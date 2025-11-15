Advertisement
trendingNow13004975
Hindi Newsटेक

Shah Rukh khan के नाम पर चल रहा फ्रॉड, 90% फैन्स हुए धोखाधड़ी का शिकार, कहीं आप भी लिस्ट में तो नहीं

एक नए McAfee सर्वे में खुलासा हुआ है कि भारत में डीपफेक तेजी से ऑनलाइन ठगी बढ़ा रहे हैं. अपराधी सेलिब्रिटी के नकली वीडियो और फोटो बनाकर लोगों को फर्जी वेबसाइटों, गिवअवे और मनी ट्रांसफर के जाल में फंसा रहे हैं. जानिए कैसे ये स्मार्ट ठगी आपके आसपास बढ़ रही है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 15, 2025, 03:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shah Rukh khan के नाम पर चल रहा फ्रॉड, 90% फैन्स हुए धोखाधड़ी का शिकार, कहीं आप भी लिस्ट में तो नहीं

इंटरनेट की दुनिया में एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है. फेक सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट (Fake Celebrity Endorsements). हाल ही में जारी हुई McAfee की एनुअल रिपोर्ट, "Most Dangerous Celebrity: Deepfake Deception List" के मुताबिक, इस साल करीब 90% भारतीयों ने फेक या AI-जनरेटेड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का सामना किया है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन घोटालों के जरिए भारतीय कस्टमर को एवरेज ₹34,000 का नुकसान हुआ है. यह दिखाता है कि साइबर अपराधी सेलिब्रिटी के नाम और चेहरे का इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देने और उनसे पैसे ऐंठने के लिए डीपफेक टेक्नोलॉजी का कितनी तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं.

McAfee की लिस्ट में कौन-कौन सेलिब्रिटी शामिल?
McAfee की लिस्ट के मुताबिक, भारत में जिस सेलिब्रिटी का नाम सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ है, वह शाहरुख खान है. उनके बाद इस लिस्ट में आलिया भट्ट, ग्लोबल आइकॉन एलन मस्क, प्रियंका चोपड़ा जोनास और फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो शामिल हैं. ग्लोबल लेवल पर इस लिस्ट में पॉपुलर यूट्यूबर MrBeast, लियोनेल मेसी, टेलर स्विफ्ट, किम कार्दशियन और कोरियन बैंड BTS के मेंबर भी शामिल हैं.

ये स्कैमर कैसे काम करते हैं?
स्कैमर AI-जनरेटेड डीपफेक वीडियो का इस्तेमाल करके लोगों को नकली एंडोर्समेंट, फेक गिफ्ट और स्कैम वेबसाइटों, फिशिंग लिंक और डाउनलोड करने की सलाह देते हैं. उन्हें पैसे ट्रांसफर करने का झांसा देते हैं. यह रिपोर्ट जोर देती है कि इन घोटालों में सेलिब्रिटी शिकार हैं, न कि अपराधी. सिर्फ तीन सेकंड की आवाज से धोखेबाज बिना परमिशन के किसी की भी रियल जैसी ऑडियो डीपफेक बना सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बढ़ती AI धोखाधड़ी और समाधान
रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि लगभग 60% भारतीयों ने इंफ्लूएंसर्स और ऑनलाइन सेलिब्रिटी वाले AI-जनरेटेड या डीपफेक कंटेंट देखे हैं, जो दिखाता है कि धोखाधड़ी वाला कंटेंट कितनी तेजी से फैल रहा है.

McAfee ने अगस्त में 8,600 एडल्टस पर एक ऑनलाइन सर्वे किया था, जिसमें भारत समेत 7 देशों में घोटालों की जांच की गई थी. कंपनी का कहना है कि उनका Deepfake Detector टूल यूजर्स को संदिग्ध टेक्स्ट, ईमेल और वीडियो का एनालिसिस करने में मदद कर सकता है ताकि वे नकली कंटेंट को पहचान सकें.

यह भी पढ़ें: Live Location शेयर करने से पहले जान लें जरूरी बात, नहीं तो पर्सनल डिटेल्स हो जाएगी..

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

ai videoAI scam

Trending news

भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?
Sarabjit Kaur Missing
भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?
'SIR नहीं इस वजह से जीती NDA ...,' बिहार चुनाव में किस पर निशाना साध रहे शरद पवार
Bihar chunav
'SIR नहीं इस वजह से जीती NDA ...,' बिहार चुनाव में किस पर निशाना साध रहे शरद पवार
दिल्ली धमाके के बाद सामने आई मस्जिद के इमाम की बीवी, आतंकी डॉक्टरों को लेकर खोला राज
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद सामने आई मस्जिद के इमाम की बीवी, आतंकी डॉक्टरों को लेकर खोला राज
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया
bihar elections results
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया
'बंगाल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति...,' PM के बिहार में भाषण पर भड़कीं TMC सांसद
india politics
'बंगाल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति...,' PM के बिहार में भाषण पर भड़कीं TMC सांसद
Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
bihar elections 2025
Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
Bihar elections
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
Nowgam Blast
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत
Dharmendra Pradhan
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत
दिल्ली धमाका: 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अल-फलाह से 15 फरार! 200 अन्य रडार पर
Delhi car blast Nowgam blast
दिल्ली धमाका: 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अल-फलाह से 15 फरार! 200 अन्य रडार पर