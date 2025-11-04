Advertisement
trendingNow12987380
Hindi Newsटेक

TV या AC के रिमोट में पन्नी चढ़ानी चाहिए या नहीं? जान लीजिए हकीकत, नहीं तो खूब पछताएंगे

कई लोगों को यह अजीब लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह तरीका रिमोट को सुरक्षित रखने का सबसे आसान और सस्ता तरीका है. पन्नी रिमोट को धूल, पानी और चिकनाई से बचाती है. लेकिन अगर इसे गलत तरीके से लगाया जाए, तो यह रिमोट को बचाने की बजाय जल्दी खराब कर सकता है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 04, 2025, 08:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

TV या AC के रिमोट में पन्नी चढ़ानी चाहिए या नहीं? जान लीजिए हकीकत, नहीं तो खूब पछताएंगे

भारत के ज्यादातर मिडिल क्लास घरों में आप देखेंगे कि टीवी या एसी का रिमोट पन्नी से ढका होता है. कई लोगों को यह अजीब लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह तरीका रिमोट को सुरक्षित रखने का सबसे आसान और सस्ता तरीका है. पन्नी रिमोट को धूल, पानी और चिकनाई से बचाती है. लेकिन अगर इसे गलत तरीके से लगाया जाए, तो यह रिमोट को बचाने की बजाय जल्दी खराब कर सकता है.

रिमोट पर पन्नी का सही इस्तेमाल क्यों जरूरी है
पन्नी पतली होती है, जिससे रिमोट का इंफ्रारेड (IR) सिग्नल आसानी से निकल जाता है. इससे रिमोट टीवी या अन्य डिवाइस के साथ ठीक से काम करता है. खासकर ब्लूटूथ या RF रिमोट्स में पन्नी कोई फर्क नहीं डालती. पन्नी का फायदा यह भी है कि यह रसोई जैसे इलाकों में इस्तेमाल होने वाले रिमोट्स को तेल या पानी के छींटों से बचाती है. कई लोगों की शिकायत होती है कि पन्नी सिग्नल रोक देती है, लेकिन इसका हल आसान है — आप सिग्नल निकलने वाली जगह पर छोटा छेद बना सकते हैं.

रिमोट को पन्नी से सही तरीके से कैसे कवर करें
सबसे पहले रिमोट को एक साफ और सूखी जगह पर उल्टा रखें. पन्नी का टुकड़ा रिमोट से थोड़ा लंबा और चौड़ा काटें. अब पन्नी को हल्का खींचते हुए रिमोट के चारों ओर लपेट दें ताकि वह ठीक से चिपक जाए. किनारों को इस तरह मोड़ें जैसे आप चॉकलेट रैप कर रहे हों. अगर आपके रिमोट में चार्जिंग पोर्ट या सिग्नल सेंसर है, तो उसके ऊपर से पन्नी को काट दें ताकि वह ब्लॉक न हो.

Add Zee News as a Preferred Source

दो से ज्यादा परत कभी न लगाएं
रिमोट पर एक या दो परत पन्नी की लगाना ही काफी होता है. इससे ज्यादा परत लगाने पर बटन दबाना मुश्किल हो जाता है और रिमोट की कार्यक्षमता कम हो जाती है. पेयरिंग बटन और लनयार्ड होल को कभी न ढकें.पन्नी लगाने के बाद आप हेयर ड्रायर से ठंडी हवा मार सकते हैं ताकि पन्नी अच्छी तरह चिपक जाए.

पन्नी को समय-समय पर बदलें
रिमोट घर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डिवाइस है — इसके बाद शायद सिर्फ मोबाइल ही ज्यादा यूज होता है. इसलिए इसमें गंदगी और कीटाणु जल्दी जमा हो जाते हैं. हर कुछ हफ्तों में रिमोट की पन्नी बदलना जरूरी है. इससे रिमोट साफ और हाइजेनिक रहता है.

किन बातों का खास ध्यान रखें
रिमोट को कवर करते समय गंदी, चिपचिपी या पुरानी पन्नी का इस्तेमाल न करें. नई और साफ पन्नी लें. पन्नी को न बहुत ढीला रखें, न बहुत टाइट. अगर बहुत ढीली होगी तो बटन ठीक से काम नहीं करेंगे और बहुत टाइट होगी तो दबाने में दिक्कत होगी. हर बटन के ऊपर पन्नी को हल्का-सा ढीला रखें ताकि दबाने पर वह आसानी से अंदर जाए. पन्नी को बटनों के बीच में फंसने न दें. टेप या रबर बैंड से किनारों को सील कर दें ताकि धूल या पानी अंदर न जाए. रिमोट के आगे वाले हिस्से (जहां से सिग्नल निकलता है) पर बहुत मोटी पन्नी न लगाएं. बहुत मोटी पन्नी से सिग्नल कमजोर हो सकता है और रिमोट ठीक से काम नहीं करेगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

remote cover tipsTV remotehow to cover remote

Trending news

पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण के चलते क्या भारत बदलेगा अटैक पॉलिसी? चीन की चाल पता चली
india pakistan news
पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण के चलते क्या भारत बदलेगा अटैक पॉलिसी? चीन की चाल पता चली
पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती
Bengaluru
पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती
अस्पताल गईं महिलाओं के 50000 प्राइवेट वीडियो लीक, पोर्न साइट पर अपलोड; ले रहे पैसा
Private Video
अस्पताल गईं महिलाओं के 50000 प्राइवेट वीडियो लीक, पोर्न साइट पर अपलोड; ले रहे पैसा
भयंकर ठंड- बारिश का कहर, जानें कहां जीवन होगा अस्त-व्यस्त? 4-7 नवंबर तक मौसम का हाल
Monsoon
भयंकर ठंड- बारिश का कहर, जानें कहां जीवन होगा अस्त-व्यस्त? 4-7 नवंबर तक मौसम का हाल
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
Abhishek Banerjee
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे
DNA
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे
दर्दनाक सड़क हादसे में ड्राइवर ने तीन बेटियों को खोया, मां से लिपटा मिला बच्चे का शव
hyderabad accident
दर्दनाक सड़क हादसे में ड्राइवर ने तीन बेटियों को खोया, मां से लिपटा मिला बच्चे का शव
'अंग्रेजीदां' थरूर की हिंदी कविता पढ़ी आपने? प्रदूषण पर तंज करती लाइनें भी धांसू है!
Shashi Tharoor
'अंग्रेजीदां' थरूर की हिंदी कविता पढ़ी आपने? प्रदूषण पर तंज करती लाइनें भी धांसू है!
महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के घर भी नहीं सुरक्षित, सोना-चांदी लूटकर चोर फरार
Maharastra News
महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के घर भी नहीं सुरक्षित, सोना-चांदी लूटकर चोर फरार
राजनीति कोई अपवाद नहीं... थरूर पर भड़के उदित राज, नेहरू को लेकर कह दी ये बात
Shashi Tharoor
राजनीति कोई अपवाद नहीं... थरूर पर भड़के उदित राज, नेहरू को लेकर कह दी ये बात