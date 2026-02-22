अब डॉक्टर-वकील भी होंगे बेरोजगार? सिलिकॉन वैली में रची गई बड़ी 'साजिश', एक्सपर्ट्स ही सिखा रहे AI को अपना हुनर!

Advertisement
AI Replacing Jobs: सिलिकॉन वैली का स्टार्टअप मर्कॉर (Mercor) डॉक्टरों और वकीलों को भारी सैलरी पर रख रहा है, ताकि वे AI को अपना हुनर सिखा सकें. उसका लक्ष्य है कि ऐसा सुपर एआई बनाया जाए, जो सर्जरी की सलाह से लेकर कानूनी दलीलें तक दे सके. इसका मतलब अब मशीनें एक्सपर्ट्स की जगह लेने की तैयारी कर रही हैं. यह उन्हीं लोगों की जगह पहले लेगी जो इसे ट्रेन कर रहे हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 22, 2026, 10:30 AM IST
AI Replacing Jobs: अगर आप सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) केवल कंटेंट लिखने या फोटो बनाने वाले काम ही कर सकता है, तो आप गलत हैं. AI अब इससे कहीं आगे निकल चुका है. ऐसा ही एक उदाहरण सिलिकॉन वैली की एक दिग्गज स्टार्टअप कंपनी में देखने को मिला. यहां कंपनी अपने एआई को इतना स्मार्ट बनाने में जुटी है कि वह आने वाले समय में डॉक्टरों, वकीलों और बड़े बैंकर्स की छुट्टी कर सकता है. इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी ने इसके लिए इन प्रोफेशनल्स को ही काम पर रखा है, जिससे वे एआई को अपना हुनर सिखा सकें.

क्या है पूरा मामला?
कैलिफोर्निया के पास मर्कॉर नाम के एक स्टार्टअप ने दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट्स के लिए नौकरियों का पिटारा खोल रखा है. इसमें कंपनी इंसानों को AI को उनका काम सिखाने के लिए हायर कर रही है, जिसके बाद एक दिन मशीन खुद वही काम कर सके. आपको बता दें कि कंपनी एक सुपर इंटेलिजेंट एआई बनाने का काम कर रही है. इसके लिए उन्हें ऐसे अनुभवी डॉक्टरों की जरूरत है जो एआई को बीमारियों का सही इलाज करना सिखा सकें. इसके साथ ही कंपनी ऐसे वकीलों को भी काम पर रख रही है जो बेहद मुश्किल कानूनी दलीलों में एआई को माहिर बना सकें.

खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी?
इसे टेक्नोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास ही कहा जा सकता है. कंपनी उन एक्सपर्ट्स को भारी-भरकम सैलरी दे रही है ताकि वे एआई को वह सब कुछ सिखा दें जो उन्होंने सालों की पढ़ाई और अनुभव से सीखा है. अगर इसे आम भाषा में कहें तो, डॉक्टर और वकील खुद एआई को अपनी जगह लेने के लिए ट्रेन कर रहे हैं. जब AI पूरी तरह ट्रेन हो जाएगा तो वह इन्हीं लोगों का काम करेगा. यह AI चैटजीपीटी और क्लाउड जैसे एआई सिस्टम्स से भी स्मार्ट हो सकता है. अभी से इसकी कीमत लगभग 10 अरब डॉलर आंकी जा रही है.

किन नौकरियों पर है सबसे बड़ा खतरा?
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कैलिफोर्निया के इस स्टार्टअप का फोकस मुख्य रूप से तीन सेक्टर पर सबसे ज्यादा है. इसमें मेडिकल, वकील और बैंकिंग सेक्टर शामिल हैं. कंपनी इस AI को मेडिकल रिपोर्ट पढ़ने, सर्जरी की सलाह देने और सही दवाएं बताने में माहिर बनाना चाह रही है. साथ ही यह एआई हजारों पन्नों के अदालती कागजों को मिनटों में पढ़कर केस की मजबूती और कमजोरी आपको बता सकेगा. वहीं लोन अप्रूवल से लेकर मार्केट प्रेडिक्शन तक, अब एआई बैंकर्स से बेहतर फैसले लेने की तैयारी कर रहा है.

क्या वाकई खत्म हो जाएंगे डॉक्टर-वकील के जॉब?
एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई पूरी तरह से इंसानों की जगह नहीं ले पाएगा, लेकिन काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल देगा. जो लोग एआई को अपना दोस्त बना लेंगे, वे तो बच जाएंगे, लेकिन जो टेक्नोलॉजी से दूरी बनाएंगे, उनके लिए करियर बचाना मुश्किल होगा. कंपनी का कहना है कि उनका मकसद डॉक्टरों को रिप्लेस करना नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसा सुपर-असिस्टेंट देना है जो कभी गलती न करे. एक बात सभी को याद रखनी होगी कि AI बाद में आपकी नौकरी पर असर डालेगा, पहले उसको चलाने वाला इंसान आपकी नौकरी ले सकता है. 

