्रोडक्ट लॉन्च का फायदा उठाते हैं और लोगों के उत्साह को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं. पहले जहां साधारण फिशिंग ईमेल आते थे, अब प्रोफेशनल लेवल की फर्जी वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, जो असली जैसी लगती हैं. ऐसे में यूज़र्स को वेरिफिकेशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि इम्पल्स पर.

सुरक्षित रहने के लिए क्या करें?

• सिर्फ ऑफिशियल सोर्स से खरीदें – Apple की वेबसाइट, ऑथराइज्ड रिटेलर या वेरिफाइड कैरियर्स.

• URL चेक करें और फर्जी ऑफर्स को इग्नोर करें – अनजान ईमेल, मैसेज या ऐड्स से बचें.

• फ्रीबी के लिए पर्सनल डेटा न दें – असली कॉन्टेस्ट बिना सेंसिटिव डिटेल्स मांगे भी चलते हैं.

• टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें – Apple ID और बैंकिंग ऐप्स पर 2FA इस्तेमाल करें और अपने अकाउंट्स को मॉनिटर करते रहें.

FAQ

Q1: क्या iPhone 17 का फ्री टेस्टर प्रोग्राम सच है?

नहीं, ये स्कैमर्स की चाल है. Apple ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चलाता.

Q2: अगर मैंने गलती से डिटेल्स डाल दीं तो क्या करूं?

तुरंत बैंक या कार्ड कंपनी को ब्लॉक करवाएं और पासवर्ड बदलें.

Q3: iPhone 17 खरीदने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है?

सिर्फ Apple की ऑफिशियल वेबसाइट या ऑथराइज्ड स्टोर से खरीदें.