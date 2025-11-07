इस कंपनी ने बना दी मकड़ी की टांगों वाली कुर्सी, बैठते ही हो जाएगी एक्टिवेट और फिर...

Toyota Robotic WheelChair: दुनियाभर में अपनी भरोसेमंद कारों के लिए पॉपुलर Toyota ने Japan Mobility Show में एक ऐसी इनोवेशन पेश कर सबको चौंका दिया, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था. कंपनी ने लॉन्च की है "Walk Me" एक स्मार्ट चेयर जो चार रोबोटिक पैरों पर चलती है, आसानी से सीढ़ियां चढ़ती है और जरूरत पड़ने पर सिर्फ 30 सेकंड में सूटकेस जितना छोटा हो जाती है. यह कुर्सी उन लोगों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है, जिनके लिए पुरने स्टाइल की व्हीलचेयर का इस्तेमाल मुश्किल होता है.

Walk Me इतनी स्मार्ट क्यों है?

Walk Me एक साधारण कुर्सी नहीं बल्कि एक आधुनिक रोबोटिक डिवाइस है. Toyota का कहना है कि इसके डेवलपर्स ने बकरियों की चाल और बैलेंस को महीनों तक रिकॉर्ड किया और उसी पैटर्न को कठिन कोड में बदला. इसके चारों पैर मकड़ी के पैरों की तरह डिजाइन किए गए हैं, जो मोटर्स और सेंसर से भरे हैं.

ये पैर एक-दूसरे से इंडिपेंडेंट मूवमेंट करते हैं. जब एक पैर उठता है, तो दूसरा ग्रिप बनाता है और तीसरा अगला कदम तय करता है. सीढ़ियां और ऊबड़-खाबड़ रास्ते फ्लैट जगह पर यह बहुत स्मूद चलती है. सीढ़ियों पर, आगे के पैर पहले ऊंचाई की जांच करते हैं और फिर पीछे वाले पैर पूरे सिस्टम को ऊपर धकेलते हैं.

यूजर की जरूरतों के हिसाब से खुद को कैसे बदलती है?

Walk Me में कई खास ऑटोमैटिक फीचर दिए गए हैं. यूजर के बैठते ही, चेयर वजन, हाइट और मोटाई के हिसाब से अपने शेप को ऑटोमैटिकली एडजस्ट कर लेती है. बैकरेस्ट रीढ़ की हड्डी के आकार में मुड़ जाता है. इसमें कैमरा और LiDAR सेंसर लगे हैं जो रास्ते की रुकावटों को पहचानकर ऑटोमैटिक डायरेक्शन बदल लेते हैं.

इसे वॉइस कमांड से भी चलाया जा सकता है. एक बटन दबाते ही इसके पैर अंदर की ओर सिकुड़ जाते हैं और यह 30 सेकंड में एक छोटे कैरी-ऑन साइज में बदल जाती है, जिसे आसानी से कहीं भी रखा जा सकता है.

सेफ्टी और चार्जिंग

चेयर में लगा छोटा बैटरी पैक एक दिन की एक्टिविटी के लिए काफी है. इसे सामान्य प्लग से चार्ज किया जा सकता है. इसमें सेफ्टी सेंसर हैं जो बच्चों या किसी भी रुकावट को पहचानकर चेयर को रोक देते हैं. टिप-ओवर यानी गिरने की स्थिति लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यह खतरे को भांपते ही अपने बेस को चौड़ा करके यूजर का बैलेंस बनाए रखती है. Toyota के मुताबिक, यह उन स्थितियों के लिए बेहतरीन है जहां पारंपरिक व्हीलचेयर जैसे- सीढ़ियां या छोटा एलिवेटर फैल हो जाता हैं.

