चौंकाने वाला खुलासा! आपकी पर्सनल चैट से ट्रेनिंग ले रहा Gemini AI, तुरंत रोकने के लिए अभी अपनाएं ये स्टेप्स!
Advertisement
trendingNow12885953
Hindi Newsटेक

चौंकाने वाला खुलासा! आपकी पर्सनल चैट से ट्रेनिंग ले रहा Gemini AI, तुरंत रोकने के लिए अभी अपनाएं ये स्टेप्स!

Gemini AI: Google Gemini Al दुनिया भर में फेमस है पर  AI मॉडल्स को ट्रेनिंग देने के लिए गुगल यूजर्स की पर्सनल बातचीत को सुनने का काम कर रहा है. जिसको आज हम बंद करने के तरीके के बारे में बताएंगे.

 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 18, 2025, 10:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चौंकाने वाला खुलासा! आपकी पर्सनल चैट से ट्रेनिंग ले रहा Gemini AI, तुरंत रोकने के लिए अभी अपनाएं ये स्टेप्स!

Gemini AI: मार्केट में एआई का वार चल रहा कि कौन सा सबसे बेस्ट है पर मौजूदा समय में ChatGPT लोगों का पसंदीदा चैटबॉट है पर हाल में ही कुछ महीनों से  Google के Gemini Al ने कुछ बेहतरीन नए मॉडल को मार्केट में लॉन्च किया है, Gemini में कई ऐसे चीज हैं जो बाकी चैटबॉट नहीं है, जिसके कारण इसपर शिफ्ट होना आसान हो जाता है. पर गुगल Gemini को बेहतर बनाने के लिए आपकी बातचीत को सुनकर इसको ट्रेनिंग दे रहा है.

आपकी चैट से Gemini ले रहा है ट्रेनिंग
लाइवमिंट की रिपोर्ट के मुताबिक जेमिनी जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) ये आपके लैंगवेज और तर्क लगाने के तरीकों को समझने के तरीकों को समझने के लिए आपकी बातों का सहारा ले रहा है.  मॉडर्न LLM को वहां इस्तेमाल किया जाता है जब किसी चीज को समझना होता है ये उपयोगी पैटर्न को समझने में मदद करता है पर ये बिलकुल परफेक्ट तरीके से समझ नहीं पाता है, जिस कारण से Gemini ने ये तरीका इजाद किया है.

इसको ट्रेंड करने के लिए कंपनी ने LLM को अपग्रेड किया है जिसमे ये यूजर से अधिक से अधिक सवाल पुछने का काम करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ज्यादा उपयोगी कंटेंट प्रदान हो जिससे ऐआई अपने आप को ठिक से ऑप्टिमाइज ये ठिक कर सकता है.

Apple iPhone 16 Pro vs Samsung Galaxy S24: कौन है बेहतर, और क्यों?

वैसे तो लोग अपने जीवन से जुड़ी सभी चीजों के बारे में पुछ ने के लिए चैटबॉट का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में Gemini से आप जो भी चैट करते हैं उसके मदद से गुगल Gemini को ट्रेनिंग देने का काम करता है, जो आपके लिए समस्या की बात हो सकती है पर इसे आप रोक भी सकते हैं, आज हम आपको इसे बंद करने के तरीके के बारे में बताएंगे 

जेमिनी को आपकी पर्सनल बातचीत सुनने से रोकने का तरीका
आज हम आपको जेमिनी को आपकी पर्सनल बातचीत सुनने और मोबाइल पर हो रही जेमिनी एक्टिविटी को रोकने के तरीकों के बारे में बताएंगे सबसे पहले आप अपने फोन पर जेमिनी ऐप खोलें फिर उसके बाद टॉप राइट कॉर्नर में अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक कर लें और जेमिनी ऐप एक्टिविटी पर टैप कर लें उसके बाद जेमिनी ऐप एक्टिविटी को बंद करने और जरूरत पड़ने पर पिछली एक्टिविटी को डिलीट करने के लिए टर्न ऑफ पर क्लिक कर दें. जिसके 24 घंटे के अंदर ये सिस्टम बंद हो जाएगा.

 

 

 

About the Author
author img
harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

TAGS

Gemini AI

Trending news

एनडीए के VP पद के उम्‍मीदवार सीपी राधाकृष्‍णन को तमिलनाडु का मोदी क्‍यों कहा जाता है
CP Radhakrishnan
एनडीए के VP पद के उम्‍मीदवार सीपी राधाकृष्‍णन को तमिलनाडु का मोदी क्‍यों कहा जाता है
हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत
Hyderabad
हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत
Jammu and Kashmir: श्रीनगर की फेमस सूफी दरगाह पर RSS के दिग्गज नेता ने चढ़ाई चादर
Indresh Kumar
Jammu and Kashmir: श्रीनगर की फेमस सूफी दरगाह पर RSS के दिग्गज नेता ने चढ़ाई चादर
Aaj Ki Taza Khabar Live: संसद में शुभांशु शुक्ला की यात्रा पर होगी चर्चा, बीजेपी ने घोषित किया उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तो प्रियंका ने क्या कहा?
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: संसद में शुभांशु शुक्ला की यात्रा पर होगी चर्चा, बीजेपी ने घोषित किया उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तो प्रियंका ने क्या कहा?
INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
UPA
INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
Weather
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
AIR INDIA
स्पीड पकड़ते ही फिसल गया प्लेन, यात्रियों में मची घबराहट; सांसदों ने बताया वाकया
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
Reason for Cloud Burst
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
;