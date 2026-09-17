/ग्लोबल मंदी के बीच भी 7.8% की तगड़ी GDP ग्रोथ! SEMICON 2026 में PM मोदी ने दुनिया को दिखाई नए भारत की असली ताकत

दिल्ली में आयोजित 'SEMICON India 2026' के 5वें एडिशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की टेक और इकोनॉमिक प्रोग्रेस का एक नया रोडमैप पेश किया. पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत सबको विश्वकर्मा जयंती की विशेज देकर की. उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारी सालों पुरानी क्रिएशन और स्किल की परंपरा है, तो दूसरी तरफ 21वीं सदी की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और विजन. यही कॉम्बिनेशन हमारे 'आत्मनिर्भर भारत' और 'विकसित भारत' के विजन की असली इंस्पिरेशन है. पीएम ने बताया कि कैसे सिर्फ बीते 15 दिनों के अंदर भारत ने इकोनॉमी और टेक के मोर्चे पर बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं.
पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि पंजाब के मोहाली और गुजरात के सूरत में बने दो सेमीकंडक्टर प्लांट्स में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है. यानी अब 'मेड इन इंडिया' चिप्स देश के मार्केट के साथ-साथ दुनिया भर के इंटरनेशनल क्लाइंट्स तक पहुंच रही हैं. पीएम ने कहा कि किसी भी देश के लिए इस लेवल तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चिप मेकिंग सेक्टर में यह महारत हासिल करने में दशकों लग जाते हैं.
देश की इकोनॉमिक पावर पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 15 दिनों के आंकड़े भारत की तेज स्पीड को दिखाते हैं. पूरी दुनिया में जारी मंदी के माहौल के बीच भी भारत ने 7.8% की तगड़ी GDP ग्रोथ हासिल की है. इसके अलावा जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने 35 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है. साथ ही इसी महीने 3,000 किलोमीटर लंबा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी चालू हो गया है, जिससे देशभर में माल की डिलीवरी सुपरफास्ट हो जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा.
यूथ के लिए सबसे बड़ा अनाउंसमेंट करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का टारगेट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए 1 लाख यंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को स्पेशल ट्रेनिंग देना है. इनमें से 70 हजार युवाओं की ट्रेनिंग पूरी भी हो चुकी है. पीएम ने देश में रिसर्च कर रहे युवाओं के साथ-साथ विदेश में काम कर रहे इंडियन साइंटिस्ट्स से अपील की कि वे भारत लौटें और देश के टेक फ्यूचर को आगे बढ़ाएं. उन्होंने बड़ी कंपनियों के बॉसेज से भी R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे बढ़कर इनवेस्ट करने को कहा.
पीएम मोदी ने साफ किया कि भारत का गोल सिर्फ दूसरों का काम करना नहीं है. भारत अब ऐसी कंपनियों को बढ़ावा दे रहा है जो खुद चिप्स डिजाइन करती हैं, ताकि उनका मालिकाना हक और पेटेंट भारत के पास ही रहे. AI और नए गैजेट्स के लिए सिलिकॉन फोटोनिक्स और एडवांस्ड चिप्स बेहद जरूरी हैं, और भारत ने इसके लिए अपनी मजबूत नींव पहले ही तैयार कर ली है.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती डिमांड पर बात करते हुए पीएम मोदी ने एक बहुत काम की बात रखी. उन्होंने समझाया कि AI डेटा सेंटर्स में हजारों हाई-स्पीड प्रोसेसर्स एक साथ काम करते हैं, जिन्हें चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली चाहिए होती है. जैसे-जैसे AI बढ़ेगा, बिजली की खपत भी बढ़ेगी. इसीलिए भारत सरकार अपने चिप प्लांट्स और डेटा सेंटर्स को 24/7 बिना रुके बिजली देने के लिए पावर सेक्टर में बंपर इनवेस्टमेंट कर रही है ताकि प्रोडक्शन कभी न रुके.
पीएम मोदी ने अपने भाषण के आखिर में कहा कि आज पूरी दुनिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन से हटकर एक नए और भरोसेमंद देश की तलाश में है. भारत इस मौके का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है. मुंबई में हुए फिनटेक फेस्ट से लेकर मोहाली और सूरत में बनी चिप्स तक, भारत हर वो कदम उठा रहा है जो देश को दुनिया का सबसे पसंदीदा टेक और सेमीकंडक्टर हब बनाएगा.