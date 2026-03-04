Advertisement
सावधान... X पर शेयर किया AI वाला War Video तो बंद हो जाएगी आपकी कमाई, Musk की टीम ने जारी किया नया फरमान!

सावधान... X पर शेयर किया AI वाला 'War Video' तो बंद हो जाएगी आपकी कमाई, Musk की टीम ने जारी किया नया फरमान!

Elon Musk X AI Policy: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कमाई करने वाले क्रिएटर्स के एलन मस्क की टीम ने नया फरमान जारी कर दिया है. अगर आप बिना लेबल का इस्तेमाल किए AI से बने युद्ध के वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपकी कमाई पर सीधा असर पड़ सकता है. प्लेटफॉर्म ने साफ कर दिया है कि भ्रामक और फेक वॉर वीडियो को बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 04, 2026, 12:29 PM IST
सावधान... X पर शेयर किया AI वाला 'War Video' तो बंद हो जाएगी आपकी कमाई, Musk की टीम ने जारी किया नया फरमान!

Elon Musk X AI Policy: अगर आप भी सोशल मीडिया से पैसे कमाते हैं या सोशल मीडिया पर वीडियो-फोटो शेयर करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए. आपकी एक छोटी सी गलती आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने ईरान-इजराइल युद्ध को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है. X ने भ्रामक और झूठे वीडियो फैलाने वाने वालों पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. अब अगर कोई क्रिएटर बिना लेबल लगाए AI से बने फेक युद्ध या लड़ाई के वीडियो शेयर करता है तो उसे क्रिएटर रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम से बाहर कर दिया जाएगा.

90 दिनों के लिए सस्पेंशन और परमानेंट बैन
X के प्रोडक्ट हेड निकिता बियर ने साफ कर दिया है कि जो यूजर्स AI से बने युद्ध के वीडियो से यूजर्स को गुमराह करने वाले होंगे उन अकाउंट को 90 दिनों के लिए मोनेटाइजेशन प्रोग्राम से बाहर कर दिया जाएगा. अगर कोई क्रिएटर सस्पेंशन खत्म होने के बाद फिर से वही गलती कर देता है तो उसे हमेशा के लिए कमाई वाले प्रोग्राम से बाहर कर दिया जाएगा.

क्यों लिया गया यह फैसला?
निकिता बियर के मुताबिक युद्ध के समय लोगों तक सच्चाई और प्रमाणिक जानकारी पहुंचाना जरूरी है. आज की AI टेक्नोलॉजी से ऐसा कंटेंट बनना बहुत ही आसा हो गया हो जो लोगों को भ्रमित कर सकता है.

कैसे पकड़ी जाएगी ये एआई वाली चोरी?
X इस तरह के फेक वीडियो का पता लगाने के लिए दो तरीकों की इस्तेमाल करेगा.

इंटरनल AI टूल्स
इस टूल की सहायता से ऑटोमैटिकली जेनरेटिव AI कंटेंट की पहचान करेंगे.

कम्युनिटी नोट्स
X का क्राउडसोर्स्ड फैक्ट-चेकिंग सिस्टम, जहां यूजर्स खुद भ्रामक जानकारी को फ्लैग करते हैं.

फिलहाल यह नई पॉलिसी केवल युद्ध से जुड़े AI वीडियो पर ही लागू होगी. दूसरे वीडियो पर भी यह नियम अभी लागू नहीं होगा.  

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं.

