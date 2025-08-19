Google AI पर 'कस्टमर केयर' बनकर ठग रहे स्कैमर्स, इस एक गलती से खाली हो रहा बैंक अकाउंट!

Customer Care AI Scam: डिजिटल हो रही इस दुनिया में अब एक क्लिक पर हमारे सवालों के जवाब मिलने लगे हैं. AI के आने के बाद तो यह काम और भी आसान हो गया है. लेकिन इंटरनेट ने हमारे लाइफ को जितना आसान बनाया है तो वहीं दूसरी तरफ इसके गंभीर खतरे भी सामने आ रहे हैं. डिजिटल दुनिया में ठग भी नए नए तरीके खोजकर ठगी कर रहे हैं. फ्रॉड का ताजा मामला चौंका देने वाला है. फर्जी कस्टमर केयर नंबर के जरिए भी लोगों के साथ ठगी हो रही है.

फर्जी कस्टमर केयर नंबर की सहायात से रियल एस्टेट डेवलपर के साथ बड़ी ठगी हो गई. दरअसल उन्होंने गूगल के AI Overview पर Royal Caribbean Cruise Line का कस्टमर केयर सर्च किया. फिर जो नंबर पर आया उसपर कॉल किया तो व्यक्ति ने खुद को कंपनी का एम्पलाई बताया. रियल एस्टेट के डेवलपर ने बातें की तो उन्हें भरोसा हो गया क्योंकि शटल कॉस्ट (Venice में) जैसी जानकारी दे रहा था और चार्ज में भी छूट देने की बात कहा.

बात करते करते रियल एस्टेट डेवलपर को इतना भरोसा हो गया कि उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर ही दे दिया. अगले दिन जब उसे अपने कार्ड पर ट्रांजेक्शन दिखाई दी तो उन्हें समझ आया कि पूरा मामला क्या है. वो कस्टमर केयर से नहीं बल्कि एक स्कैमर से बात कर रहा था, जो क्रूज लाइन का कर्मचारी बनकर उनके साथ ठगी कर लिया.

जांच में सामने आया सच

Washington Post की एक रिपोर्ट के अनुसार यही नंबर दूसरे क्रूज कंपनियों जैसे Disney और Carnival Princess Line के कस्टमर केयर के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा था. बता दें कि इस तरह का यह पहला स्कैम नहीं है लेकिन अब AI ने इसे और खतरनाक बना दिया है.

इस तरह करते हैं ठगी

साइबर क्रिमनल अलग अलग वेबसाइट्स, ग्रुप्स और रिव्यू पेज पर अपना कस्टमर केयर नंबर लिखकर पोस्ट कर देते हैं. जब ये नंबर बार-बार इंटरनेट पर आते हैं तो गूगल सर्च और AI Overview में भी दिखाई देने लगते हैं. चैटबॉट्स जैसे ChatGPT पर सर्च करने पर भी कभी-कभी ये AI टूल्स इन्हीं नंबरों को दिखाने लगता है. इस तरह ठग AI की सहायता लेकर ठगी कर रहे हैं.

जिस शख्स के साथ यह सबकुछ हुआ उसने बिना देर किए अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा दिया और गलत ट्रांजैक्शन वापस मिल गए.

Google ने ये कहा

इस मामले को लेकर गूगल का कहना है कि उसने कई फर्जी नंबर हटाए हैं और भविष्य में बेहतर सुधारों पर काम कर रहा है. OpenAI के मुताबिक जिन फर्जी वेबसाइटों से यह डेटा आ रहा था उन्हें हटाया जा रहा है. लेकिन अपडेट्स फिल्टर होने में टाइम लग सकता है.