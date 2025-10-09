Advertisement
Hindi Newsटेक

सर्दी आते ही थोक के भाव मिलने लगे महंगे वाले AC, एक खरीदने जाएंगे तो 3 लेकर आएंगे!

Branded AC Discount Offer: मौसम का मिजाज बदलते ही एयर कंडीशनर की मांग कम होने लगती है. इसका सीधा असर AC की कीमतों पर पड़ता है. अब बाजार में कई ब्रांडेड AC लगभग आधी कीमत या उससे भी कम कीमत में मिल रही हैं. अगर आप नया एसी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह मौका शायद ही दोबारा मिले. आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स...

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 09, 2025, 02:40 PM IST
Branded AC Discount Offer: ठंड की शुरुआत होते ही एयर कंडीशनर यानी AC की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है. पहले से महंगे AC अब थोक के दामों में मिल रहे हैं. ब्रांडेड AC अब पहले से लगभग आधी कीमत से मिलने लगे हैं. अगर आप भी एसी खरीदने का सोच रहे हैं तो यह शानदार मौका हाथ से न जानें दें. अभी कम कीमत में एसी खरीदें जिससे गर्मी का मौसम बिना किसी परेशानी के कटे. आइए आज के इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं AC पर मिलने वाले बंपर आफर्स...

Voltas 2024 Model 1 Ton 5 Star Split Inverter AC - White  (125V VECTRA ELITE-1(4503726))

Voltas का यह मॉडल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. इसमें इनवर्टर कम्प्रेसर है जो कमरे की गर्मी के हिसाब से खुद की स्पीड एडजस्ट करता है और बिजली की खपत को कम करता है. AC को आप 4 अलग-अलग कूलिंग मोड में चला सकते हैं जिससे यह अलग-अलग टन क्षमता में काम कर सकता है और नार्मल कमरे के लिए एकदम परफेक्ट है. इसकी एनर्जी रेटिंग 5 स्टार है और सालाना ऊर्जा खपत मात्र 511.15 यूनिट है. ISEER वैल्यू 5 है जो इसे एनर्जी की नजर से बहुत एफिशिएंट बनाती है. बात करें इसकी कीमत की तो आम दिनों में यह AC ₹63,990 में मिलती है लेकिन इन दिनों फ्लिपकार्ट पर यह एसी ₹30,620 में थोक के भाव मिल रही है. सिर्फ इतना ही नहीं चुनिंदा बैंक के कार्ड से पेमेंट करने पर दूसरे ऑफर्स अलग से मिल रहे हैं.

Samsung 2025 Model Bespoke AI 1.5 Ton 5 Star Split Inverter AC – White

Samsung का यह नया 2025 मॉडल 1.5 टन 5 स्टार स्प्लिट इनवर्टर AC, AI टेक्नोलॉजी के साथ आता है. यह AC न केवल पावरफुल कूलिंग देता है बल्कि बिजली भी बचाता है, जिससे बिजली में करीब 30% तक कमी आ सकती है. सैमसंग ने अपने इस AC में AI एनर्जी मोड दिया है जो आपके इस्तेमाल करने के पैटर्न और बाहर के मौसम के हिसाब से काम करता है. AI डिजिटल इनवर्टर कंट्रोल की सहायता से यह बहुत ही कम शोर में शानदार कूलिंग देता है. बात करें इस एसी की कीमत की तो अभी यह फ्लिपकार्ट पर ₹41,360 में मिल रही है वहीं नार्मल दिनों में इसकी कीमत ₹72,990 होती है.

इसमें 4-way Swing फीचर भी मौजूद है, जो कमरे को तेजी से ठंडा करता है. साथ ही 5-step Convertible Cooling आपके जरूरत के मुताबिक कम्प्रेसर की स्पीड को एडजस्ट करता है. AC को आप SmartThings ऐप के जरिए या वॉइस असिस्टेंट्स जैसे Alexa, Google Assistant और Bixby के माध्यम से भी कंट्रोल कर सकते हैं.

Godrej 2025 Model 1.5 Ton 3 Star Split Inverter AC – White

Godrej का यह मॉडल आपके लिए एकदम परफेक्ट हो सकता है. Godrej का यह मॉडल 1.5 टन 3 स्टार स्प्लिट इनवर्टर AC बहुत ही कम कीमत में मिल रहा है. यह एसी अभी फ्लिपकार्ट पर ₹29,990 मिल रही है वहीं यही AC फ्लिपकार्ट पर ₹42,300 में लिस्टेड है. यह AC 5-in-1 Convertible Cooling फीचर के साथ आता है, जिससे आप अपने कमरे की जरूरत के अनुसार ठंडक को एडजस्ट कर सकते हैं.

इस AC की 3 स्टार BEE रेटिंग इसे बिजली की खपत की नजरिए से एफिशिएंट बनाती है और यह गैर-इनवर्टर 1 स्टार AC के मुकाबले लगभग 15% तक बिजली बचत करती है. AC में Heavy Duty Cooling फीचर है जो गर्म मौसम में भी पावरफुल ठंडक देता है. इसके साथ ही इसमें Pure Air Filter लगा है, जो कमरे की हवा को साफ और फ्रेश बनाए रखता है. ऑटो रीस्टार्ट फीचर की मदद से पावर कट के बाद भी सेटिंग्स अपने आप रिकवर हो जाती हैं, आपको बार-बार सेट करने की जरूरत नहीं.

