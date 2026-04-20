Airtel ने आधी रात दिया यूजर्स को झटका! महंगा कर दिया 84 दिन वाला प्लान, ₹859 की जगह अब देने पड़ेंगे...

Airtel ने अपने एक पॉपुलर प्रीपेड प्लान की कीमत में चुपचाप बढ़ोतरी कर दी है. कंपनी ने 84 दिन की वैलिडिटी वाले 1.5GB प्रतिदिन डेटा प्लान को ₹859 से बढ़ाकर ₹899 कर दिया है. यह बदलाव बिना किसी बड़े ऐलान के किया गया है, जिससे कई यूजर्स को इसकी जानकारी बाद में मिली. अब ₹899 का यह प्लान इस प्राइस रेंज में Airtel का मुख्य लॉन्ग-वैलिडिटी ऑप्शन बन गया है.

पहले क्या थे ऑप्शन, अब क्या बदला?

पहले Airtel ₹700 से ₹800 के बीच दो प्लान ऑफर करता था- ₹799 और ₹859. इनमें यूजर्स को 1.5GB या 2GB डेली डेटा मिलता था, जिसकी वैलिडिटी 77 से 84 दिन तक होती थी. लेकिन अब ₹859 वाला प्लान महंगा होकर ₹899 का हो गया है, जिससे इस सेगमेंट में यूजर्स के पास ऑप्शन थोड़े कम हो गए हैं.

₹899 प्लान में क्या मिल रहा है?

₹899 के “Truly Unlimited” प्लान में यूजर्स को लोकल, STD और रोमिंग में अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है. इसके साथ रोजाना 100 SMS और 1.5GB हाई-स्पीड डेटा भी दिया जाता है. जब आपका डेली डेटा खत्म हो जाता है, तो इंटरनेट स्पीड घटकर 64 Kbps तक रह जाती है, जिससे बेसिक काम ही किए जा सकते हैं.

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Airtel Rewards के फायदे

इस प्लान के साथ Airtel कुछ अतिरिक्त बेनिफिट्स भी देता है. इसमें 12 महीने के लिए Adobe Express Premium का एक्सेस मिलता है, जिससे यूजर्स डिजाइन और एडिटिंग कर सकते हैं. इसके अलावा, स्पैम कॉल और मैसेज से बचाने के लिए Airtel Spam Alerts और फ्री Hellotunes की सुविधा भी दी जाती है, जिसमें हर 30 दिन में एक बार ट्यून बदल सकते हैं. हालांकि, पहले ₹859 प्लान में मिलने वाला RewardsMini सब्सक्रिप्शन अब इस नए प्लान में नहीं दिख रहा है. कंपनी ने इस बदलाव पर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.

छोटा बदलाव, बड़ा संकेत

यह कीमत बढ़ोतरी बहुत बड़ी नहीं है और सिर्फ एक ही प्लान तक सीमित है. इससे यह साफ होता है कि कंपनी फिलहाल बड़े स्तर पर टैरिफ बढ़ाने के मूड में नहीं है, बल्कि धीरे-धीरे बदलाव कर रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि Airtel अपने 1.5GB वाले पॉपुलर प्लान्स पर मिलने वाले डिस्काउंट को कम कर रहा है, ताकि यूजर्स को 5G सेवाओं की ओर शिफ्ट किया जा सके और कंपनी का औसत रेवेन्यू (ARPU) बढ़े.

अभी बड़े टैरिफ हाइक की संभावना कम

जिस तरह से यह बदलाव किया गया है, उससे लगता है कि अभी सभी प्रीपेड प्लान्स में एक साथ बड़ी कीमत बढ़ोतरी नहीं होने वाली है. आमतौर पर टेलीकॉम कंपनियां छोटे-छोटे बदलाव तब नहीं करतीं जब वे बड़े टैरिफ हाइक की तैयारी में होती हैं.

पहले भी बढ़ी थी कीमत

यह पहली बार नहीं है जब Airtel ने अपने प्लान्स की कीमत बढ़ाई हो. इससे पहले कंपनी ने अपने इंटरनेशनल रोमिंग पैक की कीमत ₹4,000 से बढ़ाकर ₹4,999 कर दी थी.