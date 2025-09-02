Semicon India 2025: PM मोदी ने देखा था सपना, 3.5 साल में हुआ पूरा; पहली देसी चिप पेश

Semicon India 2025: नई दिल्ली में आयोजित Semicon India 2025 कॉन्फ्रेंस में मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का पहला स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर विक्रम (Vikram) दिखाया. यह प्रोसेसर इसरो (ISRO) के सेमीकंडक्टर लेबोरेट्री द्वारा बनाया गया है और इसे खास तौर पर स्पेस लॉन्च व्हीकल्स की कठिन परिस्थितियों में इस्तेमाल के लिए प्रमाणित किया गया है.

विक्रम प्रोसेसर: भारत की बड़ी छलांग

भारत का यह पहला ऐसा फुली इंडिजिनस 32-बिट प्रोसेसर है जिसे पूरी तरह से देश में डिजाइन और विकसित किया गया है. इसके साथ ही “चिप्स टू स्टार्टअप” प्रोग्राम के तहत छात्रों द्वारा डिजाइन की गई 28 अन्य चिप्स को भी मोहाली के सेमीकंडक्टर हब में तैयार और पैकेज किया गया.

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री मोदी के विजन से भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी और सिर्फ 3.5 साल में भारत दुनिया के भरोसेमंद देशों की लिस्ट में आ गया है.

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री मोदी के विजन से भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी और सिर्फ 3.5 साल में भारत दुनिया के भरोसेमंद देशों की लिस्ट में आ गया है. उन्होंने बताया कि फिलहाल पांच सेमीकंडक्टर यूनिट्स का निर्माण तेजी से चल रहा है और पहली बार भारत ने अपना “मेड-इन-इंडिया चिप” पीएम मोदी को प्रस्तुत किया है.

दुनिया के लिए भरोसे का केंद्र बन रहा भारत

वैष्णव ने ग्लोबल कंपनियों से अपील करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया पॉलिसी और आर्थिक अस्थिरता से गुजर रही है, लेकिन ऐसे समय में भारत स्थिरता और ग्रोथ का प्रतीक बनकर उभर रहा है. उन्होंने कहा – “अगर आप स्थिर और भरोसेमंद नीतियों वाले देश में निवेश करना चाहते हैं, तो भारत आइए.”

सेमिकॉन इंडिया 2025: ग्लोबल स्तर का सम्मेलन

तीन दिन चलने वाला यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, जो गुरुवार तक चलेगा. इसमें दुनिया भर से आए सीईओ, विशेषज्ञ और निवेशक हिस्सा ले रहे हैं. इस साल कार्यक्रम में लगभग 20,750 प्रतिभागी, 2,500 से ज्यादा विदेशी डेलिगेट्स, 150 स्पीकर्स और 350 से ज्यादा एग्जिबिटर्स शामिल हुए हैं.

कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा है खास?

इस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जैसे –

• सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और एडवांस पैकेजिंग प्रोजेक्ट्स

• एआई (Artificial Intelligence) और इनोवेशन

• स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर

• स्टार्टअप इकोसिस्टम और डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम

• अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वर्कफोर्स डेवलपमेंट

इसके अलावा देश-विदेश के निवेशकों के लिए अलग-अलग कंट्री-स्पेसिफिक राउंडटेबल्स और पवेलियन भी लगाए गए हैं.

पिछले सम्मेलन कहां हुए थे?

• 2022 – बेंगलुरु

• 2023 – गांधीनगर

• 2024 – ग्रेटर नोएडा

• 2025 – नई दिल्ली

यह कॉन्फ्रेंस हर साल भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को मजबूत बनाने के लिए आयोजित किया जाता है और अब भारत इस क्षेत्र में तेजी से एक ग्लोबल प्लेयर बनकर उभर रहा है.

FAQs

Q1. विक्रम 32-बिट प्रोसेसर किसने बनाया है?

यह प्रोसेसर इसरो की सेमीकंडक्टर लेबोरेट्री ने बनाया है.

Q2. विक्रम प्रोसेसर की खासियत क्या है?

यह भारत का पहला स्वदेशी 32-बिट प्रोसेसर है जो स्पेस लॉन्च व्हीकल्स की कठिन परिस्थितियों में इस्तेमाल के लिए प्रमाणित है.

Q3. सेमिकॉन इंडिया 2025 कहां आयोजित हो रहा है?

नई दिल्ली में तीन दिन तक चलने वाला यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है.

Q4. इस बार कितने लोग सेमिकॉन इंडिया 2025 में शामिल हुए?

करीब 20,750 प्रतिभागी और 48 देशों से आए 2,500 से ज्यादा डेलिगेट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं.