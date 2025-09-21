अब दवाएं नहीं, वायरस करेंगे मरीजों का इलाज! जानें क्या है AI का साइंस की दुनिया में नया तहलका

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाई हुई है. हर दूसरे दिन इस टेक्नोलॉजी को लेकर कोई न कोई ऐसी डिटेल सामने आ रही है जो आम लोगों के होश उड़ाने के लिए काफी है. वहीं, अब वैज्ञानिकों ने पहली बार AI की मदद से ऐसे वायरस तैयार किए हैं जो बैक्टीरिया को मार सकते हैं. हाल ही में Stanford University और Arc Institute की टीमों ने मिलकर यह रिसर्च की है. उन्होंने दिखाया कि कैसे जनरेटिव AI मॉडल का इस्तेमाल करके ऐसे वायरस बनाए जा सकते हैं जो खासतौर पर बैक्टीरिया को निशाना बनाते हैं. इस खोज से दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधी बैक्टीरिया से लड़ने में नई उम्मीदें जगी हैं.

असली वायरस की तरह काम करने लगे डिजाइन

दरअसल, रिपोर्ट्स की मानें तो रिसर्च में वैज्ञानिक phiX174 नाम के एक छोटे वायरस पर काम पूरा कर लिया है, जो E. coli नाम के बैक्टीरिया को संक्रमित करता है. यह वायरस पहले से ही बायोलॉजी में काफी इस्तेमाल होता रहा है, क्योंकि इसका जीनोम छोटा और अच्छी तरह से समझा गया है. AI मॉडल Evo की मदद से वैज्ञानिकों ने इस वायरस के 302 नए वर्जन डिजाइन किए हैं और ये कोई मामूली बदलाव नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से नए जेनेटिक ब्लूप्रिंट थे. इन डिजाइनों को लैब में सिंथेसाइज किया और टेस्ट किया गया. इसके बाद जो नतीजा निकलकर सामने आया वो ये था कि 16 डिजाइन ऐसे थे जो असली वायरस की तरह काम करने लगे, उन्होंने E. coli को संक्रमित किया और उसे खत्म कर दिया. माइक्रोस्कोप से देखने पर ये वायरस बिल्कुल प्राकृतिक वायरस जैसे ही दिखे.

बैक्टीरिया को मारने के लिया होता है इस्तेमाल

यह खोज 'फेज थेरेपी' के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें वायरस का इस्तेमाल बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है, खासकर तब जब एंटीबायोटिक काम नहीं करते. फेज थेरेपी में वायरस सिर्फ खास बैक्टीरिया को ही मारते हैं, जिससे शरीर के बाकी हिस्सों पर असर नहीं पड़ता. अब तक ऐसे वायरस खोजने में काफी समय लगता था, लेकिन AI की मदद से वैज्ञानिक बहुत तेजी से ऐसे वायरस बना सकते हैं जो किसी खास बैक्टीरिया को टारगेट करें. इससे उन संक्रमणों का इलाज संभव हो सकता है जो अब तक किसी दवा से ठीक नहीं हो रहे थे.

खतरें की घंटी भी है AI टूल्स

जैसे AI से नए प्रोटीन और मटेरियल बनाए जा रहे हैं, वैसे ही अब यह जीवों के जेनेटिक कोड को भी बदल रहा है. हालांकि, इस तकनीक के कुछ खतरे भी सामने आए हैं. जैसे, अगर यही AI टूल्स गलत हाथों में चले जाएं तो इनसे नुकसानदायक वायरस भी बनाए जा सकते हैं. Stanford और Arc की टीमों ने अपने मॉडल में इंसानों को संक्रमित करने वाले वायरस की जानकारी शामिल नहीं की, लेकिन फिर भी कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस तकनीक का गलत इस्तेमाल संभव है.

असली जिंदगी के लिए चिंता बना वायरस

इसके अलावा लैब में बनाए गए वायरस असली दुनिया में कैसे व्यवहार करेंगे, यह भी चिंता का एक विषय है, क्योंकि वायरस बहुत तेजी से बदलते हैं और दूसरे माइक्रोब्स के साथ मिलकर अचानक असर डाल सकते हैं. ऐसे में बायोसेफ्टी एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे-जैसे AI बायोलॉजी में ताकतवर होता जा रहा है, वैसे-वैसे सख्त निगरानी और सुरक्षा नियमों की जरूरत भी बढ़ रही है.

क्या होगा भविष्य?

फिलहाल ये AI से बनाए गए वायरस सिर्फ लैब में बैक्टीरिया पर टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन यह एक नई दिशा की शुरुआत है. बड़े और जटिल वायरस बनाना या इंसानों के लिए फेज थेरेपी तैयार करना अभी भी एक चुनौती है. इसके बावजूद 16 कामयाब डिजाइनों का बनना यह दिखाता है कि AI अब सिर्फ बायोलॉजी को समझने का जरिया नहीं रहा, यह अब नई जीव संरचनाएं बनाने में भी मदद कर रहा है.