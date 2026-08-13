/बिना स्क्रीन के सेहत पर रखेगा 24 घंटे नजर! भारत आ रहा है Google का अनोखा ट्रैकर, जानें कब होगा लॉन्च

अगर आप स्मार्टवॉच की बार-बार बजने वाली घंटी और नोटिफिकेशन से परेशान हो जाते हैं, तो गूगल आपके लिए कमाल का गैजेट ला रहा है. गूगल का पहला बिना स्क्रीन वाला फिटनेस ट्रैकर Google Fitbit Air जल्द ही भारत में एंट्री करने जा रहा है. गूगल फिरबिट एयर की लॉन्चिंग अक्तूबर में होगी. यह बैंड बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आपकी सेहत का 24 घंटे हिसाब रखेगा. आइए जानते हैं इसके फीचर्स और लीक हुई कीमतों के बारे में...
गूगल ने 12 अगस्त को हुए अपने सालाना इवेंट Made by Google के दौरान Google Fitbit Air के लॉन्चिंग की पुष्टि की. यह डिवाइस अक्टूबर में भारत में लॉन्च होगा. इससे पहले Google ने भारत में अपनी Pixel सीरीज के नए डिवाइसेस और Pixel Watch को पेश किया था.
Fitbit Air का सबसे बड़ा यूनीक सेलिंग पॉइंट इसका स्क्री फ्री डिजाइन है. गूगल का कहना है कि स्क्रीन न होने की वजह से यूजर्स बिना किसी नोटिफिकेशन या अलर्ट से डिस्ट्रैक्ट हुए इसे पूरे दिन और रात आराम से पहन सकते हैं. सारा डेटा यूजर्स के स्मार्टफोन में मौजूद ऐप पर सिंक हो जाएगा.
मीडिया रिपोर्ट और लीक्स के अनुसार इसमें 24 घंटे हार्ट रेट मॉनिटरिंग, AFib अलर्ट के साथ हार्ट रिदम ट्रैकिंग और ब्लड-ऑक्सीजन जांचने के लिए SpO2 सेंसर हो सकता है.
यह रेस्टिंग हार्ट रेट, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी और नींद को गहराई से ट्रैक करता है.
ग्लोबल मार्केट में यह तीन तरह के स्ट्रैप्स Performance Loop, Active Band, और Elevated Modern Band में अलग-अलग रंगों के साथ मौजूद है. ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि भारत में भी यह अलग-अलग रंगों में लॉन्च हो सकता है.
फिटबिट एयर में गूगल हेल्थ कोच फीचर भी मिल सकता है, जो Gemini AI की हेल्प से काम करेगा. यह फीचर आपकी डेली एक्टिविटी, नींद और हेल्थ डेटा को देखकर आपको बेहतर फिट रहने के सजेशन दे सकता है. यानी आपको अलग से समझने की जरूरत नहीं होगी कि क्या सुधार करना है, AI खुद आपको सजेशन देगा.
अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब इस डिवाइस में स्क्रीन है ही नहीं, तो जानकारी कैसे मिलेगी. गूगल का यह डिवाइस पूरे दिन आपकी हेल्थ से जुड़ा डेटा रिकॉर्ड करता रहता है. बाद में आप गूगल Health ऐप खोलकर अपने फोन पर सारी जानकारी देख सकते हैं.
कंपनी ने फिलहाल भारत के लिए इसकी सटीक कीमत और लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इवेंट में इसे पिंक कलरवे के साथ देखा गया था.
ग्लोबल मार्केट में 99.99 डॉलर यानी करीब ₹9,400 की शुरुआती कीमत पर मई महीने में लॉन्च किया गया था. भारत में लॉन्च से पहले ही यह ई-कॉमर्स साइट Amazon पर थर्ड-पार्टी सेलीविंडोज के जरिए लिस्टेड दिखा है, जहां इसकी कीमत अलग-अलग बैंड्स के हिसाब से ₹17,380 से ₹18,490 के आसपास दर्शाई गई है. हालांकि, इसकी कितनी कीमत होगी यह अक्टूबर में लॉन्च के समय ही साफ होगी.