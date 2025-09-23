वैज्ञानिकों ने रच दिया इतिहास! बना डाला शरीर के अंदर झांक लेना वाला दुनिया का पहला कैमरा, बना देगा 3D इमेज
Hindi Newsटेक

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 23, 2025, 07:36 AM IST
तकनीक की दुनिया में हर दिन कुछ नया हो रहा है, लेकिन कुछ आविष्कार ऐसे होते हैं जो सच में चौंका देते हैं. ऐसा ही एक नया आविष्कार किया है चीन और अमेरिका के रिसर्चर्स ने मिलकर- एक ऐसा क्रिस्टल कैमरा, जो इंसानी शरीर के अंदर की गतिविधियों को और भी साफ-साफ दिखा सकता है. ये कैमरा गामा किरणों (Gamma Rays) को बेहद तेजी से पकड़ सकता है और इससे डॉक्टरों को बीमारी की सटीक जानकारी मिल सकेगी.

क्रिस्टल कैमरा है क्या और कैसे काम करता है?
यह खास कैमरा पेरोव्स्काइट क्रिस्टल से बना है, जो बहुत ही संवेदनशील होता है और गामा किरणों को तेजी से पहचान सकता है. आमतौर पर जब किसी मरीज का SPECT स्कैन किया जाता है, तो उसके शरीर में एक रेडियोट्रेसर डाला जाता है जो गामा किरणें छोड़ता है. फिर एक डिटेक्टर इन किरणों को पकड़ता है और उसे कंप्यूटर 3D इमेज में बदल देता है. नया क्रिस्टल कैमरा पुराने डिटेक्टरों के मुकाबले बहुत तेज और सटीक है. यह कमजोर से कमजोर सिग्नल को भी पकड़ लेता है और बिना किसी नुकसान के साफ तस्वीर तैयार करता है.

क्या पहले ये तकनीक नहीं थी?
पहले के डिटेक्टर कैडमियम जिंक टेल्यूराइड (CZT) या सोडियम आयोडाइड (NaI) से बनते थे. CZT की क्वालिटी तो अच्छी होती थी, लेकिन वह बहुत महंगा और मुश्किल से बनने वाला मटेरियल था. वहीं NaI सस्ता होता था, लेकिन उसकी तस्वीरें धुंधली होती थीं- जैसे कि कोई चीज धुंधले शीशे से देख रहे हों. अब जो नया पेरोव्स्काइट क्रिस्टल इस्तेमाल हुआ है, वह ना केवल सस्ता है, बल्कि ज्यादा प्रभावी भी है. यानी कम खर्च में ज्यादा सटीक नतीजे.

मरीजों और डॉक्टरों को क्या मिलेगा फायदा?
इस क्रिस्टल कैमरे से सबसे बड़ा फायदा यह है कि मरीजों को कम रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा. यह सेफ और स्टेबल डिटेक्टर है, जो लगभग पूरा सिग्नल पकड़ लेता है. इससे डॉक्टरों को दिल की धड़कन, रक्त प्रवाह और अंदर छिपी बीमारियों को जल्दी और सटीक तरीके से देखने में मदद मिलेगी. चूंकि ये सस्ता है, इसलिए छोटे अस्पताल और ग्रामीण क्लिनिक भी इसे खरीद सकेंगे. इसका मतलब है कि अब बेहतर स्कैनिंग की सुविधा ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी.

कब तक आएगी ये तकनीक आम लोगों तक?
नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी की कंपनी Actinia Inc. इस तकनीक को बाजार में लाने की तैयारी कर रही है. रिसर्चर्स का दावा है कि ये तकनीक न्यूक्लियर मेडिसिन को बदल देगी. स्कैनिंग प्रोसेस तेज, सटीक और सस्ती हो जाएगी. आने वाले कुछ वर्षों में यह तकनीक दुनियाभर के अस्पतालों में इस्तेमाल होने लगेगी.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Crystal Camera

