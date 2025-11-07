Advertisement
trendingNow12992602
Hindi Newsटेक

इस कंपनी ने बना दी मकड़ी की टांगों वाली कुर्सी, बैठते ही हो जाएगी एक्टिवेट और फिर...

Robotic Chair: Toyota ने Japan Mobility Show में ऐसी स्मार्ट चेयर पेश की है, जिसे देखकर सब हैरान रह गए. ‘Walk Me’ नाम की यह रोबोटिक चेयर चार पैरों पर चलती है, आपकी आवाज सुनकर दिशा बदलती है और सीढ़ियां भी चढ़ सकती है. खास बात यह है कि कुछ सेकंड में फोल्ड होकर सूटकेस बन जाती है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 07, 2025, 04:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस कंपनी ने बना दी मकड़ी की टांगों वाली कुर्सी, बैठते ही हो जाएगी एक्टिवेट और फिर...

Toyota Robotic WheelChair: दुनियाभर में अपनी भरोसेमंद कारों के लिए पॉपुलर Toyota ने Japan Mobility Show में एक ऐसी इनोवेशन पेश कर सबको चौंका दिया, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था. कंपनी ने लॉन्च की है "Walk Me" एक स्मार्ट चेयर जो चार रोबोटिक पैरों पर चलती है, आसानी से सीढ़ियां चढ़ती है और जरूरत पड़ने पर सिर्फ 30 सेकंड में सूटकेस जितना छोटा हो जाती है. यह कुर्सी उन लोगों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है, जिनके लिए पुरने स्टाइल की व्हीलचेयर का इस्तेमाल मुश्किल होता है.

Walk Me इतनी स्मार्ट क्यों है?
Walk Me एक साधारण कुर्सी नहीं बल्कि एक आधुनिक रोबोटिक डिवाइस है. Toyota का कहना है कि इसके डेवलपर्स ने बकरियों की चाल और बैलेंस को महीनों तक रिकॉर्ड किया और उसी पैटर्न को कठिन कोड में बदला. इसके चारों पैर मकड़ी के पैरों की तरह डिजाइन किए गए हैं, जो मोटर्स और सेंसर से भरे हैं. 

ये पैर एक-दूसरे से इंडिपेंडेंट मूवमेंट करते हैं. जब एक पैर उठता है, तो दूसरा ग्रिप बनाता है और तीसरा अगला कदम तय करता है. सीढ़ियां और ऊबड़-खाबड़ रास्ते फ्लैट जगह पर यह बहुत स्मूद चलती है. सीढ़ियों पर, आगे के पैर पहले ऊंचाई की जांच करते हैं और फिर पीछे वाले पैर पूरे सिस्टम को ऊपर धकेलते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: कहां जाएं, कहां रुके...Flight Delay होने पर घबराएं नहीं, ये सरकारी ऐप दिलाएगा रिफंड, फ्री खाना और होटल

यूजर की जरूरतों के हिसाब से खुद को कैसे बदलती है?

Walk Me में कई खास ऑटोमैटिक फीचर दिए गए हैं. यूजर के बैठते ही, चेयर वजन, हाइट और मोटाई के हिसाब से अपने शेप को ऑटोमैटिकली एडजस्ट कर लेती है. बैकरेस्ट रीढ़ की हड्डी के आकार में मुड़ जाता है. इसमें कैमरा और LiDAR सेंसर लगे हैं जो रास्ते की रुकावटों को पहचानकर ऑटोमैटिक डायरेक्शन बदल लेते हैं.

इसे वॉइस कमांड से भी चलाया जा सकता है. एक बटन दबाते ही इसके पैर अंदर की ओर सिकुड़ जाते हैं और यह 30 सेकंड में एक छोटे कैरी-ऑन साइज में बदल जाती है, जिसे आसानी से कहीं भी रखा जा सकता है.

सेफ्टी और चार्जिंग
चेयर में लगा छोटा बैटरी पैक एक दिन की एक्टिविटी के लिए काफी है. इसे सामान्य प्लग से चार्ज किया जा सकता है. इसमें सेफ्टी सेंसर हैं जो बच्चों या किसी भी रुकावट को पहचानकर चेयर को रोक देते हैं. टिप-ओवर यानी गिरने की स्थिति लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यह खतरे को भांपते ही अपने बेस को चौड़ा करके यूजर का बैलेंस बनाए रखती है. Toyota के मुताबिक, यह उन स्थितियों के लिए बेहतरीन है जहां पारंपरिक व्हीलचेयर जैसे- सीढ़ियां या छोटा एलिवेटर फैल हो जाता हैं.

यह भी पढ़ें: किसने खरीदा था दुनिया का पहला स्मार्टफोन? जानिए IBM Simon की अनसुनी कहानी

 

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

ToyotaRobotic Chair

Trending news

'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
Telangana
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
West Bengal news
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
West Bengal
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
Ahmedabad Plane Crash news
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
Sex Racket
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
Supreme Court
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
Vande Mataram
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
kanker
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
good story
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
SIR row
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप