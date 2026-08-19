/Sekyo S2 Pro Smartwatch Review: क्या आपके बच्चे के लिए सुरक्षित है ये वॉच? जानिए 5 खूबियां और 2 कमियां

आज के दौर में बच्चों की सुरक्षा हर माता-पिता के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुकी है. हर समय बच्चे के साथ रहना संभव नहीं होता और छोटे बच्चों को स्मार्टफोन देना भी जोखिम भरा हो सकता है. ऐसे में Sekyo S2 Pro Kids Smartwatch एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरती है. यह स्मार्टवॉच खासतौर पर लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए डिजाइन की गई है. यह केवल समय देखने वाली घड़ी नहीं है बल्कि इसमें कॉलिंग, लोकेशन ट्रैकिंग, SOS बटन और रिमोट मॉनिटरिंग जैसे कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. इस रिव्यू में हम Sekyo S2 Pro के सभी फीचर्स, इसकी 5 मुख्य खूबियों और 2 कमियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप सही फैसला ले सकें.
Sekyo S2 Pro का डिजाइन काफी मजबूत और बच्चों के अनुकूल है. इसका सिलिकॉन स्ट्रैप काफी सॉफ्ट है जिसे बच्चे दिनभर आराम से पहन सकते हैं. इसमें Android Wear 1.0 ऑपरेटिंग सिस्टम और 128 MB स्टोरेज दिया गया है. बैटरी की बात करें तो इसमें 500 mAh की बैटरी मिलती है जो 2G नेटवर्क के साथ एक दिन का बैकअप आराम से दे देती है. ध्यान रहे कि इसे चार्ज करने के लिए 15W से ज्यादा का एडाप्टर इस्तेमाल न करें. इसमें सेलुलर कनेक्टिविटी के लिए माइक्रो सिम कार्ड (Airtel और Vi) का सपोर्ट दिया गया है.
1. 2-वे कॉलिंग और वॉइस एसएमएस (2-Way Calling & Voice SMS)
Sekyo S2 Pro की सबसे बड़ी खासियत इसका 2-वे कॉलिंग फीचर है. इसके जरिए पेरेंट्स अपने बच्चे से कभी भी 2G वॉइस कॉल पर बात कर सकते हैं. साथ ही इसमें वॉइस चैट और टेक्स्ट मैसेज की सुविधा भी मिलती है. इससे बिना बच्चों को महंगा स्मार्टफोन दिए आप उनसे लगातार जुड़े रह सकते हैं.
2. इमरजेंसी SOS बटन (SOS Panic Button)
सुरक्षा के लिहाज से यह फीचर बेहद महत्वपूर्ण है. यदि आपका बच्चा किसी मुसीबत में है या उसे आपकी मदद की जरूरत है, तो वह घड़ी पर मौजूद SOS बटन को लंबे समय तक दबाकर रख सकता है. ऐसा करते ही ऐप में प्री-सेट किए गए इमरजेंसी कांटेक्ट्स के पास तुरंत अलर्ट और कॉल चली जाती है.
3. रिमोट मॉनिटरिंग और बैकग्राउंड फोटो (Remote Monitoring)
अगर बच्चा आपका फोन नहीं उठा रहा है, तो पेरेंट्स Sekyo App के जरिए रिमोटली वॉच के कैमरे से फोटो क्लिक कर सकते हैं. इसके अलावा रिमोटली बैकग्राउंड आवाज भी सुनी जा सकती है. यह फीचर आपको बच्चे के आसपास के माहौल का अंदाजा लगाने में काफी मदद करता है.
4. सेफ जोन अलर्ट (Geo-Fencing)
पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए ऐप के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक बाउंड्री (Geo-fence) सेट कर सकते हैं, जैसे घर या स्कूल का इलाका. जैसे ही बच्चा उस तय किए गए सेफ ज़ोन से बाहर जाता है या अंदर आता है, पेरेंट्स के फोन पर तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है.
5. क्लास मोड और फुल ऐप कंट्रोल (Class Mode & App Control)
स्कूल के समय में बच्चा घड़ी से डिस्टर्ब न हो, इसके लिए पेरेंट्स इसमें 'Class Mode' एक्टिवेट कर सकते हैं. क्लास मोड चालू होने पर घड़ी पर आने वाली कॉल्स और मैसेज ब्लॉक हो जाते हैं और बच्चा पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाता है. इसके अलावा Sekyo App से आप घड़ी के सभी फीचर्स को अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ कर सकते हैं.
1. सीमित सिम और केवल 2G नेटवर्क सपोर्ट
यह वॉच केवल Airtel और Vi (Vodafone Idea) के माइक्रो सिम कार्ड को ही सपोर्ट करती है. यदि आप Jio का सिम इस्तेमाल करते हैं तो वह इसमें काम नहीं करेगा. इसके अलावा कॉलिंग और डाटा फंक्शन 2G नेटवर्क पर चलते हैं, जो कई इलाकों में कमजोर कनेक्टिविटी की समस्या दे सकता है.
2. LBS लोकेशन ट्रैकिंग (एग्जैक्ट GPS की कमी)
Sekyo S2 Pro में रियल-टाइम पिनपॉइंट GPS नहीं है, बल्कि यह LBS (Location Based Service) टेक्नोलॉजी पर काम करती है. LBS पास के मोबाइल टॉवर के आधार पर लोकेशन बताता है, इसलिए कई बार लोकेशन में कुछ सौ मीटर का अंतर आ सकता है. अगर आपको बिल्कुल सटीक लोकेशन चाहिए, तो आपको कंपनी का 4G GPS मॉडल चुनना होगा.
Sekyo S2 Pro एक बजट-फ्रेंडली और बेसिक सेफ्टी किड्स स्मार्टवॉच है. अगर आपकी मुख्य प्राथमिकता बच्चे से कॉल पर बात करना, इमरजेंसी SOS अलर्ट पाना और रिमोट मॉनिटरिंग करना है, तो यह डिवाइस आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है. हालांकि अगर आप सटीक GPS ट्रैकिंग और Jio सिम सपोर्ट चाहते हैं, तो आपको 4G मॉडल की तरफ देखना चाहिए. कम बजट में बच्चों की शुरुआती सुरक्षा के लिए यह एक अच्छा गैजेट है.