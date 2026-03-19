Instagram पर अब एलियन और रोबोट की आवाज में होगी बात! आ गया नया AI फीचर, बदल देगा चैंटिग का पूरा एक्सपीरियंस

Instagram New AI Feature: Instagram पर अब चैटिंग का अंदाज बदलने वाला है. Meta ने अपने Instagram यूजर्स के लिए एक बहुत ही दिलचस्प AI Voice Effects फीचर लाया है. अक्सर वॉयस नोट्स भेजते समय यूजर्स एक ही तरह की आवाज से बोर हो जाते हैं, लेकिन अब एआई की सहायता से यूजर्स अपनी आवाज को जादुई तरीके से बदल सकेंगे.
Trending Photos
Instagram New AI Feature: क्या आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वॉयस चैट से बोर हो गए हैं? और कुछ नए फीचर्स की तलाश में हैं? अगर हां तो Instagram ने अपने यूजर्स की इस समस्या को दूर कर दिया है! इंस्टाग्राम ने भारतीय यूजर्स के लिए एक ऐसा जादुई AI फीचर लाया है जो आपकी बोरिंग चैटिंग को सुपर फन वाली चैटिंग में बदल देगा. आइए जानते हैं क्या है Instagram का नया फीचर और यह नया AI वॉयस इफेक्ट कैसे काम करता है.
सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए Meta के स्वामित्व वाले Instagram ने एक नया और शानदार फीचर पेश कर दिया है. जिसके बाद Instagram पर डायरेक्ट मैसेज में वॉयस नोट्स भेजना और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है. इंस्टाग्राम ने AI Voice Effects फीचर लॉन्च किया है जो यूजर्स को अपनी आवाज बदलकर मैसेज भेजने की सुविधा देता है.
क्या है इंस्टाग्राम का AI वॉयस फीचर?
Instagram का यह नया फीचर AI टूल का है जो यूजर की आवाज को पूरी तरह से बदल सकता है. Instagram के इस फीचर की खास बात यह है कि आपकी आवाज की इमोशन यानी फीलिंग, रिदम और टोन बरकरार रहेगी. मतलब एआई की सहायता से आवाज तो बदली जाएगी लेकिन आपके बोलने का अंदाज नहीं बदलेगा. फिलहाल यह फीचर भारतीय यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया गया है.
इसमें यूजर्स को 8 अलग-अलग फिल्टर्स यूजर्स के लिए लाए गए हैं-
Chipmunk-बच्चों जैसी चहकती आवाज.
Demon-भारी और डरावनी आवाज.
Robot-मशीनी अंदाज.
Alien-दूसरे ग्रह के प्राणी जैसी आवाज.
इसके अलावा Underwater, Stadium, Wobble और Fishbowl जैसे मजेदार इफेक्ट्स भी शामिल हैं.
इस्तेमाल करने का तरीका जान लीजिए
इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको बस इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा-
सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इंस्टाग्राम को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट करें.
ये भी पढ़ेंः स्मार्टफोन से गायब हो जाएंगे आपके पसंदीदा ऐप्स! Nothing के CEO ने दे दी चेतावनी
अब जिसके पास भी मैसेज करना हो वहां DM में जाएं और वॉयस रिकॉर्डिंग बटन पर टैप करें.
रिकॉर्डिंग शुरू करते ही आपको वेवफॉर्म के पास Voice Effects का ऑप्शन दिखाई देगा.
अब अपनी पसंद का फिल्टर चुनें, उसे सुनकर देखें और फिर सेंड कर दें.
इस फीचर की खास बात यह है कि जब आपके पास कोई ऐसा मैसेज आएगा तो आप उस पर लगे लेबल पर क्लिक करके सीधे उसी फिल्टर के साथ रिप्लाई भी कर सकते हैं.
ये भी पढे़ंः 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, घर आएगी 500 रुपये की फ्री गैस; सरकार ने भी दी सलाह!