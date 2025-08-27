स्कूल की मंथली फीस ₹4,75,000, पढ़ाई के नाम पर एक भी टीचर नहीं...जानिए कैसे पढ़ रहे हैं अरबपतियों के बच्चे

School Fee: आज के समय में स्कूलों की बढ़ती हुई फीस लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है. कुछ स्कूलों की फीस इतनी ज्यादा है कि हर परिवार के बस की बात ही नहीं है वहां अपने बच्चों को पढ़ाना. लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि किसी स्कूल की फीस 57 लाख हो सकती है? वो भी तब जब स्कूल में क्लास केवल 2 घंटे ही चलती हो. है ना हैरानी वाली बात. लेकिन यह पूरी तरह से सच है. हाल ही में ऐसी खबर सामने आई है, जहां केवल दो घंटे की पढ़ाई के लिए छात्रों से 57 लाख रुपए की फीस ली जा रही है. यह मामला हैरान कर देने वाला है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला..

द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक यह स्कूल अमेरिका के नॉर्दर्न वर्जीनिया का हैं जहां स्कूलिंग की पूरी परिभाष ही बदली जा रही है. इस स्कूल का नाम प्राइस अल्फा स्कूल है. सबसे हैरान की बात यह है कि इस स्कूल में एक भी टीचर नहीं है. यहां पढ़ने वाले बच्चे हर दिन दो घंटे की पढ़ाई करते हैं और उनकी पढ़ाई AI- आधारित ऐप्स के माध्यम से होती है, जो हर बच्चे के लेवल के मुताबित सीखने का तरीका बदलती है. दिन का बाकी समय नई-नई स्किल सीखने में बीतता है जैसे साइकिल चलाना, छोटे प्रोजेक्ट्स मैनेज करना.

इस स्कूल में टीचर की जगह पर गाइड हैं. जो बच्चों को सामान्य तरीके से पढ़ाने की बजाय उन्हें नई-नई स्किल सीखने के लिए प्रेरित करते हैं और उनकी रुचियों को खोजने में मदद करते हैं. ये गाइड्स AI की मदद से छात्रों की प्रगति पर नजर रखते हैं, जरूरतमंद बच्चों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराते हैं जिससे बच्चे आगे बढ़ सकें इस तरह उन्हें बेहतर सीखने का मौका मिलता है.

सिर्फ दो घंटे की क्लास है पर्याप्त?

अल्फा स्कूल की शुरुआत मैकेंजी प्राइस ने की हैं. उनका मानना है कि 6-7 घंटे की क्लासेज अब पुरानी हो चुकी हैं. उनका कहना है कि बच्चों को पूरे दिन कक्षा में बैठने की जरूरत नहीं है. 2 घंटे पूरा मन लगाकर पढ़ाई करना पर्याप्त है, और बाकी समय उन्हें अपने स्किल और रुचियों को बेहतर करने के लिए काम करना चाहिए. हाल ही में वर्जीनिया में आयोजित एक एक कार्यक्रम में बच्चों ने आईपैड और हेडफोन को लेकर इंटरैक्टिव सवाल हल किए. छोटे-छोटे ब्रेक में गाइड वीडियो और स्पीड प्रैक्टिस शामिल थी. अगर कोई छात्र जल्दी पढ़ाई पूरी कर लेता है, तो AI उन्हें ध्यान केंद्रित रहने की याद भी दिलाता है.

लोगों को पसंद आ रहा है यह मॉडल

नए वर्जीनिया कैंपस में 25 छात्र होंगे और सालाना फीस ₹57 लाख है. बहुत से परिवार इस नए मॉडल को पसंद कर रहे हैं. इस नए मॉडल के शुरुआती समर्थकों में अरबपति, राजनेता और वे माता-पिता शामिल हैं जो अपने बच्चों को पारंपरिक स्कूलों से हटकर कुछ अलग अनुभव देना चाहते हैं.

प्राइस अल्फा स्कूल को पूरे अमेरिका में शुरू करने की योजना बन रही है और कुछ राज्यों में चार्टर स्कूलों में इस मॉडल को लाने की कोशिश भी कर चुकी हैं. अब तक केवल एरिजोना ने इसे मंजूरी दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस माहौल में ज्यादा छात्र सफल हो सकते हैं, लेकिन यह व्यापक स्तर पर कैसे काम करेगा, इसको लेकर अभी कोई प्लानिंग नहीं है.

AI टीचर के रूप में अल्फा स्कूल भविष्य की झलक पेश करता है, जहां कम समय पढ़ाई और स्किल को विकसित करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है.