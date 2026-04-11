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Hindi NewsटेकAadhaar Alert: क्या कोई और कर रहा है आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल? घर बैठे फोन पर 2 मिनट में ऐसे खोलें पूरी कुंडली!

Aadhaar Alert: क्या कोई और कर रहा है आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल? घर बैठे फोन पर 2 मिनट में ऐसे खोलें पूरी कुंडली!

Aadhaar Authentication History: आज के डिजिटल दौर में आधार कार्ड सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि हमारी पहचान का सबसे जरूरी हिस्सा बन गया है. बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर सिम कार्ड खरीदने तक, हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आधार की फोटोकॉपी या बायोमेट्रिक्स का कोई गलत इस्तेमाल भी कर सकता है? इसी परेशानी को देखते हुए UIDAI ने अब यूजर्स को अपनी ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री खुद चेक करने की सुविधा दी है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 11, 2026, 01:06 PM IST
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Aadhaar Alert: क्या कोई और कर रहा है आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल? घर बैठे फोन पर 2 मिनट में ऐसे खोलें पूरी कुंडली!

How to Check Aadhaar Misuse: क्या आपका आधार कार्ड सुरक्षित है? अक्सर हम बेझिझक होकर हर जगह अपने आधार की फोटोकॉपी दे देते हैं या बायोमेट्रिक ऑथिंटिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी का फायदा उठाकर कोई भी आपके आधार का इस्तेमाल कर सकता है. बीते कुछ समय से आधार से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले बढ़ गए हैं, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. अगर आपको भी अपने आधार का कहीं और इस्तेमाल होने का डर है तो आप इसका पता लगा सकते हैं, वो भी घर बैठे मिनटों में. आइए जानते हैं कैसे और क्या है प्रोसेस...

बैंक खाता खुलवाना हो या फिर कहीं पहचान के रूप में इस्तेमाल करना हो, आधार ही हर जगह इस्तेमाल होते है. ऐसे में आधार का गलत इस्तेमाल होने का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ गया है. इसी खतरे की चिंता को दूर करने के लिए आधार के ऑफिशियल X हैंडल पर वीडियो शेयर करके कहां-कहां आधार का इस्तेमाल हो रहा है, इसको जानने का तरीका बताया है. जिससे अब आप अपनी आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री कभी भी और कहीं भी जान सकते हैं.

क्या होती है आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री?

जब भी आप अपने आधार के जरिए वेरिफिकेशन कराने के लिए फिंगरप्रिंट, आईरिस या ओटीपी का इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब का एक डिजिटल रिकार्ड तैयार हो जाता है. इसे ही ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री कहा जाता है. इसमें बीते 6 महीने का पूरा डेटा होता है कि किस तारीख को और किस काम के लिए आपके आधार का इस्तेमाल किया गया है.

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ये रहा स्टेप-बाय-स्टेप तरीका 

इसके लिए आपके फोन में आधार ऐप होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप  Google Play Store या Apple App Store से ऑफिशियल mAadhaar ऐप डाउनलोड कर लें.

ऐप में आपको आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी के जरिए लॉगइन करना होता है. इसके बाद आपको एक 4 अंकों का सिक्योरिटी पिन सेट करना होगा. जब आप यह प्रोसेस पूरा कर लेते हैं तो आप ऐप के मेन पेज पर पहुंचते हैं.

यहां आपको My Aadhaar टैब पर क्लिक करना होगा और 4 अंकों का अपना पिन डालना होगा.

यहां आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे, इसमें आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा, इसमें आपको Aadhaar Authentication History पर क्लिक करना होगा.

अब आपको वह डेट चुननी होगी, जिसकी हिस्ट्री आप देखना चाहते हैं.
(ये भी पढ़ेंः Hotspot की कछुआ चाल से हैं परेशान? अपनाएं ये 1 मिनट वाला फॉर्मूला, फिर हाई स्पीड...)

जान लें ये भी बात

इस फीचर का सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको लिस्ट में कोई ऐसा वेरिफिकेशन दिखे जिसको आपने नहीं किया है तो तुरंत इसकी शिकायत UIDAI के हेल्पलाइन नंबर 1947 पर कर सकते हैं. साथ ही आप ऐप के जरिए ही अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक भी कर सकते हैं, जिससे आपके अंगूठे के निशान का कोई गलत इस्तमाल न कर सके.

(ये भी पढ़ेंः महंगे हो सकते हैं Samsung और Vivo के फोन? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी सबकी नजरें!)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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Aadhaar Authentication HistoryHow to check Aadhaar misuse

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