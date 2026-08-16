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ना मोटर, ना बिजली... सिर्फ 'आवाज' से उड़ेगा यह ड्रोन! वैज्ञानिकों ने कर दिखाया कमाल, तकनीक देख दुनिया हैरान!

स्विट्जरलैंड के स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने बिना मोटर, बैटरी या गियर के सिर्फ ध्वनि तरंगों से चलने वाला नन्हा ड्रोन तैयार किया है. हेल्महोल्ट्ज रेजोनेंस तकनीक पर आधारित यह माइक्रो-ड्रोन हवा में उड़ने के साथ पानी पर तैरने में भी पूरी तरह सक्षम है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 16, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 01:23 PM IST
ना मोटर, ना बिजली... सिर्फ 'आवाज' से उड़ेगा यह ड्रोन! वैज्ञानिकों ने कर दिखाया कमाल, तकनीक देख दुनिया हैरान!
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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