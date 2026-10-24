Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /जेब में आ जाएगा सिनेमा कैमरा! Sigma FP2 भारत में लॉन्च, 6K वीडियो और 24.5MP सेंसर से लैस, कीमत...

जेब में आ जाएगा सिनेमा कैमरा! Sigma FP2 भारत में लॉन्च, 6K वीडियो और 24.5MP सेंसर से लैस, कीमत...

दिवाली और फेस्टिव सीजन से ठीक पहले सिग्मा ने भारतीय मार्केट में अपना धमाकेदार कैमरा Sigma FP2 लॉन्च कर दिया है. 24.5MP सेंसर, 6K रिकॉर्डिंग और इनबिल्ट 70GB स्टोरेज से लैस यह दुनिया का सबसे छोटा फुल-फ्रेम कैमरा है. इसकी कीमत 2,16,500 रुपये रखी गई है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Oct 24, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Oct 24, 2026, 02:31 PM IST
जेब में आ जाएगा सिनेमा कैमरा! Sigma FP2 भारत में लॉन्च, 6K वीडियो और 24.5MP सेंसर से लैस, कीमत...

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Consistent SSD Review: बड़ी फाइलें सेकंडों में ट्रांसफर, जानिए 5 खूबियां और 2 कमियां
2
3
4
5