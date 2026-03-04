Airtel यूजर्स की मौज... ₹6 रोज से भी कम में साल भर की वैलिडिटी और अनलिमिटेड कॉलिंग, ये रही रीचार्ज प्लान की डिटेल्स

Airtel Cheapest 365 Days Recharge Plan: क्या आप भी हर महीने फोन रिचार्ज की झंझट और बढ़ते रीचार्ज कीमत से परेशान हैं? कई बार तो ऐसा होता है कि हमें सिर्फ अपना सिम कार्ड एक्टिव रखना होता है या सिर्फ कॉलिंग की जरूरत होती है डेटा की नहीं, ऐसे में महंगे मंथली रीचार्ज पैक्स जेब पर भारी पड़ते हैं. इसी समस्या को दूर करने के लिए देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Airtel शानदार एनुअल रिचार्ज प्लान्स लाई है. अब ₹2000 से कम खर्च में भी पूरे 365 दिनों के लिए रिचार्ज की चिंता से छुट्टी पा सकते हैं. आइए जानते हैं एयरटेल के इस सस्ते प्लान्स के बारे में जो आपके पैसे भी बचाएंगे और साल भर की वैलिडिटी भी देंगे.

365 दिन के लिए एयरटेल का सबसे सस्ता प्लान

Airtel का ₹1849 प्लान कंपनी का सबसे किफायती सालाना रिचार्ज प्लान में से एक है. इसमें आपको मिलते हैं- पूरे एक साल यानी 365 दिनों की वैलिडिटी, पूरे भारत में अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री नेशनल रोमिंग, सालभर के लिए 3,600 SMS. इसके साथ ही इस रीचार्ज प्लान में डेटा शामिल नहीं है. यानी हर दिन 6 रुपये से भी कम में आप अपने सिम को ऑन रख सकते हैं. अगर आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है तो अलग से डेटा पैक के लिए रीचार्ज करना होगा. यह प्लान उन लोगों के लिए बेहतर है जो सिर्फ कॉलिंग के लिए नंबर एक्टिव रखना चाहते हैं या बैकअप सिम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं.

थोड़ा डेटा और साल भर की वैलिडिटी

अगर आपको कॉलिंग के साथ कम इंटरनेट की जरूरत है तो आपके लिए ₹2249 का प्लान बेस्ट हो सकता है. इसमें यूजर्स को मिलते हैं- साल भर की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री नेशनल रोमिंग, 3600 SMS पूरे साल के लिए, कुल 30GB डेटा-जिसका आप पूरे साल में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यह प्लान उन यूजर्स के लिए परफेक्ट है जो कभी-कभी इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं जैसे ब्राउजिंग, ईमेल या मैसेजिंग के लिए.

कौन सा प्लान है आपके लिए बेस्ट?

अगर आपको सिर्फ सिम एक्टिव रखना है तो आप ₹1849 वाले रीचार्ज प्लान को भी ले सकते हैं. वहीं अगर आपको कॉलिंग के साथ थोड़ा-बहुत इंटरनेट चाहिए तो ₹2249 वाला प्लान भी बेस्ट साबित हो सकता है.

