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सिर पर सींग, हाथ में चलती आरी... पहली नजर में 'विलेन' लगेगा 7 फिट लंबा रोबोट, लेकिन बचाएगा लोगों की जान, जानिए कैसे

जंगल की आग या तबाही के बीच अगर सिर पर सींग और हाथ में चलती आरी लिए 7 फीट लंबा रोबोट आ जाए, तो कोई भी डर जाएगा. लेकिन यह खौफनाक दिखने वाला रोबोट इंसानों को डराने नहीं, बल्कि खतरनाक इलाकों में उनकी जान बचाने के लिए बनाया गया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 31, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:17 PM IST
सिर पर सींग, हाथ में चलती आरी... पहली नजर में 'विलेन' लगेगा 7 फिट लंबा रोबोट, लेकिन बचाएगा लोगों की जान, जानिए कैसे

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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