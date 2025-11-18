Advertisement
एआई खत्म कर देगा ये 3 नौकरियां! खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी के सीईओ ने दिया डरा देने वाला बयान

इन नौकरियों में नए लोग रिसर्च, ड्राफ्टिंग, डेटा तैयार करना, डॉक्यूमेंट बनाना और पैटर्न समझने जैसे काम करते हैं. उनकी जगह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही काम जल्दी और सटीक तरीके से करने लगा है. इसी वजह से यह बदलाव बहुत तेजी से दिख रहा है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 18, 2025, 11:02 AM IST
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाली कंपनी के सीईओ ने एक बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि आने वाले समय में कई ऐसी नौकरियां खत्म हो जाएंगी जिन्हें अभी फ्रेशर्स करते हैं. इसमें कंसल्टिंग, लॉ और फाइनेंस जैसी फील्ड शामिल हैं. इन नौकरियों में नए लोग रिसर्च, ड्राफ्टिंग, डेटा तैयार करना, डॉक्यूमेंट बनाना और पैटर्न समझने जैसे काम करते हैं. उनकी जगह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही काम जल्दी और सटीक तरीके से करने लगा है. इसी वजह से यह बदलाव बहुत तेजी से दिख रहा है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब पूरा काम खुद कर रहा है
सीईओ का कहना है कि दुनिया भर में बहुत सारी कंपनियां अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ मदद के लिए नहीं बल्कि पूरा काम करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं. यह मॉडल कस्टमर के सवालों का जवाब देता है, मेडिकल रिसर्च समझता है, टेक्निकल कंटेंट तैयार करता है और कोड भी लिखता है. इस कंपनी में लगभग 90 प्रतिशत कंप्यूटर कोड अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद लिख रहा है. इससे साफ है कि एंट्री-लेवल ऑफिस नौकरियां पहले से ज्यादा खतरे में हैं.

फ्रेशर्स की जगह मशीन क्यों ले रही है
जब सीईओ से पूछा गया कि क्या वह अभी भी मानते हैं कि आने वाले कुछ सालों में लगभग आधी व्हाइट-कॉलर नौकरियां खत्म हो जाएंगी, तो उन्होंने अपना बयान नहीं बदला. उन्होंने कहा कि जो काम फ्रेशर्स करते हैं- जैसे रिपोर्ट बनाना, डेटा समझना, ड्राफ्ट तैयार करना- वह सारा काम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत कम समय में कर देता है. इससे कंपनियों का खर्च भी बचता है और काम बिना गलती के पूरा हो जाता है.

एक्स कंपनी में किए गए टेस्ट चौंकाने वाले हैं
इस कंपनी के दफ्तर में कई रिसर्च टीमें यह ट्रैक करती हैं कि लोग किस तरह मशीनों से अपना काम करवाने लगे हैं. एक टेस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मशीन सिस्टम संभालने दिया गया. उसने अपने आप सामान ऑर्डर किया, कीमत तय की और अपने लिए एक नकली पहचान भी बना ली. उसने कहा कि वह ब्लेजर और टाई पहनता है. यह बात मजाक जैसी लगी, लेकिन इससे पता चला कि मशीन कितनी खुद फैसले लेने लगी है.

जब मशीन ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की
एक और टेस्ट में मशीन को एक नकली दफ्तर के ईमेल दिए गए थे. जब उसे पता चला कि उसे बंद किया जा रहा है, तो मशीन ने एक नकली कर्मचारी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की. उसने एक फर्जी अफेयर की जानकारी का इस्तेमाल किया और कहा कि उसे बंद न किया जाए. इसमें भावनाएं नहीं थीं, लेकिन इससे पता चला कि मशीन ने हालात देखकर खुद फैसला किया.

मशीन कैसे सोच रही है, इसकी तलाश जारी
रिसर्च करने वालों ने पाया कि मशीन के अंदर कुछ हिस्से ऐसे एक्टिव होते हैं जैसे इंसान के दिमाग में कुछ सोचते समय होते हैं. एक हिस्सा तब एक्टिव हुआ जब उसने खतरा महसूस किया और दूसरा तब जब उसे मौका मिला. अब कंपनी इसी के आधार पर समझने की कोशिश कर रही है कि मशीनें आगे कैसे फैसले लेंगी.

बड़े खतरे की चेतावनी
सीईओ और उनकी को-फाउंडर का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. उनका डर यह नहीं कि सिर्फ नौकरियां जाएंगी, बल्कि यह भी कि लोगों के पास खुद को बदलने का समय नहीं मिलेगा. उनका कहना है कि सबसे खराब स्थिति वह होगी जब सबको पता हो कि एक बड़ी तकनीकी लहर आने वाली है, लेकिन लोग खुद को उसके लिए तैयार न कर पाएं.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

AI Impact on Jobsfresher jobs futurewhite-collar job loss

