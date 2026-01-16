क्या है सिम बाइंडिंग? जिससे 15 दिनों बाद बंद हो जाएंगे ये WhatsApp अकाउंट! भारत सरकार ला रही नया नियम

अगर आप WhatsApp, Telegram या Signal जैसे मैसेजिंग ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, तो आने वाले दिनों में आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. सरकार की तरफ से पहले जारी किए गए एक आदेश के अनुसार, अब WhatsApp, Telegram और Signal जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर सिम बाइंडिंग लागू की जानी है. इसका सीधा मतलब यह है कि जल्द ही इन ऐप्स को चलाने के लिए आपके मोबाइल में वही सिम कार्ड लगा होना जरूरी होगा, जिससे अकाउंट बनाया गया है. अगर फोन में वह सिम नहीं हुआ, तो ऐप काम करना बंद कर सकता है. सरकार ने इस नियम को लागू करने के लिए टेक कंपनियों को 90 दिन का समय दिया था. अब यह समय फरवरी 2026 से पूरा होने जा रहा है. अगर इस बीच कोई सरकार से कोई नया आदेश या राहत नहीं मिलती है, तो जिन यूजर्स के फोन में WhatsApp अकाउंट से जुड़ा सिम नहीं लगा होगा, उनका अकाउंट काम करना बंद कर सकता है.

क्या है सिम बाइंडिंग का नियम?

दरअसल, नए नियम के तहत मैसेजिंग ऐप्स पर सिम बाइंडिंग लागू की जा रही है. सिम बाइंडिंग का मतलब है कि WhatsApp, Telegram और Signal जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म तब आपके फोन में चलेंगे, जब उस अकाउंट से जुड़ा सिम फोन में मौजूद होगा. अगर आपने सिम निकाल लिया या किसी दूसरे फोन में डाल दिया, तो ऐप अपने आप बंद हो सकता है. इस नए नियम के बाद फोन में बिना सिम लगाए WhatsApp चलाना संभव नहीं होगा. यह नियम आने के बाद एक ही अकाउंट को कई डिवाइस पर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा. अभी तक लोग एक बार वेरिफिकेशन करके फोन, टैबलेट और कंप्यूटर पर आराम से WhatsApp चला लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा.

डेस्कटॉप यूजर्स को लोगेगा झटका

नए नियमों के तहत WhatsApp का डेस्कटॉप वर्जन इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी परेशानी हो सकती है. बताया जा रहा है कि इस नए नियम के बाद कंप्यूटर पर चल रहा WhatsApp हर 6 घंटे में अपने आप लॉग-आउट हो जाएगा. इसका मतलब यह है कि काम करने वालों को बार-बार अपने फोन से WhatsApp को कंप्यूटर से लिंक करना पड़ेगा.

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?

सरकार की कहना है कि यह फैसला साइबर ठगी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए लिया गया है. कुछ लोग भारतीय नंबर की सिम का गलत इस्तेमाल कर ठगी करते हैं. इसके साथ ही कुछ लोग सिम को देश से बाहर ले जाकर या इंटरनेट कॉलिंग के जरिए फ्रॉड करते हैं. चूंकि अभी WhatsApp जैसे ऐप सिर्फ एक बार नंबर वेरिफाई करते हैं, इसलिए अपराधियों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है. सिम बाइंडिंग नियम के बाद ऐसे मामलों पर लगाम लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

आप पर क्या होगा इसका असर?

सिम-बाइंडिंग के फीचर से कुछ आम यूजर्स को भी परेशानी हो सकती है. इस नियम के लागू होने से फोन पर अलग-अलग WhatsApp अकाउंट चला पाना मुश्किल हो जाएगा. इसके अलावा उन लोगों को भी परेशानी होगी, जो अलग-अलग फोन में बिना उस अकाउंट का सिम डाले WhatsApp चलाते हैं. वहीं इस नियम के बाद ऑफिस में काम करन वालों को कंप्यूटर पर WhatsApp इस्तेमाल करने के लिए बार-बार लॉगिन करना पड़ सकता है. हालांकि, यह देखना बाकी है कि सरकार कंपनियों को सिम बाइंडिंग को लागू करने के लिए अधिक समय देती है या अपने फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करती है.

