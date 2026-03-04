Advertisement
trendingNow13129710
Hindi NewsटेकAirtel यूजर्स की मौज... ₹6 रोज से भी कम में साल भर की वैलिडिटी और अनलिमिटेड कॉलिंग, ये रही रीचार्ज प्लान की डिटेल्स

Airtel यूजर्स की मौज... ₹6 रोज से भी कम में साल भर की वैलिडिटी और अनलिमिटेड कॉलिंग, ये रही रीचार्ज प्लान की डिटेल्स

Airtel Annual Recharge 2026: रीचार्ज प्लान की बढ़ती कीमतों से मोबाइल यूजर्स परेशान हैं. ऐसे में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी Airtel अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत लाया है. अगर आप भी हर महीने रिचार्ज कराने के झंझट से परेशान हैं या सिर्फ अपने सिम कार्ड को एक्टिव रखने के लिए कोई सस्ता रीचार्ज प्लान की तलाश में हैं तो कंपनी के नए एनुअल प्लान्स आपके लिए सस्ता साबित हो सकते हैं. आइए जानते हैं रीचार्ज प्लान्स की पूरी डिटेल्स...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 04, 2026, 10:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Airtel यूजर्स की मौज... ₹6 रोज से भी कम में साल भर की वैलिडिटी और अनलिमिटेड कॉलिंग, ये रही रीचार्ज प्लान की डिटेल्स

Airtel Cheapest 365 Days Recharge Plan: क्या आप भी हर महीने फोन रिचार्ज की झंझट और बढ़ते रीचार्ज कीमत से परेशान हैं? कई बार तो ऐसा होता है कि हमें सिर्फ अपना सिम कार्ड एक्टिव रखना होता है या सिर्फ कॉलिंग की जरूरत होती है डेटा की नहीं, ऐसे में महंगे मंथली रीचार्ज पैक्स जेब पर भारी पड़ते हैं. इसी समस्या को दूर करने के लिए देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Airtel शानदार एनुअल रिचार्ज प्लान्स लाई है. अब ₹2000 से कम खर्च में भी पूरे 365 दिनों के लिए रिचार्ज की चिंता से छुट्टी पा सकते हैं. आइए जानते हैं एयरटेल के इस सस्ते प्लान्स के बारे में जो आपके पैसे भी बचाएंगे और साल भर की वैलिडिटी भी देंगे.

365 दिन के लिए एयरटेल का सबसे सस्ता प्लान
Airtel का ₹1849 प्लान कंपनी का सबसे किफायती सालाना रिचार्ज प्लान में से एक है. इसमें आपको मिलते हैं- पूरे एक साल यानी 365 दिनों की वैलिडिटी, पूरे भारत में अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री नेशनल रोमिंग, सालभर के लिए 3,600 SMS. इसके साथ ही इस रीचार्ज प्लान में  डेटा शामिल नहीं है. यानी हर दिन 6 रुपये से भी कम में आप अपने सिम को ऑन रख सकते हैं. अगर आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है तो अलग से डेटा पैक के लिए रीचार्ज करना होगा. यह प्लान उन लोगों के लिए बेहतर है जो सिर्फ कॉलिंग के लिए नंबर एक्टिव रखना चाहते हैं या बैकअप सिम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं.

थोड़ा डेटा और साल भर की वैलिडिटी 
अगर आपको कॉलिंग के साथ कम इंटरनेट की जरूरत है तो आपके लिए ₹2249 का प्लान बेस्ट हो सकता है. इसमें यूजर्स को मिलते हैं- साल भर की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री नेशनल रोमिंग, 3600 SMS पूरे साल के लिए, कुल 30GB डेटा-जिसका आप पूरे साल में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यह प्लान उन यूजर्स के लिए परफेक्ट है जो कभी-कभी इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं जैसे ब्राउजिंग, ईमेल या मैसेजिंग के लिए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः सूटकेस में छिपेगा 'जासूस'! Google-Air India की जुगलबंदी बदलेगी हवाई सफर का अंदाज

कौन सा प्लान है आपके लिए बेस्ट?

अगर आपको सिर्फ सिम एक्टिव रखना है तो आप ₹1849 वाले रीचार्ज प्लान को भी ले सकते हैं. वहीं अगर आपको कॉलिंग के साथ थोड़ा-बहुत इंटरनेट चाहिए तो ₹2249 वाला प्लान भी बेस्ट साबित हो सकता है.

ये भी पढ़ेंः स्मार्टफोन मार्केट में 'डिजिटल भूकंप'! 8500 वाले सेगमेंट पर मंडराया खतरा, जानिए वजह

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Airtel cheapest recharge PlansAirtel 1849 recharge Plan

Trending news

'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
Kerala High Court
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
Bomb Threat Emails Mastermind Arrested
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
iran israel war
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
holi celebration
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
Assam assembly election 2026
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
Punjab
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
'हालात न बिगड़ने दें...,' खामेनेई की मौत के बाद सुलगा कश्मीर, CM ने की लोगों से अपील
Jammu-kashmir
'हालात न बिगड़ने दें...,' खामेनेई की मौत के बाद सुलगा कश्मीर, CM ने की लोगों से अपील
दुबई में हनीमून मनाने पहुंचा, आसमान में दिखने लगीं मिसाइलें! वापस आए भारतीयों के हाल
israel iran conflict
दुबई में हनीमून मनाने पहुंचा, आसमान में दिखने लगीं मिसाइलें! वापस आए भारतीयों के हाल
नितिन नवीन-राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, BJP ने जारी किए 9 कैंडिडेट्स के नाम; देखें
bjp list
नितिन नवीन-राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, BJP ने जारी किए 9 कैंडिडेट्स के नाम; देखें
DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
Tamil Nadu news
DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?