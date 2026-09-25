/बिना इंटरनेट के खतरे के बच्चे करेंगे पढ़ाई! भारत में आई पहली AI किड्स स्मार्टवॉच, 4G वीडियो कॉलिंग और वॉट्सएप से है लैस

आजकल हर घर में माता-पिता की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि बच्चे को स्मार्टफोन दें या न दें. अगर फोन न दो तो बच्चा कनेक्टेड नहीं रहता और अगर फोन दे दो तो सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम का खतरा सताने लगता है. पेरेंट्स की इसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आया है भारत का स्मार्ट लाइफस्टाइल ब्रांड Sekyo. ब्रांड ने भारत की पहली AI-पावर्ड किड्स स्मार्टवॉच Neo Fit लॉन्च कर दी है. यह कोई साधारण वॉच नहीं है, बल्कि इसमें AI पढ़ाई का टीचर भी है और बच्चे की सेहत का ख्याल रखने वाला डॉक्टर भी. आइए बिल्कुल सिंपल और आसान लैंग्वेज में समझते हैं कि यह गैजेट आपके बच्चे के लिए क्यों बेस्ट हो सकता है.
भारत के जाने-माने स्मार्ट लाइफस्टाइल ब्रांड Sekyo ने टेक मार्केट में एक नया धमाका किया है. ब्रांड ने Neo Fit Kids Smartwatch लॉन्च कर दी है. यह देश की पहली ऐसी किड्स स्मार्टवॉच है जो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस हेल्थ सेंसर्स के साथ आती है. आज के टाइम में बच्चे टेक्नोलॉजी का काफी इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे में पेरेंट्स को एक ऐसे गैजेट की तलाश थी जो सिर्फ बातें कराने तक सीमित न हो, बल्कि बच्चे की पढ़ाई, सेहत और सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखे. Neo Fit स्मार्टवॉच इन्हीं सब जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है.
अगर कीमत की बात करें तो Sekyo Neo Fit स्मार्टवॉच को ₹9,990 के प्राइस टैग पर मार्केट में उतारा गया है. इस प्रीमियम वॉच को आप Sekyo की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा Amazon और Flipkart जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं. कंपनी इस प्रोडक्ट पर फ्री शिपिंग के साथ 1 साल की वारंटी भी दे रही है. यह वॉच बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए तीन कूल कलर्स Blue, Grey और Pink में खरीदी जा सकती है.
स्मार्टफोन बच्चों के हाथ में देने का मतलब है ओपन इंटरनेट, सोशल मीडिया और गेमिंग की लत. Sekyo की सीईओ और को-फाउंडर समृद्धि गोयल ने बताया कि ज्यादातर पेरेंट्स के सामने यही कन्फ्यूजन होता है कि बिना स्मार्टफोन दिए बच्चे से कैसे कनेक्टेड रहें. Neo Fit स्मार्टवॉच इसी कन्फ्यूजन का सबसे बेस्ट जवाब है. यह बच्चों को फोन जैसी कनेक्टिविटी और आजादी तो देती है, लेकिन स्मार्टफोन से मिलने वाले गलत असर और प्रेशर से बच्चों को दूर रखती है.
इस स्मार्टवॉच की सबसे बड़ी खासियत इसका AI Learning Coach है. यह फीचर बच्चों को पढ़ाई में मदद करता है. बच्चे बोलकर या फोटो क्लिक करके AI से अपने सवाल पूछ सकते हैं और तुरंत जवाब पा सकते हैं. इसके अलावा इसमें 7 एजुकेशनल और मैथ्स गेम्स दिए गए हैं जो बच्चों के दिमाग को शार्प बनाने में मदद करते हैं. यानी खेल-खेल में पढ़ाई का पूरा सेटअप इस छोटी सी घड़ी के अंदर फिट कर दिया गया है.
Neo Fit सिर्फ पढ़ाई या कॉलिंग के लिए नहीं है, बल्कि यह बच्चे की सेहत का भी ध्यान रखती है. इसमें हेल्थ और एक्टिविटी मॉनिटरिंग के लिए कई सेंसर्स लगाए गए हैं. यह वॉच बच्चे का Heart Rate, SpO2 (ऑक्सीजन लेवल), स्लीप क्वालिटी, स्टेप्स और डेली एक्टिविटीज को ट्रैक करती है. इसके साथ ही इसमें स्मार्ट रिमाइंडर्स भी सेट किए जा सकते हैं जो बच्चे को टाइम पर होमवर्क करने, किताब पढ़ने और पानी पीने की याद दिलाते रहते हैं.
कम्युनिकेशन के मामले में यह घड़ी किसी स्मार्टफोन से कम नहीं है. Neo Fit स्मार्टवॉच में सिम कार्ड का सपोर्ट मिलता है, जिससे बच्चे सीधे 4G वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं. इतना ही नहीं, इसमें वॉट्सएप कॉलिंग और चैट का फीचर भी दिया गया है. इससे पेरेंट्स अपने बच्चों से कभी भी और कहीं भी सीधे कनेक्ट हो सकते हैं. फ्रंट कैमरे की मदद से वीडियो कॉल की क्वालिटी काफी क्लियर रहती है.
बच्चों की सेफ्टी से बढ़कर पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं होता. Neo Fit में रियल-टाइम GPS ट्रैकिंग दी गई है, जिससे पेरेंट्स हर सेकंड अपने बच्चे की लाइव लोकेशन देख सकते हैं. इसमें Geo-fencing फीचर भी है, यानी अगर बच्चा आपके तय किए गए सेफ एरिया (जैसे स्कूल या घर) से बाहर जाता है तो आपके फोन पर तुरंत अलर्ट आ जाएगा. इमरजेंसी के लिए इसमें SOS बटन दिया गया है जिसे दबाते ही पेरेंट्स के पास लाइव लोकेशन के साथ इमरजेंसी कॉल चला जाता है.
हार्डवेयर के मामले में भी यह वॉच काफी पावरफुल है. Sekyo Neo Fit में 2GB RAM और 32GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है ताकि यह बिना अटके स्मूथ काम करे. इसमें 2 इंच की HD डिस्प्ले मिलती है जो काफी ब्राइट और यूज करने में आसान है. बच्चे इसे दिनभर बिना किसी डर के पहन सकते हैं क्योंकि यह IP67 वॉटर-रेसिस्टेंट है, यानी पानी के छीटों या पसीने से खराब नहीं होगी.
इस स्मार्टवॉच का पूरा कंट्रोल पेरेंट्स के हाथ में रहता है. पेरेंट्स अपने स्मार्टफोन में Sekyo Parental-Control App डाउनलोड करके घड़ी के सभी फीचर्स को मैनेज कर सकते हैं. अगर वॉच कहीं खो जाती है तो ऐप के जरिए Find My Watch फीचर से उसे तुरंत खोजा जा सकता है. कुल मिलाकर Neo Fit बच्चों को नई टेक्नोलॉजी सीखने का मौका देती है और पेरेंट्स को 100% सुरक्षा का भरोसा देती है.