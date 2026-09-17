Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /ग्लोबल मंदी के बीच भी 7.8% की तगड़ी GDP ग्रोथ! SEMICON 2026 में PM मोदी ने दुनिया को दिखाई नए भारत की असली ताकत

ग्लोबल मंदी के बीच भी 7.8% की तगड़ी GDP ग्रोथ! SEMICON 2026 में PM मोदी ने दुनिया को दिखाई नए भारत की असली ताकत

SEMICON India 2026 में पीएम मोदी ने मोहाली और सूरत से 'मेड इन इंडिया' चिप्स के कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत के साथ भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाने का रोडमैप पेश किया.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Sep 17, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 12:34 PM IST
ग्लोबल मंदी के बीच भी 7.8% की तगड़ी GDP ग्रोथ! SEMICON 2026 में PM मोदी ने दुनिया को दिखाई नए भारत की असली ताकत
Image Credit: पीएम ने बताया कि कैसे सिर्फ बीते 15 दिनों के अंदर भारत ने इकोनॉमी और टेक के मोर्चे पर बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं.

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'उसे दिल से आशीर्वाद है...', PM मोदी को जन्मदिन पर मिला स्पेशल गिफ्ट; VIDEO
2
3
4
5