FAQ: एयर प्यूरीफायर कैसे चुनें? क्या ध्यान रखें, कहां रखें? जानिए हर सवाल का जवाब यहां...

इस आसान गाइड में हम आपको बताएंगे कि आपको एयर प्यूरीफायर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए- जैसे कौन-सा फिल्टर अच्छा है, आपके कमरे के लिए कौन-सा साइज सही रहेगा, और कौन-कौन से जरूरी फीचर्स आपको देखने चाहिए.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 22, 2025, 10:49 AM IST
जैसे-जैसे AQI बेहद खराब स्तर तक पहुंच रहा है, वैसे-वैसे एयर प्यूरीफायर की मांग भी बढ़ रही है. अब ये केवल अमीरों का गैजेट नहीं, बल्कि हर घर की जरूरत बन चुका है. ये धूल, धुएं और हवा में मौजूद हानिकारक कणों से बचाने का एक कारगर तरीका है. लेकिन इतने सारे ब्रांड और फीचर्स में से सही प्यूरीफायर चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. इस आसान गाइड में हम आपको बताएंगे कि आपको एयर प्यूरीफायर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए- जैसे कौन-सा फिल्टर अच्छा है, आपके कमरे के लिए कौन-सा साइज सही रहेगा, और कौन-कौन से जरूरी फीचर्स आपको देखने चाहिए.

1. कौन-सा फिल्टर आपके लिए है सही? 
एयर प्यूरीफायर कमरे की हवा को अंदर खींचकर फिल्टर करता है और फिर साफ हवा बाहर छोड़ता है. फिल्टर जितना अच्छा होगा, उतनी अच्छी सफाई होगी.
 
HEPA फिल्टर
HEPA का मतलब है High-Efficiency Particulate Air. यह बहुत ही छोटे-छोटे कणों को भी पकड़ लेता है- जैसे धूल, धुआं, परागकण, पालतू जानवरों के बाल, और बैक्टीरिया तक. “True HEPA” देखें, “HEPA-type” से बचें.
 
एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर
यह हवा में मौजूद गंध, धुआं, गैस और केमिकल्स को हटाता है. ये धूल नहीं रोकता, लेकिन गंध और गैसीय प्रदूषकों के लिए बहुत जरूरी है. खासतौर पर तब जब आपके घर में पालतू जानवर हों या आप ट्रैफिक वाले इलाके में रहते हों.
 
प्री-फिल्टर
ये बड़े कणों (जैसे बाल, धूल, रेशे) को रोकता है और अंदर के HEPA और कार्बन फिल्टर को बचाता है. अक्सर ये धोने योग्य होते हैं.
 
UV-C लाइट फिल्टर
यह बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करता है, लेकिन धूल या धुआं नहीं रोकता. इसे दूसरे फिल्टर के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए.
 
आयोनाइजर या प्लाज्मा फिल्टर
यह हवा में आयन छोड़ता है जो धूल को भारी बनाकर सतह पर गिरा देता है. कुछ मॉडलों में हल्का ओजोन भी बनता है, इसलिए इसे अकेले इस्तेमाल न करें.
 
2. एयर प्यूरीफायर खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातें
 
CADR (क्लीन एयर डिलीवरी रेट)
ये बताता है कि प्यूरीफायर कितनी जल्दी हवा को साफ करता है. कमरे के साइज के अनुसार CADR का चुनाव करें.
 
कमरे का साइज
जिस कमरे में आप प्यूरीफायर रखेंगे, उसी हिसाब से मॉडल चुनें. अगर कमरे की छत ऊंची है, तो ज्यादा कवर करने वाला मॉडल लें.
 
शोर का स्तर
अगर आप इसे बेडरूम या ऑफिस में रखते हैं, तो ऐसा मॉडल लें जो 50 डेसिबल से कम आवाज करता हो.
 
बिजली की खपत
ऐसा मॉडल चुनें जो Energy Star रेटिंग वाला हो, जिससे बिजली का बिल कम आए.
 
रखरखाव
फिल्टर को हर 6–12 महीने में बदलना पड़ता है. ध्यान रखें कि रिप्लेसमेंट फिल्टर कितने महंगे हैं.
 
स्मार्ट फीचर्स
कुछ प्यूरीफायर ऐप, वॉइस कंट्रोल या ऑटो मोड के साथ आते हैं. ये सुविधाजनक हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं.
 
 3. एयर प्यूरीफायर को कहां रखें?
* कमरे के बीच या उस जगह रखें जहां आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं.
* दीवार या फर्नीचर से बहुत पास न रखें ताकि हवा का फ्लो न रुके.
* खिड़की-दरवाजे बंद रखें जब प्यूरीफायर चल रहा हो, ताकि यह बेहतर काम कर सके.

 

