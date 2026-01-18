अब Facebook मैसेंजर पर अपनी चैट बनाएं और भी सिक्योर! कोई नहीं पढ़ पाएगा मैसेज, अभी ऑन कर ले ये सेटिंग्स

आज के समय में लोग एक दूसरे से चैट करने के लिए अलग-अलग मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं. इन ऐप्स के जरिए लोग अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रहते हैं. कई बार लोग इन चैट में एक-दूसरे के साथ अपनी बेहद निजी जानकारी भी साझा कर लेते हैं. ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल भी उठता है कि क्या हमारी बातचीत सच में सुरक्षित है? इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए Facebook Messenger में एक खास फीचर दिया गया है. इस फीचर में आपको एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और मैसेज को गायब करने की सुविधा मिल जाती है. कंपनी का कहना है कि यह सुविधा उन यूजर्स के लिए है, जो चाहते हैं कि उनकी बातचीत सिर्फ उन्हीं तक सीमित रहे. उनकी चैट को कोई तीसरा ना देख सके और न ही प्लेटफॉर्म खुद उस बातचीत को पढ़ पाए.

क्या होती है सीक्रेट चैट?

Facebook के Messenger पर आपका सीक्रेट चैट पूरी तरह से सुरक्षित रहता है. इसमें भेजे गए मैसेज WhatsApp की तरह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड रहते हैं. जिससे यह मैसेज आप और सामने वाला व्यक्ति ही पढ़ सकता है. फेसबुक और कोई भी थर्ड पार्टी इसके बीच में तांक झांक नहीं कर सकती है. हालांकि, सामने वाला व्यक्ति चाहे तो चैट का स्क्रीनशॉट ले कर आपके मैसेज को किसी और के साथ साझा कर सकता है. Messenger का यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो चाहते हैं कि उनकी निजी बातें पूरी तरह गोपनीय रहें.

मैसेज खुद हो जाएंगे गायब

Messenger में आपको एक और शानदार फीचर मिल जाता है, जिसमें आप मैसेज के लिए एक समय तय कर सकते हैं. इसमें तय समय के बाद मैसेज अपने आप चैट से हट जाता है. इससे आपकी चैट हमेशा के लिए मोबाइल में सेव नहीं रहतीं और प्राइवेसी बनी रहती है. यह फीचर उन लोगों के लिए काफी काम का है, जो चाहते हैं कि उनकी बातें हमेशा के लिए चैट में न रहें.

कैसे शुरू करें प्राइवेसी वाले चैट?

मैसेंजर पर प्राइवेसी वाले चैट शुरू करना बहुत आसान होता है. इसके लिए आपको किसी खास सेटिंग की जरूरत नहीं होती है. इसको आप नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से ऑन कर सकते हैं.

स्टेप 1. सबसे पहले मैसेंजर ऐप खोलें.

स्टेप 2. अब आपको '+' आइकन पर क्लिक करना होगा

स्टेप 3. इसके बाद आप उपर दाएं कोने में दिख रहे 'Lock' पर क्लिक करें.

स्टेप 4. इसके बाद उस व्यक्ति को चुनें, जिससे आप प्राइवेट चैट करना चाहते हैं.

स्टेप 5. यहीं आप मैसेज बॉक्स में घड़ी के आइकन पर टैप कर चैट का टाइमर भी सेट कर सकते हैं.

कुछ जरूरी बातों का रखें ध्यान

प्राइवेट चैट सिर्फ मोबाइल ऐप में ही काम करती है. इसको आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर नहीं यूज कर सकते हैं. इसके साथ आप इस चैट को उसी फोन में देख सकते हैं, जिस फोन पर चैट शुरू की गई हो. ऐसे में अगर आप अपना फोन बदलते हैं, तो पुरानी चैट वहां नजर नहीं आएगी. इस फीचर की मदद से यूजर्स अब Messenger पर भी पर्सनल चैट बिना किसी डर के कर सकते हैं. यह फीचर आपकी प्राइवेसी को मजबूत बनाता है.

