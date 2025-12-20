पुरानी गाड़ी खरीदने से पहले सावधान! कहीं आप पर न आ जाए बैंक का कर्ज, ऐसे चेक करें Loan Status

Advertisement
How to Check car Loan Status Online: सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना बजट के लिहाज से एक समझदारी भरा फैसला माना जाता है. लेकिन इस काम में जरा सी भी लापरवाही बड़े कानूनी झंझट में डाल सकती है साथ ही पैसों का नुकसान होगा वो अलग से. कई मामलों में लोग बिना सही जांच किए पुरानी कार खरीद लेते हैं और बाद में पता चलता है कि उस गाड़ी पर अब भी बैंक या फाइनेंस कंपनी का लोन चल रहा है. अगर आप भी पुरानी गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो लोन स्टेटस चेक करने का यह आसान तरीका जान लीजिए.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 20, 2025, 12:25 PM IST
How to Check car Loan Status Online:  सेकंड-हैंड गाड़ी खरीदना आजकल एक स्मार्ट चॉइस मानी जाती है, लेकिन अगर एक छोटी सी चूक हो जाए तो आपको कानूनी पचड़े में डाल सकती है. कई बार लोग बिना पूरी जांच के पुरानी कार खरीद लेते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि गाड़ी पर अभी भी बैंक या फाइनेंस कंपनी का लोन चल रहा है. ऐसी स्थिति में न सिर्फ आरसी ट्रांसफर रुक जाता है बल्कि कई मामलों में तो बैंक कानूनी कार्रवाई करते हुए गाड़ी जब्त भी कर लेती है. ऐसे में अगर आप भी पुरानी कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह जरूर चेक कर लें कि कहीं कार पर लोन तो नहीं चल रहा है. राहत की बात है कि आप घर बैठे ही कार पर लोन है या नहीं पता लगा सकते हैं. आइए जानते हैं...

क्यों जरूरी है लोन स्टेटस चेक करना?

अगर आप कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं और उस पर लोन चल रहा हो तो यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है. नहीं तो अगर पुराना मालिक लोन नहीं भरता है तो बैंक गाड़ी उठा ले जाएगा.

ट्रांसफर में भी दिक्कत आता है बिना लोन क्लियरेंस के RC आपके नाम ट्रांसफर नहीं हो पाएगी.

इससे यह होगा कि आप गाड़ी के पैसे भी देंगे और मालिकाना हक भी नहीं मिलेगा.

इन आसान स्टेप्स से चेक करें-

Vahan पोर्टल
इसके लिए सबसे आसान और सरल तरीका है भारत सरकार का वाहन पोर्टल.इसका पूरा प्रोसेस ये रहा-

सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाना होगा.

यहां होमपेज पर Informational Services टैब मिलेगा, इस पर क्लिक करके Know Your Vehicle Details पर जाएं.

अब आपको एक लॉगिन पेज दिखेगा. अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अपना मोबाइल नंबर की सहायता से अकाउंट बना लें. साथ ही लॉगिन करने के बाद आगे बढ़ें.

इसके बाद Vehicle Registration Number वाले बॉक्स में गाड़ी का नंबर डालें और कैप्चा कोड भर दें.

अब Vahan Search पर क्लिक करते ही गाड़ी की जानकारी सामने आ जाएगी.

यहां Hypothecated वाले कॉलम को चेक करें.

अगर वहा Yes लिखा है या बैंक का नाम लिखा है तो गाड़ी पर लोन है.

अगर वहां No लिखा है तो गाड़ी लोन-फ्री है.

mParivahan ऐप के जरिए 
अगर आप चाहें तो mParivahan ऐप के जरिए भी यह चेक कर सकते हैं.

इसके लिए ऐप खोलें और गाड़ी का नंबर सर्च करें.

गाड़ी के डिटेल्स में Financier Name का सेक्शन दिखाई देगा.

अगर यहां बैंक का नाम दिख रहा है तो समझ लीजिए लोन अभी तक एक्टिव है.

इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर लोन खत्म हो चुका है तो वहां बैंक का नाम नहीं होना चाहिए या फिर मालिक के पास बैंक से मिली NOC होनी चाहिए.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

