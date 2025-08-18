चौंकाने वाला खुलासा! आपकी पर्सनल चैट से ट्रेनिंग ले रहा Gemini AI, तुरंत रोकने के लिए अभी अपनाएं ये स्टेप्स!

Gemini AI: मार्केट में एआई का वार चल रहा कि कौन सा सबसे बेस्ट है पर मौजूदा समय में ChatGPT लोगों का पसंदीदा चैटबॉट है पर हाल में ही कुछ महीनों से Google के Gemini Al ने कुछ बेहतरीन नए मॉडल को मार्केट में लॉन्च किया है, Gemini में कई ऐसे चीज हैं जो बाकी चैटबॉट नहीं है, जिसके कारण इसपर शिफ्ट होना आसान हो जाता है. पर गुगल Gemini को बेहतर बनाने के लिए आपकी बातचीत को सुनकर इसको ट्रेनिंग दे रहा है.

आपकी चैट से Gemini ले रहा है ट्रेनिंग

लाइवमिंट की रिपोर्ट के मुताबिक जेमिनी जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) ये आपके लैंगवेज और तर्क लगाने के तरीकों को समझने के तरीकों को समझने के लिए आपकी बातों का सहारा ले रहा है. मॉडर्न LLM को वहां इस्तेमाल किया जाता है जब किसी चीज को समझना होता है ये उपयोगी पैटर्न को समझने में मदद करता है पर ये बिलकुल परफेक्ट तरीके से समझ नहीं पाता है, जिस कारण से Gemini ने ये तरीका इजाद किया है.

इसको ट्रेंड करने के लिए कंपनी ने LLM को अपग्रेड किया है जिसमे ये यूजर से अधिक से अधिक सवाल पुछने का काम करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ज्यादा उपयोगी कंटेंट प्रदान हो जिससे ऐआई अपने आप को ठिक से ऑप्टिमाइज ये ठिक कर सकता है.

वैसे तो लोग अपने जीवन से जुड़ी सभी चीजों के बारे में पुछ ने के लिए चैटबॉट का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में Gemini से आप जो भी चैट करते हैं उसके मदद से गुगल Gemini को ट्रेनिंग देने का काम करता है, जो आपके लिए समस्या की बात हो सकती है पर इसे आप रोक भी सकते हैं, आज हम आपको इसे बंद करने के तरीके के बारे में बताएंगे

जेमिनी को आपकी पर्सनल बातचीत सुनने से रोकने का तरीका

आज हम आपको जेमिनी को आपकी पर्सनल बातचीत सुनने और मोबाइल पर हो रही जेमिनी एक्टिविटी को रोकने के तरीकों के बारे में बताएंगे सबसे पहले आप अपने फोन पर जेमिनी ऐप खोलें फिर उसके बाद टॉप राइट कॉर्नर में अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक कर लें और जेमिनी ऐप एक्टिविटी पर टैप कर लें उसके बाद जेमिनी ऐप एक्टिविटी को बंद करने और जरूरत पड़ने पर पिछली एक्टिविटी को डिलीट करने के लिए टर्न ऑफ पर क्लिक कर दें. जिसके 24 घंटे के अंदर ये सिस्टम बंद हो जाएगा.