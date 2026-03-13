मगरमच्छ जैसा चेहरा और डायनासोर जैसी चाल! एरिजोना में मिला 20 करोड़ साल पुराना जीवाश्म, खुलेंगे धरती के गहरे राज

Advertisement
Hindi Newsविज्ञानमगरमच्छ जैसा चेहरा और डायनासोर जैसी चाल! एरिजोना में मिला 20 करोड़ साल पुराना जीवाश्म, खुलेंगे धरती के गहरे राज

Arizona Dinosaur Fossil: वैज्ञानिकों ने अमेरिका के एरिजोना में एक ऐसे जीव के अवशेष (Fossil) खोजे हैं, जिसे आज के मगरमच्छों का पूर्वज माना जा रहा है. लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यह आज के मगरमच्छों की तरह पानी में नहीं रहता था और न ही चार पैरों पर रेंगता था. यह जीव दो पैरों पर तेजी से दौड़ने वाला एक खूंखार शिकारी था, जिसने करीब 20 करोड़ साल पहले धरती पर राज किया था.

Last Updated: Mar 13, 2026, 02:55 PM IST
Arizona Dinosaur Fossil: कल्पना कीजिए एक ऐसे जीव की, जिसका चेहरा खूंखार मगरमच्छ जैसा हो, लेकिन वह पानी के अंदर रेंगने के बजाय इंसानों की तरह दो पैरों पर तेजी से दौड़ता हो. वैज्ञानिकों ने हाल ही में अमेरिका के एरिजोना में एक ऐसा ही दुर्लभ जीवाश्म (Fossil) खोजा है, जिसने डायनासोर के युग की कहानी को पूरी तरह बदल दिया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जीवाश्म लगभग 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर राज करता था. इस जीव को आज के मगरमच्छों का पूर्वज माना जा रहा है, लेकिन इसकी खासियत यह थी कि यह आज के मगरमच्छों की तरह पेट के बल रेंगने के बजाय अपने दो पिछले पैरों पर तेजी से दौड़ सकता था. आइए जानते हैं कौन था यह जीव और यह क्यों इतना खास था?

कैसे मिला यह दुर्लभ जीवाश्म

वैज्ञानिकों को यह जीवाश्म एरिजोना के उस इलाके में मिला, जहां पहले भी कई प्राचीन जीवों के अवशेष मिल चुके हैं. खुदाई के दौरान रिसर्चर्स को हड्डियों के कई टुकड़े मिले. जब इनका गहराई से अध्ययन किया गया, तो पता चला कि ये एक ऐसी प्रजाति के हैं, जिसके बारे में पहले ज्यादा जानकारी नहीं थी. इसके बाद वैज्ञानिकों ने इसकी बनावट और उम्र का अनुमान लगाया.

मगरमच्छ जैसा लेकिन चाल अलग

इस जीव की सबसे खास बात उसकी चाल थी. आज के मगरमच्छ जमीन पर चार पैरों के सहारे चलते हैं, लेकिन इस प्राचीन जीव के पिछले पैर ज्यादा लंबे और मजबूत थे. आगे के पैर उसकी तुलना में छोटे थे. इसी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जीव दो पैरों पर खड़ा होकर चल सकता था. इसकी चाल कुछ हद तक छोटे डायनासोर जैसी रही होगी.

आकार में था छोटा

रिसर्चर्स के अनुसार, यह जीव आकार में बहुत बड़ा नहीं था. इसकी लंबाई लगभग छोटे कुत्ते जितनी बताई जा रही है. हालांकि आकार छोटा होने के बावजूद इसकी बनावट काफी अलग थी. सिर का आकार, आंखों की जगह और शरीर की हड्डियों की बनावट से पता चलता है कि यह अपने समय का एक अनोखा सरीसृप जीव था.

करोड़ों साल पुरानी दुनिया की झलक

यह जीव उस दौर में रहता था, जब पृथ्वी पर डायनासोर का दौर शुरू हो रहा था. उस समय दुनिया में कई तरह के सरीसृप जीव मौजूद थे, जिनमें से कई बाद में पूरी तरह खत्म हो गए. ऐसे जीवाश्म वैज्ञानिकों को उस समय के वातावरण और जीवों के विकास को समझने में मदद करते हैं.

क्यों खास है यह खोज?

यह जीवाश्म हमें बताता है कि मगरमच्छों के पूर्वजों ने करोड़ों सालों में खुद को जीवित रखने के लिए कितने बदलाव किए. एक समय ऐसा भी था, जब उन्होंने जमीन पर राज करने के लिए दो पैरों का चुनाव किया था, लेकिन बाद में वे पानी की ओर मुड़ गए और आज के रूप में विकसित हुए.

