AC का 'Dry Mode' या Humidifier? जानिए बारिश में कौन बचाएगा आपको बीमारी से

बारिश की बूंदें गर्मी से राहत तो लाती हैं, लेकिन साथ ही लाती हैं घर में भारी चिपचिपाहट और नमी. भारत के कई हिस्सों में मानसून के दौरान घरों के अंदर नमी का स्तर 70 से 80 प्रतिशत तक पहुंच जाता है. ऐसे में कई लोग कमरे की हवा को साफ और ताजा रखने के लिए ह्यूमिडिफायर (Humidifier) ऑन कर देते हैं. लेकिन क्या बारिश के मौसम में ह्यूमिडिफायर चलाना वाकई सही फैसला है या यह आपकी सेहत के लिए खतरा बन सकता है? आइए एक्सपर्ट्स से जानते हैं.
इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है- 'बिलकुल नहीं'. ह्यूमिडिफायर हवा में नमी जोड़ने का काम करता है. जब बाहर पहले से ही भारी बारिश हो रही हो और हवा में नमी का स्तर बहुत अधिक हो, तब ह्यूमिडिफायर चलाना आपके घर के माहौल को और खराब कर सकता है. भारतीय घरों के लिए मानसून के दौरान ह्यूमिडिफायर चलाना सेहत और घर दोनों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.
ह्यूमिडिफायर मुख्य रूप से सूखी हवा के लिए डिजाइन किए गए हैं. जैसे उत्तर भारत की कड़ाके की सर्दियों में जब हवा बहुत शुष्क हो जाती है या जब बहुत देर तक एसी चलने से नाक और त्वचा सूखने लगती है. कुछ मामलों में डॉक्टर सांस की विशेष बीमारियों में इसका सुझाव देते हैं. लेकिन मानसून की चिपचिपी गर्मी में इसका इस्तेमाल आग में घी डालने जैसा काम करता है.
घर के अंदर आवश्यकता से अधिक नमी होना केवल असहज ही नहीं होता, बल्कि कई बीमारियों का कारण भी बन सकता है.
फंगस और मोल्ड: अत्यधिक नमी के कारण घर की दीवारों, कपड़ों और लकड़ी के सामान पर काली काई और फंगस जमने लगती है.
एलर्जी और अस्मथा: नमी में धूल के कीड़े (Dust Mites) तेजी से पनपते हैं, जिससे सांस के मरीजों की तकलीफ बढ़ जाती है.
बदबू और नुकसान: घर के अंदर सीलन की गंध आने लगती है और किताबें, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होने लगते हैं.
मानसून में हवा में नमी जोड़ने की जगह उसे कम करने पर ध्यान देना चाहिए. इसके लिए आप कुछ आसान उपाय अपना सकते हैं.
एसी के 'Dry Mode' का इस्तेमाल करें: बारिश के मौसम में अपने एयर कंडीशनर को 'ड्राई मोड' पर चलाएं. यह कम बिजली खर्च करके कमरे की अतिरिक्त नमी को बाहर निकाल देता है.
डिह्यूमिडिफायर (Dehumidifier) का प्रयोग: यदि आप तटीय इलाकों (जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता) में रहते हैं, तो डिह्यूमिडिफायर हवा से अतिरिक्त पानी सोखने में बहुत मदद करता है.
गीले कपड़े घर में न सुखाएं: बारिश के दिनों में कमरे के अंदर गीले कपड़े सुखाने से हवा में भारी मात्रा में नमी फैलती है, जिससे बचें.
हवा का सही वेंटिलेशन: बारिश रुकने पर खिड़कियां खोलें और किचन व बाथरुम में एग्जॉस्ट फैन का उपयोग करें.
घर के अंदर नमी का सही स्तर 40 से 60 प्रतिशत के बीच होना चाहिए. मानसून में घर को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए ह्यूमिडिफायर को बंद रखें और नमी घटाने के तरीकों पर ध्यान दें.