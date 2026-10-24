/जेब में आ जाएगा सिनेमा कैमरा! Sigma FP2 भारत में लॉन्च, 6K वीडियो और 24.5MP सेंसर से लैस, कीमत...

अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन कैमरा खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए Sigma ने नए ऑप्शन पेश कर दिए हैं. दिवाली से पहले Sigma ने भारत में अपना नया FP2 कैमरा लॉन्च कर दिया है. जो एक कॉम्पैक्ट फुल फ्रेम कैमरा है, जिसे खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो छोटी बॉडी में प्रोफेशनल फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा चाहते हैं. कंपनी ने इसकी कीमत 2,16,500 रुपये रखी है. यह कीमत केवल कैमरा बॉडी की है. इसकी सेल 11 नवंबर से देशभर में शुरू होगी.
Sigma का दावा है कि FP2 दुनिया का सबसे छोटा फुल फ्रेम कैमरा बॉडी है. यह साल 2019 में आए Sigma fp का अगला मॉडल है. पुराने कैमरे की तरह इसमें भी छोटा और बॉक्स जैसा डिजाइन मिलता है. इसके साथ जरूरत के हिसाब से अलग अलग एक्सेसरीज जोडी जा सकती हैं. लेकिन, नए मॉडल में हार्डवेयर को बेहतर बनाया गया है, जिससे फोटो खींचने और वीडियो बनाने दोनों में मदद मिलती है.
Sigma FP2 में 24.5 मेगापिक्सल का पार्टली स्टैक्ड CMOS सेंसर दिया गया है. कंपनी के अनुसार, यह सेंसर तेजी से डेटा रीड करता है, जिससे रोलिंग शटर का असर कम होता है. तेज मूवमेंट के दौरान या कैमरे को तेजी से घुमाकर शूटिंग करने पर वीडियो और तस्वीरों में आने वाला टेढ़ापन इससे कम हो सकता है. कैमरे में बर्स्ट शूटिंग का ऑप्शन भी है, जिससे लगभग 20 फ्रेम प्रति सेकेंड की रफ्तार से लगातार 200 फ्रेम तक तस्वीरें ली जा सकती हैं. इसके ऑटोफोकस सिस्टम में भी सुधार किया गया है. अब यह लोगों और जानवरों के साथ पक्षियों को भी ट्रैक कर सकता है.
स्टोरेज के लिए कैमरे में 70GB की इनबिल्ट मेमोरी दी गई है. इसके साथ ही SD कार्ड लगाने का ऑप्शन भी मौजूद है. ऐसे में मेमोरी कार्ड भर जाने पर भी यूजर के पास फोटो और वीडियो सेव करने के लिए ज्यादा जगह रहेगी. इसके पीछे की स्क्रीन को ऊपर की तरफ 90 डिग्री और नीचे की तरफ 45 डिग्री तक झुकाया जा सकता है. वहीं, कैमरे में दिया गया अलग कलर बटन 13 कलर मोड के बीच स्विच करने की सुविधा देता है.
Sigma FP2 की खास बात इसका CINE मोड है. कैमरे के ऊपर दिए गए स्विच को बदलते ही इसके मेन्यू, कंट्रोल और शूटिंग का तरीका सिनेमा कैमरे के हिसाब से बदल जाता है. इससे उन लोगों को फायदा मिल सकता है जो एक ही डिवाइस से फोटोग्राफी के साथ प्रोफेशनल वीडियो भी शूट करना चाहते हैं. यह कैमरा 6K ओपन गेट वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है. इस फीचर में सेंसर के पूरे हिस्से का इस्तेमाल करके वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है. बाद में फुटेज को जरूरत के मुताबिक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में क्रॉप किया जा सकता है. सोशल मीडिया वीडियो और फिल्म मेकिंग के लिए यह काम का फीचर है.
कंपनी ने इसका डायनामिक रेंज 14.1 स्टॉप बताया है. 4K फुल फ्रेम L-Log मोड में ISO 1250 या उससे ऊपर 7 स्टॉप तक हाइलाइट हेडरूम मिलने का दावा किया गया है. सरल शब्दों में कहें तो इससे तेज रोशनी वाले हिस्सों में डिटेल बचाने और वीडियो की कलर ग्रेडिंग के दौरान ज्यादा गुंजाइश मिल सकती है.
वीडियो फीचर्स की बात करें तो FP2 में ProRes RAW, Leica L-Log, एनामॉर्फिक डीस्क्वीज और 32 बिट फ्लोट ऑडियो का सपोर्ट भी दिया गया है. इसमें Director's Viewfinder मोड भी है, जो ARRI ALEXA 35, Sony VENICE 2 और VENICE 2 BURANO जैसे सिनेमा कैमरों की फ्रेमिंग का अंदाजा देता है.
Sigma FP2 में स्टैंडर्ड 1/4 इंच थ्रेड दिए गए हैं, जिनकी मदद से थर्ड पार्टी रिग और दूसरे उपकरण लगाए जा सकते हैं. कंपनी ने इसके साथ इस्तेमाल के लिए चार नई एक्सेसरीज भी पेश की हैं. इनमें EVF-21 इलेक्ट्रॉनिक व्यूफाइंडर शामिल है. इसमें 5.76 मिलियन डॉट वाला OLED पैनल दिया गया है. यह USB-C केबल से काम करता है और इसे ऊपर की तरफ 90 डिग्री तक झुकाया जा सकता है.
इसके साथ ही HU-21 हॉट शू दिया गया है, जो OM System और Lumix के साथ फ्लैश कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है. LVF-21 लूप में 2.5 गुना मैग्निफिकेशन मिलता है, वहीं BPL-21 बेस प्लेट को 3/8 इंच वाले वीडियो डिवाइस के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है. फिलहाल कंपनी ने भारत में इन चारों एक्सेसरीज की कीमत का खुलासा नहीं किया है.