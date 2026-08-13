Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /बिना स्क्रीन के सेहत पर रखेगा 24 घंटे नजर! भारत आ रहा है Google का अनोखा ट्रैकर, जानें कब होगा लॉन्च

बिना स्क्रीन के सेहत पर रखेगा 24 घंटे नजर! भारत आ रहा है Google का अनोखा ट्रैकर, जानें कब होगा लॉन्च

Google एक नया गैजेट भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. कंपनी का पहला बिना स्क्रीन वाला फिटनेस बैंड Google Fitbit Air अक्टूबर में भारत आ रहा है. बिना किसी नोटिफिकेशन के यह आपकी हेल्थ पर नजर रखेगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 13, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:14 PM IST
बिना स्क्रीन के सेहत पर रखेगा 24 घंटे नजर! भारत आ रहा है Google का अनोखा ट्रैकर, जानें कब होगा लॉन्च

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इमरान हाशमी का वही इंटेंस अंदाज फिर करेगा दिल पर वार; क्यों देखें 'आवारापन 2'?
2
3
4
5