Free में मिल रहा iPhone 17.... इस मैसेज से सावधान! हैकर्स ने किया बड़ा कांड, ऐसे लूट रहे मासूमों का पैसा
Advertisement
trendingNow12926444
Hindi Newsटेक

Free में मिल रहा iPhone 17.... इस मैसेज से सावधान! हैकर्स ने किया बड़ा कांड, ऐसे लूट रहे मासूमों का पैसा

Kaspersky ने चेतावनी दी है कि दुनिया भर में स्कैमर्स सक्रिय हो गए हैं. धोखेबाज़ लोग नकली वेबसाइट्स, फर्जी लॉटरी और “फ्री टेस्टर प्रोग्राम” जैसी चालें चलकर लोगों की निजी और वित्तीय जानकारी चुराने की कोशिश कर रहे हैं.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 18, 2025, 06:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Free में मिल रहा iPhone 17.... इस मैसेज से सावधान! हैकर्स ने किया बड़ा कांड, ऐसे लूट रहे मासूमों का पैसा

iPhone 17 scams: Apple ने हाल ही में iPhone 17 का प्री-ऑर्डर शुरू किया है और इसी बीच साइबर सिक्योरिटी फर्म Kaspersky ने चेतावनी दी है कि दुनिया भर में स्कैमर्स सक्रिय हो गए हैं. धोखेबाज़ लोग नकली वेबसाइट्स, फर्जी लॉटरी और “फ्री टेस्टर प्रोग्राम” जैसी चालें चलकर लोगों की निजी और वित्तीय जानकारी चुराने की कोशिश कर रहे हैं.

नकली वेबसाइट्स का जाल
सबसे आम तरीका है फर्जी वेबसाइट्स बनाना जो बिल्कुल Apple की ऑफिशियल साइट जैसी दिखती हैं. इन साइट्स पर दावा किया जाता है कि यहां से iPhone 17 का जल्दी प्री-ऑर्डर किया जा सकता है. यूज़र्स जब फोन “खरीदने” की कोशिश करते हैं, तो उनसे बैंक कार्ड डिटेल्स मांगी जाती हैं, जिन्हें स्कैमर्स तुरंत चुरा लेते हैं.

फर्जी लॉटरी और मुफ्त iPhone का लालच
कुछ स्कैमर्स नकली लॉटरी चलाते हैं, जहां वे दावा करते हैं कि फ्री iPhone जीता जा सकता है. इसमें भाग लेने के लिए लोगों से ईमेल आईडी, फोन नंबर और कभी-कभी डिलीवरी या सर्विस फीस भी मांगी जाती है. साइट पर फेक फीडबैक और नकली “विनर्स” दिखाकर भरोसा दिलाया जाता है, लेकिन हकीकत में सब धोखा होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

नकली “टेस्टर प्रोग्राम”
टेक्नोलॉजी के शौकीनों को लुभाने के लिए स्कैमर्स एक और तरीका अपना रहे हैं—फर्जी टेस्टर प्रोग्राम. इसमें दावा किया जाता है कि उन्हें iPhone 17 टेस्ट करने का मौका मिलेगा. इसके लिए उनसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस और डिलीवरी फीस ली जाती है, लेकिन असल में न फोन आता है और न ही कोई टेस्टिंग. बल्कि उनका डेटा स्पैम और फिशिंग अटैक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

Kaspersky की चेतावनी
Kaspersky की वेब कंटेंट एनालिस्ट Tatyana Shcherbakova का कहना है कि साइबर क्रिमिनल्स बड़े प्रोडक्ट लॉन्च का फायदा उठाते हैं और लोगों के उत्साह को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं. पहले जहां साधारण फिशिंग ईमेल आते थे, अब प्रोफेशनल लेवल की फर्जी वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, जो असली जैसी लगती हैं. ऐसे में यूज़र्स को वेरिफिकेशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि इम्पल्स पर.

सुरक्षित रहने के लिए क्या करें?
• सिर्फ ऑफिशियल सोर्स से खरीदें – Apple की वेबसाइट, ऑथराइज्ड रिटेलर या वेरिफाइड कैरियर्स.
• URL चेक करें और फर्जी ऑफर्स को इग्नोर करें – अनजान ईमेल, मैसेज या ऐड्स से बचें.
• फ्रीबी के लिए पर्सनल डेटा न दें – असली कॉन्टेस्ट बिना सेंसिटिव डिटेल्स मांगे भी चलते हैं.
• टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें – Apple ID और बैंकिंग ऐप्स पर 2FA इस्तेमाल करें और अपने अकाउंट्स को मॉनिटर करते रहें.

FAQ

Q1: क्या iPhone 17 का फ्री टेस्टर प्रोग्राम सच है?
नहीं, ये स्कैमर्स की चाल है. Apple ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चलाता.

Q2: अगर मैंने गलती से डिटेल्स डाल दीं तो क्या करूं?
तुरंत बैंक या कार्ड कंपनी को ब्लॉक करवाएं और पासवर्ड बदलें.

Q3: iPhone 17 खरीदने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है?
सिर्फ Apple की ऑफिशियल वेबसाइट या ऑथराइज्ड स्टोर से खरीदें.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

iPhone 17 scams

Trending news

AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
DNA Analysis
AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
DNA Analysis
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
Delhi Fatehpur Beri police attack
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
DNA Analysis
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
bengaluru news in hindi
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
Uri attack
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
Mumbai News
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
Rahul Gandhi
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
partition of India
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
haryana
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
;