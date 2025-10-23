Advertisement
trendingNow12972342
Hindi Newsटेक

प्रीपेड vs पोस्टपेड! किस प्लान में है VIP सर्विस और किसमें 'असली बचत'? ये सीक्रेट जानना जरूरी है!

Prepaid Vs Postpaid: आज के समय में जब हर तरह ऑफर और छूट मिल रही है तो ऐसे में मोबाइल प्लान चुनना आसान काम नहीं रहा. प्रीपेड और पोस्टपेड के बीच फैसला करना अक्सर यूजर्स के लिए सिरदर्द बन जाता है. हर कंपनी अपने प्लान को सबसे बेहतर बताती है लेकिन आपके लिए क्या फायदेमंद है आइए आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताते हैं. साथ में यह भी बताएंगे कि प्रीपेड या पोस्टपेड प्लान आपके लिए वाकई में पैसे वसूल साबित हो सकता है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 23, 2025, 02:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रीपेड vs पोस्टपेड! किस प्लान में है VIP सर्विस और किसमें 'असली बचत'? ये सीक्रेट जानना जरूरी है!

Mobile Plan Comparison: आज के इस डिजिटल युग में मोबाइल फोन सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है बल्कि हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है. लेकिन जब बात आती है मोबाइल कनेक्शन चुनने की तो दो विकल्प हमेशा सामने खड़े होते हैं पहला है प्रीपेड और दूसरा है पोस्टपेड. ज्यादातर यूजर्स सालों से इन दोनों में से किसी एक प्लान का इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है प्रीपेड या पोस्टपेड? क्या ज्यादा डेटा और बिना रोक-टोक की सुवधा वाला पोस्टपेड बेहतर है, या फिर बजट कंट्रोल वाला प्रीपेड? 

नई सिम लेने जाते समय हर स्मार्टफोन यूजर के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर प्रीपेड लेना बेहतर है या पोस्टपेड? दोनों प्लान्स के अपने फायदे हैं लेकिन ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता कि उनकी जरूरत और इस्तेमाल के हिसाब से कौन-सा फिट बैठता है. दोनों के बीच का अंतर क्या होता है. आइए जानते हैं आज के आर्टिकल में इस सवाल का जवाब.

सबसे पहले जानिए क्या होता है प्रीपेड प्लान
इसमें यूज़र पहले से रिचार्ज करता है और उसी सीमा तक कॉलिंग या डेटा का इस्तेमाल कर सकता है जितना प्लान में दिया गया हो. इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि खर्च पर पूरा कंट्रोल रहता है जितना रिचार्ज-उतना इस्तेमाल. अगर आप सीमित डेटा यूज करते हैं या ऑफर्स देखकर रिचार्ज करना पसंद करते हैं तो प्रीपेड आपके लिए बेस्ट है. साथ ही प्रीपेड कनेक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है. आप कभी भी अपना प्लान या मोबाइल ऑपरेटर बदल सकते हैं. यही वजह है कि देश में करीब 90% यूजर्स प्रीपेड सर्विस का ही इस्तेमाल करते हैं. हालांकि इसकी एक कमी यह है कि रिचार्ज खत्म होते ही कॉलिंग और इंटरनेट सर्विस बंद हो जाती है इसलिए समय पर रिचार्ज करना जरूरी होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

अब समझिए क्या है पोस्टपेड प्लान 

अगर आप प्रीपेड प्लान नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा विकल्प है पोस्टपेड प्लान का.पोस्टपेड प्लान में यूजर हर महीने अपने बिल के अनुसार पेमेंट करता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि नेटवर्क और डेटा कनेक्शन लगातार चलते रहते हैं बिना किसी परेशानी के. अगर आप ऑफिस या बिजनेस के लिए मोबाइल डेटा का लगातार इस्तेमाल करते हैं तो पोस्टपेड प्लान आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है इसका कारण है कि इसमें सर्विस कभी भी बंद नहीं होती है.

इसके साथ ही पोस्टपेड प्लान्स में कई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी यूजर्स को मिलते हैं. जैसे OTT ऐप्स की सब्सक्रिप्शन Netflix, Amazon Prime, Disney+ Hotstar, फैमिली डेटा शेयरिंग और प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट. बस हर महीने बिल देना होता है, लेकिन कभी-कभी छुपे हुए चार्जेस या टैक्स की वजह से बिल उम्मीद से ज्यादा भी आ सकता है.

ये भी पढ़ेंः मिस कर दिए दिवाली ऑफर्स? कोई बात नहीं! Samsung के इस फोन पर मिल रही है ₹60000 की छूट

आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए?
अगर आप स्टूडेंट हैं या नार्मल ही फोन का यूज करते हैं तो प्रीपेड प्लान आपके लिए परफेक्ट  हो सकता है. यह कम पैसे में रीचार्ज का काम पूरा कर देता है. साथ ही प्लान बदलने की पूरी आजादी भी देता है. लेकिन अगर आप लगातार डेटा इस्तेमाल करते हैं कॉलिंग जरूरी है और OTT ऐप्स का भी मजा लेना चाहते हैं तो पोस्टपेड प्लान आपके लिए ज्यादा फायदे वाला रहेगा. असल में दोनों प्लान अपने-अपने यूज़र्स के हिसाब से बेस्ट हैं. प्रीपेड आपको खर्च और फ्लेक्सिबिलिटी में कंट्रोल देता है तो वहीं पोस्टपेड आराम और एक्स्ट्रा सुविधाएं ऑफर करता है.

ये भी पढे़ंः फोन की खटखट से मिलेगी मुक्ति! Calls मैसेज, नोटिफिकेशन सब अब मिलेगा आपके PC पर

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Prepaid vs PostpaidMobile Plan ComparisonBest Mobile Plan

Trending news

दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
Thuingaleng Muivah
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
russia-ukraine war
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
Supreme Court News
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
habba kadal
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
ASEAN summit
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
President of India
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
jammu kashmir news
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
Siddaramaiah
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
fishermen
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?