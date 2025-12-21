Advertisement
Secret Santa की टेंशन खत्म...₹1000 से भी कम में मिल रहे हैं ये बेस्ट Gadgets, देखते ही कलीग्स बोलेंगे-वाह!

Secret Santa की टेंशन खत्म...₹1000 से भी कम में मिल रहे हैं ये बेस्ट Gadgets, देखते ही कलीग्स बोलेंगे-वाह!

Secret Santa Gift ideas 2025: ऑफिस में Secret Santa का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में गिफ्ट का ख्याल आता है. बजट पहले से ही तय होता है, साथ ही कई बार नाम किसी ऐसे कलीग का निकल आता है जिसे आप ठीक से जानते भी नहीं और फिर शुरू होती है सही तोहफा ढूंढने की जद्दोजहद. ऐसे में ₹1,000 से कम बजट में ऐसा गिफ्ट मिल रहे हैं जिन्हें आप अपने कलीग्स को गिफ्ट कर सकते हैं. जो न सिर्फ डेलीलाइफ में काम आते हैं बल्कि Secret Santa में आपके गिफ्ट को खास भी बना देंगे.

Dec 21, 2025
Secret Santa की टेंशन खत्म...₹1000 से भी कम में मिल रहे हैं ये बेस्ट Gadgets, देखते ही कलीग्स बोलेंगे-वाह!

Secret Santa Gift ideas: साल 2025 खत्म होने वाला है और 25 दिसंबर यानी क्रिसमस करीब है. ऐसे में बहुत से लोग ऑफिस के Secret Santa के लिए कम बजट में कोई बेस्ट गिफ्ट की खोज में रहते हैं. अगर आप भी सीक्रेट सांता पर फ्रेंड्स और कलीग्स को गिफ्ट देने के लिए गिफ्ट आइडिया की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है. इस मौके पर अगर किसी को गिफ्ट है? बजट भी कम है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. मार्केट में ऐसे कई सारे टेक गैजेट हैं जो ₹1,000 से भी कम में भी आते हैं और जिनका डेली लाइफ में यूज भी है. तो आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं सीक्रेट सांता पर गिफ्ट करने के लिए 5 ऐसे कमाल के गैजेट जिन्हें आप फ्रेंड्स और कलीग्स को दे सकते हैं. 

ऑफिस में साल के अंत में होने वाले सीक्रेट सांता को लेकर अक्सर लोग इसी उलझन में रहते हैं कि 1,000 रुपये के बजट में ऐसा क्या दें जो काम का भी हो और दिखने में कूल भी. ऐसे में ₹1,000 के अंदर आने वाले ये 5 टेक गिफ्ट्स न केवल आपके फ्रेंड्स और कलीग्स के काम आएंगे बल्कि डेस्क की रौनक भी बढ़ाएंगे.

म्यूजिक और पॉडकास्ट लवर्स के लिए
म्यूजिक लवर्स के लिए इस बजट में boAt Rockerz 255 Pro+ जैसे वायरलेस नेकबैंड या Portronics SoundDrum 1 जैसे पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर्स शानदार ऑप्शन हो सकते हैं. अगर आपके फ्रेंड्स या कलीग्स को वायर वाले ईयरफोन्स पसंद हैं तो आप उन्हें Honeywell Suono P70 Wired in Ear Earphones with Built in Mic 10mm  या JBL C150SI with One Button Universal Remote जैसे प्रीमियम इयरफोन भी गिफ्ट कर सकते हैं.

वर्कहोलिक दोस्तों के लिए प्रोफेशनल टूल्स
ऑफिस के काम को आसान बनाने के लिए आप एल्युमिनियम लैपटॉप स्टैंड भी अपने साथी को गिफ्ट कर सकते हैं. ये गिफ्ट शरीर का पोश्चर तो सुधारने में तो मदद करता ही है साथ में इससे हाथों को भी आराम मिलता है. इसके साथ ही Logitech B170 जैसा वायरलेस माउस या मल्टी-पोर्ट USB हब भी काफी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है जो आसानी से 600 से 900 रुपये के बीच मिल जाते हैं.

पावर और चार्जिंग सॉल्यूशंस
सीक्रेट सांता पर फ्रेंड्स और कलीग्स को गिफ्ट देने के लिए गिफ्ट आइडिया में पावर बैंक भी बेस्ट ऑफ्शन हो सकता है. स्मार्टफोन यूजर्स के लिए 10,000mAh का पावर बैंक एक सॉलिड गिफ्ट है. वहीं अगर आप कुछ छोटा और ज्यादा यूजफुल खोज रहे हैं तो 3-इन-1 ब्रेडेड चार्जिंग केबल (Type-C, Micro-USB, और Lightning) एक साथ कई डिवाइसेस चार्ज करने के काम आती है, इसे भी गिफ्ट कर सकते हैं.

स्मार्ट होम और लाइफस्टाइल गैजेट्स
इस सीक्रेट सांता पर घर या डेस्क को स्मार्ट बनाने के लिए Wipro या Philips की स्मार्ट LED बल्ब भी दे सकते हैं जिसे स्मार्टफोन से भी कंट्रोल किया जा सकता है. इसके साथ ही लकड़ी के फिनिश वाली डिजिटल अलार्म घड़ी या कॉफी लवर्स के लिए इलेक्ट्रिक हैंडहेल्ड फ्रोदर भी काफी ट्रेंड में हैं. आप इसे भी गिफ्ट कर सकते हैं.

Retro gaming console
अगर आप इन सब से हटकर कुछ अलग गिफ्ट करना चाहते हैं तो  गेमबॉय स्टाइल रेट्रो कंसोल सबसे कूल गिफ्ट हो सकता है. इसमें मारियो और कॉन्ट्रा जैसे 100 से ज्यादा पुराने गेम्स होते हैं. 900 रुपये तक की रेंज में आने वाला यह गैजेट किसी भी 90s किड को खुश कर सकता है.

