ना मोटर, ना बिजली... सिर्फ 'आवाज' से उड़ेगा यह ड्रोन! वैज्ञानिकों ने कर दिखाया कमाल, तकनीक देख दुनिया हैरान!

टेक्नोलॉजी की दुनिया में अक्सर ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं, जो हमारी सोच से भी परे होते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ड्रोन बिना किसी मोटर, गियर या बैटरी के सिर्फ आवाज के सहारे हवा में उड़ सकता है या पानी पर तैर सकता है? सुनने में भले ही यह चौंकाने वाला लगे, लेकिन स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने इसे हकीकत में सबको हैरान कर दिया है.
साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगों से चलने वाले इन अनोखे और नन्हें ड्रोन्स ने रोबोटिक्स और एरोडायनामिक्स के भविष्य के लिए एक नई क्रांति का दरवाजा खोल दिया है. आइए जानते हैं कि आखिर यह तकनीक कैसे काम करती है.
स्विट्जरलैंड स्थित स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन लॉजेन के रिसर्चर्स ने ऐसे माइक्रो ड्रोन तैयार किए हैं, जो बिना किसी मोटर या बैटरी के सिर्फ ध्वनि तरंगों की सहायता से हवा में उड़ सकते हैं और पानी पर तैर भी सकते हैं.
EPFL की माइक्रोबायोरोबोटिक सिस्टम्स लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने इन नन्हें ड्रोन्स में विशेष खोखली संरचनाएं यानी कैविटीज फिट की हैं. ये कैविटीज ध्वनि तरंगों को पकड़कर उन्हें आगे बढ़ने की ताकत में बदल देती हैं.
यह पूरी तकनीक हेल्महोल्ट्ज रेजोनेंस के सिद्धांत पर काम करती है. ठीक वैसे ही जैसे किसी खाली बोतल के मुंह पर फूंक मारने पर अंदर की हवा गूंजती है. जब लाउडस्पीकर से साउंड निकलती है, तो ड्रोन के अंदर मौजूद हवा तेजी से कंपन करती है और एक जेट की तरह बाहर निकलती है, जिससे ड्रोन को आगे बढ़ने का धक्का मिलता है.
टेस्ट के दौरान वैज्ञानिकों ने 1 सेंटीमीटर लंबे मॉडल बोट्स और फ्लाइंग माइक्रोड्रोन्स का टेस्ट किया. इनमें अलग-अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाली कैविटीड लगाई गई थीं. लाउडस्पीकर से ध्वनि की फ्रीक्वेंसी बदलकर रिसर्चर्स इन ड्रोन्स को अपनी इच्छा के अनुसार दाएं-बाएं मोड़ने, रुकावटों से बचाने और तय रास्ते पर चलाने में सफल रहे.
EPFL लैब के डायरेक्टर सेल्मन साकर के अनुसार, मोटर, गियर या भारी पार्ट्स न होने के कारण इन ड्रोन्स को बहुत छोटा और हल्का बनाया जा सकता है. भविष्य में इस तकनीक की मदद से ऐसे लचीले और हवा में तैरने वाले रोबोट्स बनाए जा सकेंगे, जो अलग-अलग साउंड फ्रीक्वेंसी सुनकर हवा में ही अपना आकार बदल सकेंगे.