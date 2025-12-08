Advertisement
सड़क पर दिखे कचरा तो तुरंत करें इस App पर शिकायत, फोटो डालते ही तुरंत होगी कार्रवाही, जानिए पूरा प्रोसेस

राजधानी में सफाई और सिविक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए Municipal Corporation of Delhi (MCD) ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है MCD 311 App. यह ऐप खास तौर पर उन समस्याओं के लिए बनाया गया है जिनसे हम रोजाना परेशान होते हैं- जैसे सड़क पर कचरा, धूल, प्रदूषण, गड्ढे, पानी भरना और कई दूसरी गैर-आपातकालीन दिक्कतें.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 08, 2025, 08:23 AM IST
दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आई है. राजधानी में सफाई और सिविक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए Municipal Corporation of Delhi (MCD) ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है MCD 311 App. यह ऐप खास तौर पर उन समस्याओं के लिए बनाया गया है जिनसे हम रोजाना परेशान होते हैं- जैसे सड़क पर कचरा, धूल, प्रदूषण, गड्ढे, पानी भरना और कई दूसरी गैर-आपातकालीन दिक्कतें. इस ऐप की मदद से अब कोई भी नागरिक सिर्फ एक फोटो क्लिक करके अपनी शिकायत सीधे MCD तक पहुंचा सकता है.

कैसे काम करता है MCD 311 ऐप
यह ऐप लोगों को जोड़ता है सीधे MCD की टीम से. अगर आपको किसी सड़क पर कचरा दिखे, कहीं पानी जमा हो, या गड्ढा दिखे, ऐप खोलें और बस फोटो क्लिक करके अपलोड कर दें. ऐप में समस्या की कैटेगरी चुने और शिकायत सबमिट कर दें. MCD का दावा है कि ज्यादातर शिकायतों का समाधान तीन दिनों के भीतर कर दिया जाता है. जब आपकी शिकायत पूरी हो जाती है, तो MCD उसी ऐप पर आपकी समस्या की “सॉल्व्ड” फोटो भी भेजती है, ताकि आप खुद नतीजा देख सकें. यह कदम दिल्ली सरकार की उस बड़ी योजना का हिस्सा है जिसका उद्देश्य है- शहर को साफ, बेहतर और रहने लायक बनाना.

 

लॉन्च और उपलब्धता: सभी के लिए डाउनलोड करना आसान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आधिकारिक X (Twitter) अकाउंट पर इस ऐप के बारे में जानकारी शेयर की है. उन्होंने एक छोटा वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें ऐप का इस्तेमाल कैसे करना है, यह समझाया गया है.
यह ऐप Google Play Store और Apple App Store, दोनों जगह उपलब्ध है, यानी Android और iPhone यूजर्स- किसी भी फोन से इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं.

MCD 311 ऐप का इस्तेमाल कैसे करें – आसान स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
सबसे पहले “MCD 311” खोजकर ऐप डाउनलोड करें. फिर अपना नाम और मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करें और एक चार-डिजिट का पिन सेट करें. इसके बाद ऐप में लॉग-इन करें और जहां भी आपको कोई समस्या दिखे, उसकी फोटो लेकर अपलोड कर दें. फोटो अपलोड करते समय सही कैटेगरी चुनें और शिकायत सबमिट कर दें. आपकी शिकायत तुरंत MCD की टीम को भेज दी जाती है और उसके समाधान पर काम शुरू हो जाता है. ऐप का इंटरफेस काफी आसान है, इसलिए बुजुर्ग लोग भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे.

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर भी बड़ी तैयारी
MCD 311 ऐप लॉन्च करने के साथ-साथ दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए भी कई बड़े कदम उठा रही है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी है कि सरकार जल्द ही पूरे शहर में मिस्ट स्प्रे टेक्नोलॉजी लगाने जा रही है. यह तकनीक हवा में धूल के कणों को नीचे बैठाने के लिए बारीक पानी की बूंदों का इस्तेमाल करती है. दिल्ली जैसे शहर में, जहां धूल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, यह तकनीक काफी मददगार हो सकती है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

