सिर पर सींग, हाथ में चलती आरी... पहली नजर में 'विलेन' लगेगा 7 फिट लंबा रोबोट, लेकिन बचाएगा लोगों की जान, जानिए कैसे

जरा सोचिए, जंगल में भीषम आग लगी हो, चारों ओर धुआं ही धुआं हो और अचानक आपकी जान बचाने के लिए 7 फीट लंबा, चार पैरों वाला एक ऐसा रोबोट बाहर आए, जिसके सिर पर सींग हों और हाथ में चलती हुई आरी... पहली नजर में किसी को भी लगेगा कि यह हॉरर फिल्म का कोई खौफनाक राक्षस है! कुछ ऐसे ही रोबोट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हो जा रहे हैं. कई यूजर्स तो इसे शैतानी जीव बता रहे हैं. लेकिन इस डरावने दिखने वाले रोबोट का मकसद तबाही मचाना नहीं, बल्कि इंसानों की जान बचाना है.
ज्यादातर हम जब बचाव और राहत कार्य में मदद करने वाले रोबोट्स के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक फ्रेंडली दिखने वाली मशीन की तस्वीर आती है. लेकिन कैलिफोर्निया की टेक कंपनी Satyress ने इससे बिल्कुल अलग Threehalves नाम का रोबोट प्रोटोटाइप तैयार किया है.
इंसानों जैसे दो पैरों वाले रोबोट्स नहीं बल्कि थ्रीहाल्व्स में 4 पैरों वाला सेंटॉर बॉडी दिया गया है, जो इसे उबड़-खाबड़ रास्तों पर बेहतरीन स्टेबिलिटी देता है. इसके ऊपर इंसानी शरीर जैसी बनावट है, जिसमें स्वैपेबल यानी बदले जा सकने वाले हाथ लगे हैं. काम के हिसाब से इसमें आरी, ड्रिल मशीन या रिंच जैसे टूल्स लगाए जा सकते हैं.
यह रोबोट लगभग 7 फीट लंबा है और इसे किसी भी स्टैंडर्ड पिकअप ट्रक के पीछे आसानी से लोड करके ले जाया जा सकता है.
यह रोबोट पूरी तरह से ऑटोमैटिक नहीं है. इसे एक मानव ऑपरेटर कैमरे, सेंसर और जॉयस्टिक की सहायता से सुरक्षित दूरी पर बैठकर कंट्रोल करेगा. जैसे कोई ड्रोन उड़ाया जाता है.
इसके सिर पर दिख रहे सिंग कोई शो-पीस या डराने का जरिया नहीं हैं. इन हॉर्न्स के अंदर कैमरे लगाए गए हैं, जो रोबोट को काम करते समय अपने हाथों और टूल्स पर नजर रखने में सहायता करते हैं.
कंपनी के फाउंडर बीयू जी. के अनुसार, इस रोबोट का आइडिया उन्हें कैलिफोर्निया के टाहो नेशनल फॉरेस्ट के पास तूफान के बाद गिरे पेड़ों को हटाने के दौरान आए खतरों को देखकर आया.
यह रोबोट उन जगहों पर काम करेगा जहां इंसानों की जान को बड़ा खतरा होता है. जैसे-
बिजली के तारों के पास खतरनाक पेड़ों की कटाई करना.
जंगलों में लगी आग के दौरान रास्ते साफ करना.
भूस्खलन और ढही हुई इमारतों के मलबे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना.
हालांकि कंपनी इसे मदद करने के लिए बना रही है, लेकिन इसके लुक्स के कारण से सोशल मीडिया पर यूजर्स जमकर मजे ले रहे हैं.
फिलहाल सत्यारेस कंपनी ने इस प्रोटोटाइप पर पार्ट्स और इक्विपमेंट में 150,000 डॉलर यानी करीब 1.25 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर दिए हैं. हालांकि, अभी इसके आधिकारिक लॉन्च और कीमत को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है.