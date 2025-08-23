चीन बना चिड़चिड़ा बच्चा! iPhone 17 Launch से पहले कर रहा बच्चों जैसी हरकतें, अब 300 इंजीनियर्स को बुला लिया
Hindi Newsटेक

चीन बना चिड़चिड़ा बच्चा! iPhone 17 Launch से पहले कर रहा बच्चों जैसी हरकतें, अब 300 इंजीनियर्स को बुला लिया

Foxconn की सब्सिडियरी Yuzhan Technology ने हाल ही में भारत से करीब 300 चीनी इंजीनियरों को वापस बुला लिया है. रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग सरकार ने Foxconn के चेयरमैन यंग लियू (Young Liu) से भारत में कंपनी के निवेश पर एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 23, 2025, 07:18 AM IST
चीन बना चिड़चिड़ा बच्चा! iPhone 17 Launch से पहले कर रहा बच्चों जैसी हरकतें, अब 300 इंजीनियर्स को बुला लिया

Apple के सबसे बड़े iPhone निर्माता Foxconn की सब्सिडियरी Yuzhan Technology ने हाल ही में भारत से करीब 300 चीनी इंजीनियरों को वापस बुला लिया है. यह जानकारी Economic Times की रिपोर्ट से सामने आई है. खास बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में यह दूसरी बार हुआ है. 2 जुलाई को भी खबर आई थी कि Foxconn ने अपने भारतीय iPhone कारखानों से इतने ही इंजीनियर और तकनीशियनों को वापस चीन भेजा था.

क्यों बुलाए गए इंजीनियर?
रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग सरकार ने Foxconn के चेयरमैन यंग लियू (Young Liu) से भारत में कंपनी के निवेश पर एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है. इसी के चलते Yuzhan Technology ने यह कदम उठाया है. एक सूत्र ने बताया कि कंपनी को न सिर्फ 300 इंजीनियर वापस भेजने पड़े, बल्कि 60 और चीनी इंजीनियरों की भारत आने की योजना भी रद्द करनी पड़ी. हालांकि, सूत्रों का कहना है कि इससे कंपनी के कामकाज पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा.

असर को कम करने की तैयारी
Foxconn पहले से ही इस तरह की स्थिति के लिए तैयार थी. कंपनी ने ताइवान और अन्य देशों से इंजीनियर बुलाने की योजना बनाई है, ताकि भारत में iPhone मैन्युफैक्चरिंग पर कोई नकारात्मक असर न पड़े.

Add Zee News as a Preferred Source

तमिलनाडु प्रोजेक्ट पर भी असर?
Foxconn इस समय तमिलनाडु में 13,180 करोड़ रुपये का एक डिस्प्ले मॉड्यूल असेंबली यूनिट बना रही है. सरकारी सूत्रों के अनुसार Foxconn ने केंद्र सरकार को सूचित किया है कि उसे अपने सभी चीनी कर्मचारियों को वापस भेजना पड़ा है. यह वही कर्मचारी थे जो भारत में कंपोनेंट इकोसिस्टम और फैक्ट्री सेटअप में मदद कर रहे थे. Foxconn ने सरकार से यह भी कहा कि भारत में उनके विस्तार (expansion) में कई तरह की रुकावटें खड़ी की जा रही हैं.

चीन से बाहर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की कोशिश
दरअसल, अमेरिका-चीन ट्रेड वार और टैरिफ की वजह से Apple धीरे-धीरे चीन से बाहर मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रही है. इसी दिशा में Foxconn ने मई 2025 में शेयर बाजार को बताया था कि वह Yuzhan Technology में 1.5 बिलियन डॉलर का निवेश करने जा रही है, ताकि Apple के प्रोडक्शन को मजबूती दी जा सके.

iPhone 17 लॉन्च से पहले नई चुनौती
इस पूरी घटना ने तब और ध्यान खींचा है क्योंकि Apple सितंबर 2025 में iPhone 17 सीरीज़ लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. ऐसे में भारत में Foxconn की चुनौतियां Apple के प्रोडक्शन और सप्लाई चेन पर असर डाल सकती हैं. हालांकि, कंपनी का दावा है कि उसने वैकल्पिक प्लान बना लिया है और भारत में iPhone प्रोडक्शन पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ेगा.

FAQs

Q1: कितने चीनी इंजीनियरों को भारत से वापस बुलाया गया है?
लगभग 300 इंजीनियर.

Q2: Foxconn ने भारत सरकार को क्या जानकारी दी है?
कंपनी ने बताया कि सभी चीनी कर्मचारियों को तुरंत वापस भेजना पड़ा और विस्तार योजनाओं में दिक्कतें आ रही हैं.

Q3: क्या इसका असर iPhone 17 लॉन्च पर पड़ेगा?
कंपनी का कहना है कि बड़े असर की संभावना नहीं है क्योंकि ताइवान और अन्य देशों से इंजीनियर लाए जा रहे हैं.

Q4: Foxconn तमिलनाडु में कितना निवेश कर रही है?
करीब 13,180 करोड़ रुपये की डिस्प्ले मॉड्यूल असेंबली यूनिट बनाई जा रही है.

Q5: Foxconn ने Yuzhan Technology में कितना निवेश करने का ऐलान किया है?
लगभग 1.5 बिलियन डॉलर.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

iPhone 17china

