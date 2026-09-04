/बच्चे की पल-पल की लोकेशन पर रहेगी नजर! जानिए Sekyo Carepal Pro 2026 Smartwatch के धांसू फीचर्स

आजकल छोटे बच्चों को स्मार्टफोन देना एक बड़ा रिस्क लगता है. इंटरनेट और सोशल मीडिया की लत बच्चों का ध्यान भटका सकती है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी सेफ्टी और लोकेशन का पता होना भी बहुत जरूरी है. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए Sekyo ब्रांड ने अपनी Sekyo Carepal Pro 2026 स्मार्टवॉच लॉन्च की है. ₹5,880 की रेंज में आने वाली यह वॉच बच्चों की सेफ्टी, कॉलिंग और लाइव ट्रैकिंग का पूरा पैकेज देने का दावा करती है. इसमें 4G वीडियो कॉलिंग, GPS ट्रैकिंग, SOS इमरजेंसी बटन और कई पेरेंटल कंट्रोल फीचर्स मिलते हैं. मैंने इस वॉच को कुछ दिनों तक इस्तेमाल करके देखा है, तो चलिए आसान और सिंपल भाषा में समझते हैं कि यह वॉच आपके पैसों की सही वैल्यू देती है या नहीं.
गैजेट्स के मामले में बच्चों की पसंद थोड़ी अलग होती है. Sekyo Carepal Pro 2026 को देखकर लगता है कि इसे खास तौर पर बच्चों के कम्फर्ट को ध्यान में रखकर बनाया गया है. यह बड़ों की वॉच जैसी बोरिंग नहीं लगती, बल्कि इसका लुक काफी कूल और फंकी है.
लाइटवेट बॉडी: इसका वजन बहुत कम है, जिससे बच्चे इसे दिनभर बिना किसी परेशानी के पहन सकते हैं.
सॉफ्ट स्ट्रैप: इसमें इस्तेमाल किया गया सिलिकॉन स्ट्रैप काफी सॉफ्ट है, जिससे स्किन पर कोई कट या रैशेज नहीं पड़ते.
सेल्फी कैमरा: इसके फ्रंट में एक कैमरा दिया गया है. इससे बच्चे आसानी से फोटो खींच सकते हैं और पेरेंट्स भी ऐप के जरिए उनके आसपास का माहौल देख सकते हैं.
इस वॉच में 1.44-इंच की LCD स्क्रीन दी गई है, जिसका रिजॉल्यूशन 240 x 240 पिक्सल है. बजट रेंज को देखते हुए इसमें बहुत हाई-एंड पैनल नहीं दिया गया है, लेकिन बच्चों के डेली यूज के लिए यह स्क्रीन मोर दैन इनफ है. बाहर धूप में जाने पर भी टेक्स्ट और आइकन्स आराम से दिख जाते हैं. इसका टच बहुत रेस्पॉन्सिव है, जिससे बच्चे आसानी से स्वाइप करके कॉलिंग, गेम्स और बाकी फीचर्स का यूज कर सकते हैं.
Sekyo Carepal Pro 2026 की सबसे बड़ी ताकत इसकी 4G नेटवर्क कनेक्टिविटी है. इसमें सिम लगाने का ऑप्शन मिलता है, जिससे आपको बच्चे को अलग से कोई महंगा स्मार्टफोन नहीं देना पड़ता.
HD वीडियो कॉलिंग: इस वॉच से आप अपने फोन पर क्लियर HD वीडियो कॉल कर सकते हैं.
वॉइस मैसेज: नॉर्मल कॉल्स के अलावा इसमें छोटे वॉइस नोट्स भेजने का फीचर भी मिलता है.
सेफ कॉलिंग लिस्ट: पेरेंट्स अपने फोन में Sekyo ऐप के जरिए सिर्फ गिने-चुने भरोसेमंद नंबर ही वॉच में सेव कर सकते हैं. कोई भी अनजान नंबर वॉच पर कॉल नहीं कर पाएगा, जो सेफ्टी के लिहाज से काफी अच्छा फीचर है.
पेरेंट्स के लिए इस स्मार्टवॉच का सबसे यूजफुल फीचर इसका लाइव लोकेशन ट्रैकर है. Sekyo ऐप की मदद से पेरेंट्स अपने मोबाइल पर बच्चे की एकदम सटीक रियल-टाइम लोकेशन देख सकते हैं.
रूट हिस्ट्री और स्टेप काउंटर: बच्चा दिनभर में कहां-कहां गया और उसने कितने स्टेप्स चले, यह पूरी जानकारी ऐप पर दिख जाती है.
सेफ जोन (Geo-Fencing): आप ऐप में स्कूल या घर के आसपास की एक बाउंड्री सेट कर सकते हैं. जैसे ही बच्चा उस इलाके से बाहर जाएगा, आपके फोन पर तुरंत अलर्ट आ जाएगा.
अगर बच्चा किसी परेशानी में हो या डर जाए, तो वॉच के साइड में एक डेडिकेटेड SOS बटन दिया गया है.
बच्चे को बस इस बटन को 3 से 4 सेकंड के लिए दबाकर रखना होता है. ऐसा करते ही वॉच तुरंत पेरेंट्स के फोन पर लाइव लोकेशन मैसेज भेज देती है और सेव किए गए 3 इमरजेंसी नंबरों पर एक-एक करके खुद ही कॉल मिलाना शुरू कर देती है. यह फीचर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में काफी काम आ सकता है.
पेरेंटल कंट्रोल: रिमोट से करें पूरी वॉच हैंडल:
स्कूल मोड (School Mode): क्लास के टाइम पर बच्चा वॉच में गेम न खेले या डिस्टर्ब न हो, इसके लिए ऐप से स्कूल मोड ऑन किया जा सकता है. इससे कॉलिंग और गेम्स लॉक हो जाते हैं और सिर्फ टाइम व SOS बटन काम करता है.
रिमोट पावर ऑफ: बच्चा अपनी मर्जी से वॉच को बंद नहीं कर सकता. इसे सिर्फ पेरेंट्स अपने फोन से बंद कर सकते हैं.
फाइंड माय वॉच: अगर बच्चा वॉच को घर में कहीं रखकर भूल जाए, तो ऐप से रिंग बजाकर उसे ढूंढा जा सकता है.
बच्चों को बिजी रखने के लिए इसमें 7 मजेदार और दिमाग तेज करने वाले मैथ्स/एजुकेशनल गेम्स दिए गए हैं. साथ ही, इसमें डेली हैबिट्स के लिए रिमाइंडर्स भी सेट किए जा सकते हैं—जैसे ब्रश करने का टाइम, होमवर्क टाइम, रीडिंग टाइम और सोने का समय. वॉच सही समय पर अलार्म बजाकर बच्चे को उसके काम याद दिलाती रहती है.
₹5,880 के बजट में Sekyo Carepal Pro 2026 उन पेरेंट्स के लिए एक बढ़िया गैजेट है जो अपने बच्चे को स्मार्टफोन से दूर रखते हुए भी उस पर नजर रखना चाहते हैं. इसके 4G वीडियो कॉलिंग, सटीक GPS ट्रैकिंग, SOS अलर्ट और पेरेंटल कंट्रोल फीचर्स इसे काफी प्रैक्टिकल बनाते हैं. बस एक बात का ध्यान रखें कि इसके सारे ऑनलाइन फीचर्स मोबाइल नेटवर्क पर चलते हैं, इसलिए जहां नेटवर्क कमजोर होगा, वहां थोड़ा डिले हो सकता है. अगर आप बच्चे की सेफ्टी को लेकर फिक्रमंद हैं या उसे कोई यूजफुल गैजेट गिफ्ट करना चाहते हैं, तो यह वॉच एक सही चॉइस साबित हो सकती है.