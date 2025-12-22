कैसे Trump Tariff ने बिगाड़ा Zara और H&M का खेल? यूरोप पर टूटा सस्ते चीनी सामान का सैलाब, फैशन इंडस्ट्री में मची हलचल

Advertisement
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीनी आयात पर की गई सख्ती का असर अब यूरोप में दिखने लगा है. अमेरिका में चीनी सामान पर बढ़ते प्रतिबंधों के चलते सस्ते चीनी प्रोडक्ट्स का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका की जगह यूरोप की ओर मुड़ गया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 22, 2025, 07:47 AM IST
चीन की रिटेल दिग्गज कंपनी Shein भले ही एक दशक से भी कम पुरानी हो, लेकिन उसने बहुत कम समय में दुनिया की सबसे बड़ी फैशन रिटेल कंपनी बनने का मुकाम हासिल कर लिया है. GlobalData की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्केट शेयर के मामले में Shein इस समय दुनिया की नंबर-1 कंपनी है और बीते एक साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ भी इसी ने दर्ज की है. लंबे समय से इस सेक्टर पर राज करने वाली Zara की पेरेंट कंपनी Inditex और स्वीडन की H&M अब दूसरे और तीसरे स्थान पर खिसक गई हैं. Shein की तेज रफ्तार बढ़त की सबसे बड़ी वजह यूरोप में उसका तेजी से बढ़ता मार्केट शेयर माना जा रहा है.

यूरोप में गहराता Zara और H&M का ‘चीनी संकट’
अब ऐसा लग रहा है कि Zara और H&M के लिए यह ‘चीनी समस्या’ सिर्फ एक बाजार तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे यूरोप में फैलती जा रही है. Shein और अन्य चीनी प्लेटफॉर्म बेहद कम कीमत पर कपड़े और दूसरे प्रोडक्ट्स बेचकर यूरोपीय ब्रांड्स के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं. इससे यूरोप की लोकल फैशन इंडस्ट्री पर सीधा दबाव पड़ रहा है.

अमेरिका की सख्ती और यूरोप की ओर मुड़ा व्यापार
Wall Street Journal की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीनी आयात पर की गई सख्ती का असर अब यूरोप में दिखने लगा है. अमेरिका में चीनी सामान पर बढ़ते प्रतिबंधों के चलते सस्ते चीनी प्रोडक्ट्स का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका की जगह यूरोप की ओर मुड़ गया है. इसे ग्लोबल बिजनेस में आए सबसे बड़े बदलावों में से एक माना जा रहा है, जो अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर के बाद सामने आया है.

De Minimis नियम बंद होने से बदला खेल
मई महीने में अमेरिका ने एक अहम कस्टम्स छूट, जिसे De Minimis नियम कहा जाता है, बंद कर दी. इसके बाद चीन से अमेरिका भेजे जाने वाले कम कीमत वाले पार्सल्स में 40 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई. लेकिन इस नुकसान की भरपाई यूरोप को किए जा रहे निर्यात से हो गई. यूरोप में शिपमेंट्स बढ़ने से चीन का ग्लोबल ट्रेड सरप्लस पहली बार 1 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है.

यूरोपीय इलाकों तक पहुंचा ‘शैडो लॉजिस्टिक्स’ नेटवर्क
इस व्यापारिक बदलाव की मार सिर्फ बड़े बंदरगाहों तक सीमित नहीं है, बल्कि यूरोप के रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है. रिपोर्ट के मुताबिक, ‘शैडो लॉजिस्टिक्स’ नेटवर्क के जरिए चीनी विक्रेता बेहद कम समय में डिलीवरी कर रहे हैं और पारंपरिक वेयरहाउस को कीमत में पीछे छोड़ रहे हैं. कई मामलों में एक पैकेज की डिलीवरी सिर्फ 70 सेंट में की जा रही है, जिससे लोकल कारोबारियों के लिए मुकाबला और मुश्किल हो गया है.

कार्गो एयरलाइंस और नया ‘मॉडर्न सिल्क रोड’
इस बढ़ते ट्रैफिक को संभालने के लिए नई कार्गो एयरलाइंस एक तरह का ‘मॉडर्न सिल्क रोड’ तैयार कर रही हैं. कार्गो फ्लाइट्स की संख्या इतनी बढ़ गई है कि कंपनियों को नए सेकेंडरी हब तलाशने पड़ रहे हैं. ब्रिटेन की स्टार्टअप एयरलाइन One Air ने भीड़ से बचने के लिए अपने ऑपरेशन लंदन से हटाकर East Midlands Airport में शिफ्ट कर दिए हैं. गर्मियों के दौरान इस एयरपोर्ट को चीनी कार्गो विमानों के लिए अपनी पार्किंग व्यवस्था तक बदलनी पड़ी.

यूरोप के रिटेलर्स में बढ़ी चिंता
पहली बार यूरोपीय यूनियन, चीन के 100 अरब डॉलर के सस्ते पैकेज एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बन गया है, जिसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है. यूरोप के रिटेलर्स का कहना है कि यह प्रतिस्पर्धा उनके पूरे बिजनेस मॉडल को खतरे में डाल रही है. फ्रांस की अंडरवियर ब्रांड Le Slip के फाउंडर Guillaume Gibault ने कहा कि जहां वे एक अंडरवियर की कीमत करीब 15 यूरो रखते हैं, वहीं Shein जैसे प्लेटफॉर्म उसी कीमत में पांच अंडरवियर बेच रहे हैं. इससे ग्राहकों के दिमाग में कीमत का मतलब ही खत्म होता जा रहा है.

फ्रांस ने चीन को टैरिफ की धमकी दी
इस बढ़ते व्यापार असंतुलन पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी कड़ा रुख अपनाया है. हाल ही में चीन यात्रा के दौरान मैक्रों ने चेतावनी दी कि अगर यूरोपीय यूनियन के साथ चीन का बढ़ता ट्रेड घाटा कम नहीं हुआ, तो टैरिफ लगाए जा सकते हैं. मैक्रों ने कहा कि चीन का ट्रेड सरप्लस टिकाऊ नहीं है और यह लंबे समय में खुद चीन के ग्राहकों को नुकसान पहुंचा रहा है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

