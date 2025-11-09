Long press करें और देखें जादू! दुनिया के सबसे अमीर शख्स ने शुरू किया 'जादुई' फीचर, एक क्लिक करते ही बन जाएगा Video

Grok AI Photo to Video: क्या आप फी फोटो से शानदार वीडियो बनाना चाहते हैं लेकिन आपको एडिटिंग नहीं आती है? तो अब परेशान होने की बात नहीं है. अब आप भी बिना एडिटिंग सीखे मिनटों में फोटो से वीडियो बना सकते हैं वो भी ऐसी की लोग देखते ही तारीफ करने लगेंगे. बस एक लॉन्ग प्रेस करना होगा और पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. दुनिया के सबसे अमीर शख्स ने इस खास फीचर की शुरुआत कर दी है.

इस तरह बनाएं वीडियो

अब फोटो से वीडियो बनाना बच्चों का खेल हो गया है. बस एक लॉन्ग प्रेस करें और इमेज अपने आप वीडियो में बदल जाएगी! इस नए फीचर की जानकारी खुद दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने रविवार को एक पोस्ट शेयर करके दी. उन्होंने साथ में एक डेमो वीडियो भी शेयर किया है जो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. मस्क ने अपने X पोस्ट में बताया कि यूजर्स किसी भी इमेज पर लॉन्ग प्रेस करके उसे वीडियो फॉर्म में बदल सकते हैं और चाहें तो अपनी पसंद के हिसाब से प्रॉम्प्ट डालकर रिजल्ट को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं. उन्होंने मजाकिया अंदाज में बताया कि उन्होंने अपने प्रॉम्प्ट में एक कपल को मपेट्स में बदलने का भी ऑप्शन सेलेक्ट किया था और नतीजा सबको खूब पसंद आ रहा है.

Long press on any image to turn it into a video! customize the prompt to create whatever you can Imagine. My prompt here was "add a boyfriend and they transition into muppets https://t.co/MkH4A4s1jl pic.twitter.com/nfNjT8ZK3m — Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2025

एलन मस्क के सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो क्लिप भी मौजूद है जिसको Grok की सहायता से बनाया गया है. यह Elon Musk की आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस कंपनी xAI का प्रोडक्ट है. इस वीडियो को इमेज की सहायता से तैयार किया गया है उसमें एनिमेशन को भी एड किया है.

मिनटों में बन रहा फोटो से वीडियो

एलन मस्क के वीडियो पोस्ट करते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद यूजर्स ने इमेज-टू-वीडियो जनरेशन टूल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अपनी खुद की क्रिएटिव इमेज बनाने लगे. यह नया फीचर Grok के एक्सपेंडिंग क्रिएटिव टूलकिट का ही एक हिस्सा है जिसमें कई नए टूल्स शामिल किए गए हैं. इस टूलकिट में यूजर्स को राइटिंग, इमेज जनरेशन और रियल-टाइम डेटा एक्सेस जैसी फीचर्स भी मिलते हैं जो इसे और भी पावरफुल और क्रिएटिव बनाती हैं.

Grok 4 यूजर्स के लिए है फ्री

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी xAI ने हाल ही में Grok 4 को दुनियाभर के यूजर्स के लिए फ्री कर दिया है. इस AI चैटबॉच को X प्लेटफॉर्म और ग्रोक ऐप की सहायता से इस्तेमाल कर सकते हैं जो iOS और Android दोनों के लिए मौजूद है.

