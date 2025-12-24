Merry Christmas! WhatsApp पर भेजें 2025 के सबसे क्यूट क्रिसमस स्टीकर, सेकेंडों में हो जाएंगे डाउनलोड, ये रहा प्रोसेस

Advertisement
Christmas WhatsApp Stickers: क्रिसमस का त्यौहार हर तरफ खुशियों को बिखेरने का त्यौहार है. इस खास मौके पर अपनों को Merry Christmas कहना अब और भी मजेदार हो गया है! साल 2025 में WhatsApp यूजर्स के लिए क्रिसमस विश करने का सबसे ट्रेंडी तरीका बन चुके हैं क्यूट और फनी Christmas Stickers, जो मात्र 1 मिनट से भी कम समय में आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं. सांता क्लॉज की मुस्कान हो, जगमगाता क्रिसमस ट्री या प्यारे रेनडियर ये सभी स्टिकर्स आप भी डाउनलोड कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे...

 

Dec 24, 2025, 12:49 PM IST
Christmas WhatsApp Stickers: क्रिसमस का जश्न करीब है और हर कोई WhatsApp पर अपने खास लोगों को खुशियों भरी शुभकाममनाएं भेजने के लिए बेस्ट क्रिसमस स्टीकर की तलाश में हैं. इन दिनों क्रिसमस के इस खास मौके को और भी मजेदार बनाने के लिए WhatsApp पर क्रिसमस स्टीकर भेजना सबसे ट्रेंडी तरीका भी बन गया है. आप सोच रहे होंगे कि WhatsApp क्रिसमस स्टीकर डाउनलोड करना झंझट भरा काम होगा, तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिलकुल भी नहीं है. आप मात्र 1 मिनट से भी कम समय में बड़े ही आसानी से अपने WhatsApp पर Christmas Sticker डाउनलोड कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं इसको डाउनलोड करने का सबसे आसान तरीका.

WhatsApp पर आसानी से डाउनलोड होने वाले इन स्टिकर पैक्स में सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री, रेनडियर और कई फनी इमोजी शामिल हैं जो आपके चैट को और भी शानदार और यादगार बना देंगे. इस साल क्रिसमस पर डिजिटल अंदाज में प्यार और हंसी फैलाने का मौका बिल्कुल भी मिस मत कीजिए!

Christmas Sticker डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस
इसके लिए सबसे पहले आपको अपने WhatsApp पर जाना होगा. यहां जिसको स्टीकर भेजना हो उनका चैट ओपन कर लीजिए. अब चैट बॉक्स में दिखाई दे रहे Emoji वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें. यहां आपको स्टीकर का आइकन दिखाई देगा, इस पर क्लिकर करें. अब यहां Creat का बटन दिखाई देगा, इसे क्लिक कर आगे बढ़ें. इसके बाद आपके स्क्रीन पर WhatsApp स्टिकर स्टोर खुल जाएगा. यहां आप कई तरह के फ्री और फेमस स्टिकर आपको दिखाई देंगे. यहां आप Christmas, Merry Christmas सर्च करके बहुत सारे जिंगल बेल्स, रेनडियर, सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री वाले स्टिकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं.

दूसरा तरीका भी जान लीजिए

अगर आप कुछ अलग स्टीकर खोज रहे हैं तो आप Play Store या App Store से भी क्रिसमस स्टीकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. इन स्टोर्स पर आसानी से बहुत सारे क्रिसमस स्टीकर ऐप्स आपको मिल जाएंगे, जिन्हें आप सीधे WhatsApp में ऐड कर सकते हैं. बस एक स्टिकर पैक डाउनलोड कर लें और Add to WhatsApp पर क्लिक कर दें. अब आप इन्हें अपने दोस्तों और परिवार को भेज सकते हैं.

सोशल मीडिया और तमाम तरह के मैसेजिंग ऐप्स पर लोग एक दूसरे को क्रिसमस के मौके पर विश करते हैं. विश मैसेज में अगर स्टीकर होंते ये मैसेज और भी जीवंत बन जाते हैं. हर स्टिकर के साथ एक मुस्कान, एक गले लगाने जैसा एहसास के साथ त्यौहारों की खुशबू जुड़ी हुई होती है. छोटे-छोटे स्टिकर मैसेज भी किसी के दिन को अच्छा बना सकते हैं.

तो क्रिसमस के खास दिन आप भी अपना WhatsApp ओपन करें और अपने पसंदीदा क्रिसमस स्टीकर मिनटों में डाउनलोड कर लें. डाउनलोड करने के बाद अपने खास दोस्तों, परिवार और ऑफिस के साथियों को भेज दें. अपने खास लोगों को क्रिसमस पर विश करके प्यार और हंसी फैलाइए और हर चैट को यादगार बनाइए. आपका ये छोटा सा डिजिटल अंदाजआपके जश्न को और खास बना देगा.

अगर आप चाहें तो स्टीकर के साथ  क्रिसमस मैसेज भी भेज सकते हैं. 

1. Merry Christmas! आपके घर में हमेशा खुशियां और प्यार बरसता रहे.

2. यह क्रिसमस आपके लिए ढेरों हंसी और आनंद लेकर आए.

3. Merry Christmas! आपके जीवन के सभी रंग सुंदर और आनंदमय हों.

4.  आपके जीवन में यह क्रिसमस खुशियों का मौसम लाए. 

5. Merry Christmas! आपका जीवन हमेशा उज्ज्वल और खुशियों से भरा रहे.

