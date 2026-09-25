/Sennheiser Momentum True Wireless 5 Review: ₹29,999 की कीमत में तगड़ा साउंड और ANC, लेकिन क्या इस इयरबड्स को खरीदना फायदे का सौदा है?

आजकल प्रीमियम वायरलैस इयरबड्स के मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है. हर कंपनी नया ब्लूटूथ वर्जन, एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन और बढ़िया साउंड का दावा करती है. लेकिन जब आप 30 हजार रुपये खर्च करते हैं, तो आपको कुछ हटकर चाहिए होता है. Sennheiser ने अपने नए Momentum True Wireless 5 के साथ कुछ ऐसा ही धमाका किया है. इसमें साउंड और ANC तो धांसू है ही, लेकिन इसका असली ट्विस्ट इसकी लाइफ को लेकर है. आइए जानते हैं क्या यह TWS आपके बजट और पसंद पर खरा उतरता है.
जब भी हम कोई महंगा इयरबड्स खरीदते हैं, तो एक-दो साल बाद उसकी बैटरी डाउन होने लगती है. फिर चाहे बड्स कितने भी सही क्यों न हों, उन्हें फेंकना ही पड़ता है. Sennheiser Momentum True Wireless 5 ने इसी प्रॉब्लम का तोड़ निकाला है. इसके बड्स और चार्जिंग केस दोनों की बैटरी रिप्लेस की जा सकती है. यानी अगर दो साल बाद बैटरी बैकअप कम होता है, तो आप सिर्फ बैटरी बदलकर इन्हें सालों-साल इस्तेमाल कर सकते हैं. एक छोटे स्क्रूड्राइवर से या सर्विस सेंटर जाकर बैटरी चेंज हो जाती है. यह फीचर इस डिवाइस को बाकी सब बड्स से अलग और बेस्ट बनाता है.
इस इयरबड्स का लुक एकदम प्रीमियम है. हमने जो कॉपर फिनिश वाला वेरिएंट टेस्ट किया, उस पर गोल्डन टच बहुत क्लासिक लगता है. इसे IP54 की रेटिंग मिली है, जिसका मतलब है कि यह धूल और पसीने से पूरी तरह सुरक्षित है. जिम वर्कआउट हो या बारिश में वॉक, यह बड्स आसानी से सब झेल लेता है. हमने इसे अपने जिम बैग में चाबियों और बाकी सामान के साथ रखा, लेकिन केस पर एक खरोंच तक नहीं आई. इसका रफ एंड टफ बिल्ड क्वालिटी काफी इम्प्रेसिव है.
इयरबड्स में एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन (ANC) तभी सही काम करता है जब उसकी कानों में फिटिंग परफेक्ट हो. Sennheiser के साथ कई साइज के ईयर टिप्स मिलते हैं जो कानों में सही से सील बनाते हैं. जब कानों में सही फिटिंग मिलती है, तो बाहर का शोर वैसे ही कम हो जाता है. ऑफिस की खटपट हो, मेट्रो का शोर हो या फ्लाइट का साउंड, इसका ANC बाहर की आवाजों को बहुत अच्छे से ब्लॉक कर देता है. इसके ट्रांसपेरेंसी मोड से आप बिना बड्स निकाले बाहर की बातें भी सुन सकते हैं.
Sennheiser का नाम ही बेहतरीन ऑडियो के लिए जाना जाता है. Momentum TW 5 में बेस बहुत ही बैलेंस्ड है. यह गानों को हैवी बनाता है लेकिन आवाज को दबाता नहीं है. मिडरेंज भी काफी क्लियर है, जिससे सिंगर्स की आवाज और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स साफ सुनाई देते हैं. हालांकि, डिफॉल्ट सेटिंग में कुछ गानों पर हाई साउंड थोड़ा शार्प लगता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी के Smart Control Plus App में 8-बैंड EQ मिलता है. आप अपनी पसंद के हिसाब से साउंड को ट्यून कर सकते हैं. ट्यूनिंग के बाद इसका साउंड बहुत ही मैजिकल हो जाता है.
यह बड्स Bluetooth 6.0 कनेक्टिविटी के साथ आता है, जो काफी फ़ास्ट और स्टेबल है. इसमें aptX Lossless कोडक का सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे हाई-क्वालिटी म्यूजिक का मजा लिया जा सकता है. इसके कॉलिंग माइक को हमने भीड़-भाड़ वाली जगह, ऑफिस और सड़क पर टेस्ट किया. हर जगह सामने वाले को आवाज एकदम साफ जाती है. वर्क फ्रॉम होम, जूम मीटिंग्स और डेली कॉल्स के लिए यह बहुत ही भरोसेमंद डिवाइस है. ऐप के जरिए आप एक साथ दो डिवाइस से कनेक्ट होने वाला मल्टीपॉइंट फीचर भी यूज कर सकते हैं.
सिंगल चार्ज पर यह इयरबड्स लगभग 5.5 घंटे तक लगातार चलते हैं. यह टाइम पूरे दिन के ट्रैवल या लंबे वर्क सेशन के लिए काफी है. चार्जिंग केस के साथ मिलकर यह टाइम और बढ़ जाता है. हालांकि 5.5 घंटे का बैकअप कोई रिकॉर्ड तोड़ने वाला नंबर नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने बताया, इसकी बैटरी बदली जा सकती है. इसलिए लॉन्ग टर्म यूज के लिए यह बैकअप कोई बड़ी समस्या नहीं बनता है.
₹29,999 की प्राइस टैग में Sennheiser Momentum True Wireless 5 एक कंप्लीट पैकेज है. इसमें आपको दमदार साउंड, शानदार बिल्ड, बेहतरीन ANC और ऐप कंट्रोल मिलता है. लेकिन इसे खरीदने की सबसे बड़ी वजह इसकी रिप्लेसेबल बैटरी है. यह आपके पैसे को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है. अगर आपका बजट अच्छा है और आप एक ऐसा इयरबड्स चाहते हैं जो सालों-साल आपका साथ निभाए, तो यह बड्स आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है.