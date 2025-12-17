अब मैसेज के बदले मिलेगी बिलकुल फ्री चिल्ड बीयर, WhatsApp पर वॉइस नोट भेजने वालों की लगी लॉटरी! जानें कैसे?

Free Beer Offer: क्या आप भी WhatsApp पर आने वाले लंबे वॉइस नोट से परेशान है? अगर हां तो अब जल्द ही यह परेशानी दूर होने वाली है. यूजर्स की इसी आदत को दूर करने के लिए एक मेजदार समाधान मिल गया है. इस समाधान के तहत WhatsApp पर तीन मिनट से लंबे वॉइस नोट भेजने पर यूजर्स को बिलकुल फ्री में बीयर मिलेगी. इस अनोखे अभियान का मकसद सिर्फ वॉइस नोट भेजना नहीं बल्कि लोगों को ऑनलाइन चैट की दुनिया को छोड़ कर असली दुनिया में दोस्तों से मिलकर बातचीत करने के लिए प्रेरित करना है. यह पहल Heineken ने शुरू की है. आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स.

आज के समय में लोग मैसेज टाइप करने के बजाय सीधा वॉइस नोट भेजना पसंद करने लगे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोगों की यह आदत असल जिंदगी की बातचीत को खत्म कर रही है? हाल ही में हुए एक सर्वे में हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं जिसके बाद फेमस बीयर ब्रांड हाइनेकेन (Heineken) ने लोगों को फिर से आमने-सामने बिठाने के लिए एक दिलचस्प टेक-कैंपेन शुरू कर दिया है.

वॉइस नोट बन रहे हैं मिनी पॉडकास्ट

एक रिसर्च के अनुसार ब्रिटेन में औसतन एक एडल्ट साल भर में लगभग 58 घंटे वॉइस नोट्स भेजने में लगा दे रहे हैं. इस सर्विस में 2,000 लोगों को शामिल किया गया, जिसमें से 38% ने माना कि उन्होंने किसी दोस्त से मिलने के बजाय पूरा शाम सिर्फ वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करने में ही बिता दी. लोग अब बातचीत की जगह पर मोनोलॉग यानी एकतरफा बात कर रहे हैं जिससे सुनने वाला भी अक्सर ऊब ही जाता है.

रिसर्च से सामने आए ये आंकड़े

लगभग 19% लोग 5 मिनट से ज्यादा लंबे ऑडियो मैसेज भेजते हैं.

22% लोग लंबे ऑडियो सुनकर ऊब जाते हैं लेकिन 15% इसे एक बोझ की तरह लेते हैं.

37% लोग लंबे मैसेज के बीच में ही अपना ध्यान खो बैठते हैं.

88% लोगों का मानना है कि वे वॉइस नोट सुनते-सुनते भूल जाते हैं कि सामने वाले ने क्या कहा था.

वॉइस नोट भेजो और फ्री में बीयर पाओ!

द सन की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समस्या को देखते हुए हाइनेकेन ने कुड हैव बीन अ हाइनेकेन (Could have been a Heineken) नाम से एक वॉट्सऐप बॉट लॉन्च कर दिया है. इस बॉट में चुनिंदा क्षेत्रों में रहने वाले 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अपना 3 मिनट से ज्यादा लंबा वॉइस नोट एक प्राइवेट और एन्क्रिप्टेड वॉट्सऐप बॉट को फॉरवर्ड करना होता है. इसके बदले में बॉट उन्हें एक वाउचर देगा जिससे वे पास के किसी बार में जाकर फ्री में बीयर का मजा ले सकेंगे. कंपनी के इस फैसले के पीछे लोगों को फोन छोड़कर असल जिंदगी में मिलने के लिए प्रोत्साहित करना है.

कंपनी के ग्लोबल हेड नबील नासिर के मुताबिक वॉइस नोट्स पर्सनल जरूर होते हैं लेकिन हमें यह तय करना होगा कि वे मिनी पॉडकास्ट न बन जाएं. हम चाहते हैं कि लोग सोशल लाइफ को डिजिटल स्क्रीन के बजाय असल दुनिया में जिएं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी यह पायलट प्रोजेक्ट ब्राजील में शुरू किया गया है लेकिन जल्द ही इसे बाकी देशों में भी शुरू किया जा सकता है.

