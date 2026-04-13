स्पेस में iPhone 17 Pro Max का जलवा! चांद की ओर बढ़ते अंतरिक्ष यात्रियों ने खींची पृथ्वी की हैरान करने वाली तस्वीरें

NASA के Artemis II मिशन से सामने आई नई तस्वीरें टेक और स्पेस दोनों दुनिया को एक साथ जोड़ती हैं. इन तस्वीरों की खास बात यह है कि इन्हें iPhone 17 Pro Max से कैप्चर किया गया है. Orion स्पेसक्राफ्ट के अंदर से ली गई इन तस्वीरों में अंतरिक्ष यात्री और पृथ्वी एक ही फ्रेम में नजर आते हैं. जैसे-जैसे स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की ओर बढ़ रहा था, वैसे-वैसे पृथ्वी की खूबसूरत झलक इन फोटो में कैद होती गई. यह तस्वीरें सिर्फ टेक्नोलॉजी की ताकत नहीं दिखातीं, बल्कि इंसानी जिज्ञासा और एक्सप्लोरेशन की कहानी भी बताती हैं.

पहली तस्वीर: Christina Koch और पृथ्वी की झलक

पहली तस्वीर में मिशन स्पेशलिस्ट Christina Koch Orion के विंडो के पास खड़ी नजर आती हैं और पीछे दूर पृथ्वी दिखाई दे रही है. यह फोटो उस पल को दिखाती है जब क्रू मेंबर अंतरिक्ष से पृथ्वी को देख रहे थे. तस्वीर में एक शांत और भावनात्मक एहसास है, जहां इंसान और उसका ग्रह एक फ्रेम में जुड़ते नजर आते हैं. जैसे-जैसे स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से दूर जा रहा था, यह दृश्य और भी खास बन गया.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरी तस्वीर: Reid Wiseman की नजर से Earth

दूसरी तस्वीर में कमांडर Reid Wiseman Orion की खिड़की से बाहर देखते हुए दिखाई देते हैं. इस फोटो में पृथ्वी दूर अंधेरे अंतरिक्ष में हल्की रोशनी के साथ चमकती नजर आती है. खास बात यह है कि यह तस्वीर iPhone के फ्रंट कैमरा से ली गई है, जिससे astronaut और Earth दोनों एक ही फ्रेम में आ गए हैं. यह फोटो इंसानी एक्सप्लोरेशन और हमारे ग्रह के बीच एक गहरा कनेक्शन दिखाती है.

तीसरी तस्वीर: Orion विंडो से Earth का वाइड व्यू

तीसरी तस्वीर थोड़ी अलग है और इसमें Earth को Orion की विंडो से वाइड एंगल में दिखाया गया है. फ्रेम के नीचे एक astronaut की सिल्हूट नजर आती है, जबकि बाकी फ्रेम में गहरा अंधेरा और चमकती हुई पृथ्वी है. यह फोटो स्पेस की विशालता को दर्शाती है और दिखाती है कि इंसान उस विशाल ब्रह्मांड में कितना छोटा है. यह एक मिनिमल लेकिन बेहद प्रभावशाली शॉट है.

iPhone 17 Pro Max से कैसे ली गईं ये तस्वीरें

इन सभी तस्वीरों को iPhone 17 Pro Max के फ्रंट कैमरा से शूट किया गया है. कैमरा का फोकल लेंथ 2.715mm और अपर्चर f/1.9 बताया गया है. फ्रंट कैमरा इस्तेमाल करने का फायदा यह हुआ कि astronaut खुद को फ्रेम में शामिल कर पाए और साथ में Earth को भी कैप्चर कर सके. यह दिखाता है कि आज के स्मार्टफोन्स कितने एडवांस हो चुके हैं कि उन्हें अंतरिक्ष में भी इस्तेमाल किया जा सकता है.