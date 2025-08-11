Sim Card यूजर्स सावधान! रिचार्ज खत्म होने पर कंपनी उठाएगी सख्त कदम, जानें TRAI के नियम
Sim Card यूजर्स सावधान! रिचार्ज खत्म होने पर कंपनी उठाएगी सख्त कदम, जानें TRAI के नियम

Sim Active Without Recharge: ज्यादातर लोग लंबे समय तक अपनी सिम कार्ड को बिना रिचार्ज के एक्टिव रखते हैं. लेकिन TRAI के नियम के तहत, रिचार्ज न होने पर तय समय के बाद सिम बंद हो जाता है और किसी और को दे दिया जाता है. जानिए, कितने दिनों तक बिना रिचार्ज किए आपकी सिम चल जाएगी और कब आ सकती है मुसीबत.

 

Aug 11, 2025
Sim Card यूजर्स सावधान! रिचार्ज खत्म होने पर कंपनी उठाएगी सख्त कदम, जानें TRAI के नियम

Sim Without Recharge Validity: अक्सर लोग अपने फोन में दो सिम कार्ड रखते हैं लेकिन कॉलिग के लिए रिचार्ज सिर्फ एक ही सिम में करवाते हैं. और दूसरी सिम में काफी समय तक रिचार्ज नहीं करते हैं, बस कॉल रिसीव के लिए यूज करने लगते हैं. हालांकि एक समय के बाद वह सिम बंद हो जाती है और आपका नंबर किसी और को दे दिया जाता है. ऐसा ही एक मामला क्रिकेटर रजत पाटीदार के साथ हुआ है. चलिए जानते है कि बिना रिचार्ज किए कोई नंबर कितने समय में बंद हो जाता है. 

रजत पाटीदार का मामला 
हाल ही में, रजत पाटीदार का सिम कार्ड रिचार्ज न होने की वजह से बंद हो गया और थोड़े समय में किसी और व्यक्ति को अलॉट हो गया. इसके बाद से उस व्यक्ति को विराट कोहली से लेकर एबी डिविलियर्स तक की फोन कॉल्स आने लगी. इस घटना के बाद आपके मन में सवाल उठे होंगे कि आखिर कितने समय तक बिना रिचार्ज के सिम नंबर बंद हो जाता है.  

TRAI के नियम के तहत 
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के अनुसार, सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए रूल है कि अगर कोई ग्राहक लंबे समय तक बिना रिचार्ज के सिम रखता है तो, उसका नंबर बंद करके किसी अन्य व्यक्ति को अलॉट कर दिया जाएगा.

Airtel और Jio
एयरटेल और जियो का सिम कार्ड बिना रिचार्ज किए सिर्फ 90 दिनों तक एक्टिव रहता है. जबकि इनकमिंग कॉल कुछ हफ्तों या एक महीने में बंद हो सकती है. साथ ही रिचार्ज ना करने के कारण आपका सिम नंबर किसी और को दे दिया जाता है. हालांकि एयरटेल यूजर्स को 15 दिन का ग्रेस पीरियड देती है, लेकिन इस बीच रिचार्ज न होने पर सिम पूरी तरह बंद कर दी जाती है.

BSNL और VI
BSNL अपने यूजर्स को सिम एक्टिव का सबसे लंबा समय देता है. इसमें यूजर्स सिम को 180 दिनों तक बिना रिचार्ज किए ऑन रख सकते हैं. जो बस अपनी सिम को एक्टिव रखना चाहते हैं, उनके लिए बीएसएनएल एक बेहतरीन ऑप्शन है. वहीं दूसरी तरफ वोडाफोन-आइडिया (VI) की सिम 90 दिनों तक बिना रिचार्ज के चालू रहती है. बाद में रिचार्ज नहीं होने पर किसी और यूजर को सिम दे दी जाती है

