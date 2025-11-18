Advertisement
Hindi Newsटेक

फ्रिज के अंदर पीला फोम क्यों रख रहे भारतीय? वजह जानकर आप भी अपनाएंगे ये देसी Trick

fridge moisture control: घर में खाना बनाने वाले कई लोगों और स्टोरेज एक्सपर्ट्स ने पाया कि फ्रिज के अंदर एक हल्का-सा गीला स्पंज रख देने से बदबू कंट्रोल हो जाती है और फल-सब्जियां ज्यादा समय तक फ्रेश रहती हैं.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 18, 2025, 08:49 AM IST
Fridge Mein Sponge Kyo Rakh Rahe Log?: लगभग हर घर में यह समस्या होती है कि फ्रिज खोलते ही अजीब-सी बदबू आने लगती है, या फिर सब्जियां, हर्ब्स और फल जल्दी मुरझा जाते हैं. कई बार तो बेरीज एक रात में खराब हो जाती हैं. लोग इसके लिए अलग-अलग महंगे डिओडोराइजर, एयर-फिल्टर और ट्रिक्स आजमाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन समस्याओं का एक बेहद सस्ता और आसान उपाय आपके किचन सिंक के नीचे ही मौजूद है- एक सामान्य-सा गीला स्पंज.

घर में खाना बनाने वाले कई लोगों और स्टोरेज एक्सपर्ट्स ने पाया कि फ्रिज के अंदर एक हल्का-सा गीला स्पंज रख देने से बदबू कंट्रोल हो जाती है और फल-सब्जियां ज्यादा समय तक फ्रेश रहती हैं. यह तरीका फ्रिज के अंदर नमी को संतुलित करता है और बदबू पैदा करने वाले कणों को पकड़ लेता है, जिससे वे पूरी फ्रिज में नहीं फैलते. खास बात यह है कि यह कम मेहनत और बहुत कम खर्च वाला तरीका है.

गीला स्पंज नमी कैसे कंट्रोल करता है और खराब होने की प्रक्रिया कैसे धीमी पड़ती है
फ्रिज ठंडा रखने के लिए बनाया जाता है, लेकिन यह नमी को सही से संतुलित नहीं कर पाता. हर बार जब आप फ्रिज खोलते हैं, गर्म हवा अंदर जाती है और ठंड से मिलकर नमी बना देती है. ये बूंदें सब्जियों और हर्ब्स पर जम जाती हैं और फफूंदी बनने लगती है. इसी वजह से ग्रीन-लीफ सब्जियां जल्दी मुरझा जाती हैं.

एक गीला स्पंज नमी को बैलेंस करने में मदद करता है. इसके छोटे छिद्र पानी को पकड़ कर रखते हैं, जिससे फ्रिज के अंदर अचानक नमी बढ़ने या घटने जैसी स्थिति कम होती है. ज्यादा नमी होने पर स्पंज उसे सोख लेता है और कम होने पर धीरे-धीरे छोड़ता है. यह स्थिर वातावरण फल-सब्जियों को लंबे समय तक क्रिस्प बनाए रखता है.

एक गीला स्पंज बदबू को कैसे रोकता है
फ्रिज में बदबू बनने का सबसे बड़ा कारण है पुराने खाने से निकलने वाले सूक्ष्म कण, लीक हुए द्रव्य, प्याज या मछली जैसी तेज गंध वाली चीजें. ये गंध हवा में घूमते-घूमते दूसरे सामान पर भी बैठ जाती है. गीला स्पंज इस चक्र को रोक देता है क्योंकि बदबू पैदा करने वाले कण पानी में बहुत आसानी से घुल जाते हैं.

जब फ्रिज की हवा इस स्पंज के संपर्क में आती है, तो गंध के अणु स्पंज की नमी में घुल कर उसी में फंस जाते हैं. इससे स्मेल फैलने के बजाय वहीं रुक जाती है. बेकिंग सोडा एसिड को न्यूट्रल करता है, लेकिन स्पंज हवा में मौजूद तरह-तरह की स्मेल को लगातार सोखता रहता है. यही कारण है कि यह तरीका काफी प्रभावी है.

इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें
इस उपाय का असर तभी दिखता है जब इसे सही तरीके से अपनाया जाए. हमेशा बिना खुशबू वाला साधारण सेलूलोज स्पंज चुनें. पहले इसे अच्छी तरह गीला करें और फिर इतना निचोड़ें कि यह सिर्फ नम रहे, टपकता हुआ न हो. बहुत ज्यादा पानी उल्टा नमी बढ़ा सकता है.

स्पंज को प्रोड्यूस ड्रॉअर के पास या फ्रिज की किसी शेल्फ पर रखें. अगर फ्रिज बड़ा है, तो दो स्पंज अलग-अलग हिस्सों में रखे जा सकते हैं. इसे हर तीन-चार दिन में धोएं और उबालकर या माइक्रोवेव में एक मिनट गर्म करके सैनिटाइज भी कर सकते हैं. हर तीन-चार हफ्ते में इसे बदलना बेहतर रहता है.

फलों और सब्जियों की लाइफ कैसे बढ़ जाती है
फ्रिज में बार-बार तापमान बदलने और नमी जमने से फल-सब्जियां जल्दी खराब होने लगती हैं. स्पंज इन उतार-चढ़ाव को कम करता है. इससे हर्ब्स ज्यादा समय तक खड़े रहते हैं, बेरीज में फफूंदी देर से लगती है और सलाद पत्तियां भी अतिरिक्त दिनों तक ताजा रहती हैं. ककड़ी, मशरूम और पत्तेदार सब्जियों जैसे संवेदनशील प्रोड्यूस को भी यह तरीका काफी फायदा पहुंचाता है.

कब यह तरीका काम नहीं करता
अगर फ्रिज में बदबू किसी खराब भोजन, पुराने स्पिल या गंदगी की वजह से है, तो सिर्फ स्पंज काफी नहीं होगा. ऐसी स्थिति में फ्रिज की ठीक से सफाई करनी पड़ेगी. बहुत तेज बदबू होने पर बेकिंग सोडा या एक्टिवेटेड चारकोल जैसे अन्य विकल्पों की भी मदद ली जा सकती है. फ्रिज का तापमान भी सही रखना जरूरी है- 1°C से 4°C के बीच. और सबसे अहम बात, खाने की चीजें ढककर रखें ताकि गंध और नमी एक-दूसरे पर असर न डालें.

एक गीला स्पंज कोई जादू नहीं, बल्कि एक ऐसा उपाय है जो आपके फ्रिज के माहौल को नैचुरली बेहतर बनाता है. इसे एक हफ्ता ट्राय करके देखिए- फ्रिज की महक और सब्जियों की ताजगी में फर्क खुद महसूस होगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

fridgefridge odour fixdamp sponge trick

