Advertisement
trendingNow13185307
Hindi NewsटेकAirtel ने आधी रात दिया यूजर्स को झटका! महंगा कर दिया 84 दिन वाला प्लान, ₹859 की जगह अब देने पड़ेंगे...

Airtel ने आधी रात दिया यूजर्स को झटका! महंगा कर दिया 84 दिन वाला प्लान, ₹859 की जगह अब देने पड़ेंगे...

एयरटेल ने अपने सबसे लोकप्रिय 84 दिनों वाले 1.5GB डेली डेटा प्लान की कीमत ₹859 से बढ़ाकर ₹899 कर दी है. इस बदलाव के साथ ही कंपनी ने 'RewardsMini' जैसे कुछ अतिरिक्त कैशबैक फायदों को भी इस पैक से चुपचाप हटा दिया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 20, 2026, 08:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Airtel ने आधी रात दिया यूजर्स को झटका! महंगा कर दिया 84 दिन वाला प्लान, ₹859 की जगह अब देने पड़ेंगे...

Airtel ने अपने एक पॉपुलर प्रीपेड प्लान की कीमत में चुपचाप बढ़ोतरी कर दी है. कंपनी ने 84 दिन की वैलिडिटी वाले 1.5GB प्रतिदिन डेटा प्लान को ₹859 से बढ़ाकर ₹899 कर दिया है. यह बदलाव बिना किसी बड़े ऐलान के किया गया है, जिससे कई यूजर्स को इसकी जानकारी बाद में मिली. अब ₹899 का यह प्लान इस प्राइस रेंज में Airtel का मुख्य लॉन्ग-वैलिडिटी ऑप्शन बन गया है.

पहले क्या थे ऑप्शन, अब क्या बदला?

पहले Airtel ₹700 से ₹800 के बीच दो प्लान ऑफर करता था- ₹799 और ₹859. इनमें यूजर्स को 1.5GB या 2GB डेली डेटा मिलता था, जिसकी वैलिडिटी 77 से 84 दिन तक होती थी. लेकिन अब ₹859 वाला प्लान महंगा होकर ₹899 का हो गया है, जिससे इस सेगमेंट में यूजर्स के पास ऑप्शन थोड़े कम हो गए हैं.

₹899 प्लान में क्या मिल रहा है?

₹899 के “Truly Unlimited” प्लान में यूजर्स को लोकल, STD और रोमिंग में अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है. इसके साथ रोजाना 100 SMS और 1.5GB हाई-स्पीड डेटा भी दिया जाता है. जब आपका डेली डेटा खत्म हो जाता है, तो इंटरनेट स्पीड घटकर 64 Kbps तक रह जाती है, जिससे बेसिक काम ही किए जा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Airtel Rewards के फायदे

इस प्लान के साथ Airtel कुछ अतिरिक्त बेनिफिट्स भी देता है. इसमें 12 महीने के लिए Adobe Express Premium का एक्सेस मिलता है, जिससे यूजर्स डिजाइन और एडिटिंग कर सकते हैं. इसके अलावा, स्पैम कॉल और मैसेज से बचाने के लिए Airtel Spam Alerts और फ्री Hellotunes की सुविधा भी दी जाती है, जिसमें हर 30 दिन में एक बार ट्यून बदल सकते हैं. हालांकि, पहले ₹859 प्लान में मिलने वाला RewardsMini सब्सक्रिप्शन अब इस नए प्लान में नहीं दिख रहा है. कंपनी ने इस बदलाव पर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.

छोटा बदलाव, बड़ा संकेत

यह कीमत बढ़ोतरी बहुत बड़ी नहीं है और सिर्फ एक ही प्लान तक सीमित है. इससे यह साफ होता है कि कंपनी फिलहाल बड़े स्तर पर टैरिफ बढ़ाने के मूड में नहीं है, बल्कि धीरे-धीरे बदलाव कर रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि Airtel अपने 1.5GB वाले पॉपुलर प्लान्स पर मिलने वाले डिस्काउंट को कम कर रहा है, ताकि यूजर्स को 5G सेवाओं की ओर शिफ्ट किया जा सके और कंपनी का औसत रेवेन्यू (ARPU) बढ़े.

अभी बड़े टैरिफ हाइक की संभावना कम

जिस तरह से यह बदलाव किया गया है, उससे लगता है कि अभी सभी प्रीपेड प्लान्स में एक साथ बड़ी कीमत बढ़ोतरी नहीं होने वाली है. आमतौर पर टेलीकॉम कंपनियां छोटे-छोटे बदलाव तब नहीं करतीं जब वे बड़े टैरिफ हाइक की तैयारी में होती हैं.

पहले भी बढ़ी थी कीमत

यह पहली बार नहीं है जब Airtel ने अपने प्लान्स की कीमत बढ़ाई हो. इससे पहले कंपनी ने अपने इंटरनेशनल रोमिंग पैक की कीमत ₹4,000 से बढ़ाकर ₹4,999 कर दी थी.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

AirtelAirtel recharge price hikeAirtel 899 plan

Trending news

होर्मुज पर तनाव और तेल संकट के बीच एक्शन में भारत, सऊदी पहुंचे अजीत डोभाल!
Ajit Doval
होर्मुज पर तनाव और तेल संकट के बीच एक्शन में भारत, सऊदी पहुंचे अजीत डोभाल!
'हम एक ठो गलती काम किए...' बंगाल में पीएम को झालमुड़ी खिलाने वाले को किस बात का मलाल
West Bengal Assembly Election 2026
'हम एक ठो गलती काम किए...' बंगाल में पीएम को झालमुड़ी खिलाने वाले को किस बात का मलाल
48 घंटे में मौसम लेगा यूटर्न! इन राज्यों में 'लू' के थपेड़ों के बीच 'राहत की बारिश'
weather news
48 घंटे में मौसम लेगा यूटर्न! इन राज्यों में 'लू' के थपेड़ों के बीच 'राहत की बारिश'
भारत के 5 सबसे बड़े हवाई अड्डे कौन से हैं? जो एयरपोर्ट नहीं, लग्जरी 'मिनी सिटी' हैं!
India Interesting Facts in Hindi
भारत के 5 सबसे बड़े हवाई अड्डे कौन से हैं? जो एयरपोर्ट नहीं, लग्जरी 'मिनी सिटी' हैं!
पांच दिन ब्लैकआउट क्या कुछ बड़ा होने वाला है? पुंछ में आज से एयर रेड भी होगी
civil defence mock drill
पांच दिन ब्लैकआउट क्या कुछ बड़ा होने वाला है? पुंछ में आज से एयर रेड भी होगी
भारत में सैटेलाइट फोन रखने के क्या नियम हैं, भूलकर भी न करें ये गलती; हो जाएगी जेल
Satellite Phone
भारत में सैटेलाइट फोन रखने के क्या नियम हैं, भूलकर भी न करें ये गलती; हो जाएगी जेल
Explainer: केरल में वोटिंग तो हो चुकी है, माइनॉरिटी वोट एक साथ आएंगे या बंट जाएंगे?
kerala election 2026
Explainer: केरल में वोटिंग तो हो चुकी है, माइनॉरिटी वोट एक साथ आएंगे या बंट जाएंगे?
घाटी में आतंक के खिलाफ बड़ी तैयारी, सेना ने किया जॉइंट एंटी-टेरर रिफ्रेशर कोर्स
Jammu-kashmir
घाटी में आतंक के खिलाफ बड़ी तैयारी, सेना ने किया जॉइंट एंटी-टेरर रिफ्रेशर कोर्स
भारत का इकलौता जिला, जहां बहती हैं 97 नदियां; मगर फिर क्यों हो जाती हैं गायब?
Rann of Kutch
भारत का इकलौता जिला, जहां बहती हैं 97 नदियां; मगर फिर क्यों हो जाती हैं गायब?
'शारीरिक जरूरतें भी तो होंगी', TCS में काम करने वाली महिला का महीनों तक हुआ उत्पीड़न
nashik news
'शारीरिक जरूरतें भी तो होंगी', TCS में काम करने वाली महिला का महीनों तक हुआ उत्पीड़न