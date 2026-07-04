आसमान से गिरा 160 मीटर चौड़ा 'काल'! नॉर्थ सी में आई थी 330 फीट ऊंची सुनामी, खुल गया सिल्वरपिट का रहस्य

करोड़ों साल पहले हमारी धरती ने अंतरिक्ष से आए एक ऐसे मेहमान का सामना किया था, जिसने पल भर में समंदर का सीना चीर कर रख दिया था. वैज्ञानिकों ने आखिरकार नॉर्थ सी (North Sea) के नीचे छिपे रहस्यमयी 'सिल्वरपिट क्रेटर' (Silverpit Crater) की दशकों पुरानी पहेली को सुलझा लिया है.
नए शोध से पता चला है कि लगभग 4.5 करोड़ साल पहले एक विशालकाय एस्टेरॉयड धरती से टकराया था, जिसके कारण आधुनिक गगनचुंबी इमारतों से भी ऊंची खौफनाक सुनामी लहरें उठी थीं. इस खोज ने भूवैज्ञानिकों के बीच लंबे समय से चल रही बहस पर हमेशा के लिए पूर्णविराम लगा दिया है.
यूके के यॉर्कशायर तट से लगभग 80 मील दूर, उत्तरी सागर के तल से 700 मीटर नीचे एक अजीबोगरीब गड्ढा मौजूद है जिसे सिल्वरपिट क्रेटर कहा जाता है. साल 2002 में खोजा गया यह क्रेटर लगभग तीन किलोमीटर चौड़ा है और इसके चारों ओर 20 किलोमीटर तक फैली गोलाकार दरारें हैं. सालों से वैज्ञानिक इस बात को लेकर उलझे हुए थे कि आखिर यह अनोखी संरचना बनी कैसे. कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि यह प्राचीन ज्वालामुखी फटने या जमीन के नीचे नमक के खिसकने से बना है, जबकि कुछ इसे अंतरिक्षीय हमले का नतीजा मानते थे.
'नेचर कम्युनिकेशंस' जर्नल में प्रकाशित हेरियट-वाट यूनिवर्सिटी के एक नए अध्ययन ने अब साफ कर दिया है कि यह गड्ढा एक विशाल अंतरिक्ष चट्टान के टकराने से ही बना था. वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 160 मीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड पश्चिम दिशा से बहुत तेज गति से आकर समंदर से टकराया था. हालांकि यह डायनासोरों को खत्म करने वाले एस्टेरॉयड से छोटा था, लेकिन इसकी विनाशकारी क्षमता बहुत भयानक थी. टक्कर के तुरंत बाद पानी और मलबे का एक विशाल पर्दा आसमान में डेढ़ किलोमीटर ऊपर तक उछल गया था.
शोधकर्ताओं ने कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए गणना की है कि जब यह मलबा वापस समुद्र में गिरा, तो उसने 100 मीटर (330 फीट) से अधिक ऊंची सुनामी लहरों को जन्म दिया. इतनी ऊंची लहरें आज की बड़ी-बड़ी गगनचुंबी इमारतों को भी आसानी से डुबो सकती हैं. इस जबरदस्त टक्कर ने समुद्र के तल को पल भर में खोद डाला और भारी मात्रा में चट्टानों, तलछटों और पानी को वायुमंडल में फेंक दिया. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस घटना ने उस दौर के समुद्री जीवन और आसपास के भूगोल को पूरी तरह से बदलकर रख दिया होगा.
इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने आधुनिक सिस्मिक इमेजिंग तकनीक का सहारा लिया, जिससे क्रेटर की आंतरिक संरचना की बेहद साफ तस्वीरें मिलीं. इसके अलावा, पास के एक तेल खोज कुएं से निकाले गए चट्टान के टुकड़ों की सूक्ष्म जांच की गई. इस जांच में सबसे बड़ा सबूत 'शॉक क्वार्ट्ज' और फेल्डस्पार क्रिस्टल के रूप में मिला. क्रिस्टल के अंदर की यह खास संरचना केवल तभी बन सकती है जब कोई अंतरिक्षीय चट्टान अत्यधिक उच्च वेग और भारी दबाव के साथ धरती से टकराती है. इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर गैरेथ कॉलिन्स ने इसे इस थ्योरी की 'सिल्वर बुलेट' यानी अचूक सबूत माना है.
यूं तो पृथ्वी के इतिहास में अनगिनत उल्कापिंड और एस्टेरॉयड टकराए हैं, लेकिन आज हमारे पास बहुत कम क्रेटर बचे हैं. इसका कारण यह है कि हमारी धरती बहुत गतिशील है, जहां टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल, मौसम का बदलना और कटाव (erosion) समय के साथ इन निशानों को मिटा देते हैं. पूरी दुनिया में जमीन पर केवल 200 और समुद्र के नीचे सिर्फ 33 प्रमाणित क्रेटर ही बचे हैं, जिनमें से सिल्वरपिट एक है. अब वैज्ञानिक इस साइट का उपयोग यह समझने के लिए करेंगे कि ऐसे एस्टेरॉयड प्रभाव भविष्य में हमारे ग्रह के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं.