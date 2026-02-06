Free Wi-Fi के चक्कर में कहीं खाली न हो जाए बैंक खाता! रेलवे स्टेशन और कैफे में फोन कनेक्ट करने से पहले ये पढ़ लें

हम भारत के लोगों को 'फ्री' की चीजे खूब पसंद आती है. फ्री शब्द सुनते ही हमारे चेहरे पर चमक आ जाती है. फिर चाहे वो बाजार में मिलने वाला मुफ्त धनिया हो या रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और कैफे में मिलने वाला 'Free Wi-Fi'. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस मुफ्त इंटरनेट को आप अपनी किस्मत समझकर तुरंत कनेक्ट करते हैं, वही आपके बैंक अकाउंट को साफ करने का सबसे आसान रास्ता हो सकता है? हाल की एक रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि हैकर्स अब पब्लिक वाई-फाई को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रहे हैं. आइए जानते हैं कि जब आप अपना फोन फ्री के चक्कर में किसी अनजान वाई-फाई से कनेक्ट करते हैं, तो पर्दे के पीछे क्या खेल होता है?

कनेक्ट होते ही शुरू हो जाता है 'जासूसी' का खेल

जैसे ही आप किसी इनसिक्योर पब्लिक वाई-फाई से अपने फोन या लैपटॉप कनेक्ट होते हैं. वैसे ही आप अनजाने में एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिसे टेक की भाषा में 'मैन-इन-द-मिडल' (MITM) हमला कहा जाता है. इसमें हैकर आपके और इंटरनेट सर्वर के बीच में बैठ जाता है. इस दौरान आप जो भी टाइप करते हैं चाहे वो आपके फेसबुक का पासवर्ड हो या बैंकिंग ऐप का पिन सब हैकर की स्क्रीन पर लाइव चल रहा होता है.

सावधान! 'Evil Twin' से बचकर रहें

एक और बड़ा खतरा फेक वाई-फाई नेटवर्क का है. कई बार हैकर्स ऐसे नेटवर्क बना देते हैं जिनका नाम बिल्कुल असली जैसा होता है. लोग सोचते हैं कि यह एयरपोर्ट या स्टेशन का ही वाई-फाई है और बिना जांचे कनेक्ट कर लेते हैं. लेकिन जैसे ही आपका फोन कनेक्ट होता है. वैसे डेटा चोरी होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. कई मामलों में लोगों के बैंक खाते तक खाली हो चुके हैं.

हैकर्स क्या-क्या चुरा सकते हैं?

साइबर स्कैमर्स के लिए पब्लिक वाई-फाई सबसे आसान शिकार होता है. इसमें वे देख सकते हैं कि आप कौन-सी वेबसाइट खोल रहे हैं, कौन-सा ऐप चला रहे हैं और क्या जानकारी भर रहे हैं. अगर आप ईमेल, सोशल मीडिया या बैंक से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, तो हैकर्स आपकी लॉगिन डिटेल्स, ओटीपी और पर्सनल डेटा उड़ा सकते है. एक बार आपकी जानकारी हैकर्स के हाथ लग गई तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है.

तो क्या पब्लिक वाई-फाई का इस्तेमाल न करें?

ऐसे नहीं है कि आप पब्लिक वाई-फाई का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते है. लेकिन इसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशन लेना अनिवार्य हैं. नीचे आपको उनकी डिटेल्स दी जा रही है.

1. पब्लिक वाई-फाई यूज करने से पहले आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) सा इस्तेमाल कर सकते है. यह आपके डेटा को एक सिक्योर रखता है.

2. पब्लिक वाई-फाई पर कभी भी बैंक ट्रांजेक्शन या ऑनलाइन शॉपिंग न करें.

3. काम खत्म होने के बाद फोन की सेटिंग में जाकर उस वाई-फाई को 'Forget' कर दें, जिससे फोन फ्यूचर में अपने आप उससे कनेक्ट न हो.

4. हमेशा उन्हीं वेबसाइट्स को खोलें जिनके यूआरएल की शुरुआत में 'https' लगा हो और Padlock का निशान हो.

मैलवेयर और अकाउंट हैकिंग का डर

पब्लिक इंटरनेट के जरिए फोन में खतरनाक ऐप या वायरस डाले जा सकते हैं. ये ऐप बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और यूजर को पता भी नहीं चलता. साथ ही अगर आप इसी दौरान ईमेल या सोशल मीडिया लॉगिन करते हैं, तो अकाउंट हैक होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

